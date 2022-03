Vrouwen ghosten aanzienlijk meer dan mannen

To ghost or to get ghosted? Voor veel singles is dit geen onbekende vraag. 80% van de singles is één of zelfs meerdere keren geghost. Dat blijkt uit onderzoek van online dating app happn onder bijna 600 singles. Ghosting, wanneer iemand plotseling niets meer van zich laat horen, wordt vaker gedaan door vrouwen dan door mannen: 56% van de vrouwen heeft wel eens niets meer van zich laten horen aan een crush, terwijl dit bij mannen 38% is. Bij meer dan één op de drie (37%) van de vrouwen was het ghosten een bewuste actie; tegenover 21% van de mannen. Ghosting wordt gedaan om verschillende redenen, bijvoorbeeld door ongepaste berichten of simpelweg omdat iemand geen interesse meer in de ander heeft. Een ding is zeker: ghosting leidt tot onzekerheid, frustratie en verdriet. Met het onderzoek, en de uitkomst ervan, wil happn aandacht vragen voor deze effecten.

Er wordt gesproken van ghosting wanneer iemand plotseling niets meer van zich laat horen. Dit kan bijvoorbeeld een date zijn, met wie je het eigenlijk wel heel erg leuk leek te hebben, tot er dat moment komt waarop er ineens geen reactie meer komt op jouw berichtjes. Ghosting kan verschillende oorzaken hebben: iemand kan bijvoorbeeld een ongepast bericht ontvangen hebben, en hierdoor afgeknapt zijn. Of simpelweg omdat iemand ineens geen interesse meer heeft in de ander en besluit niet meer te reageren.

Veel mannen én vrouwen meermaals geghost

Meer dan de helft van de singles is meermaals geghost op een dating app, geeft 59% van de vrouwen en 64% van de mannen aan. Singles geven aan dat geghost worden tot verschillende emoties kan leiden. Onzekerheid is één van de meest voorkomende emoties als het aankomt op ghosting, aldus 32% van de vrouwen en 30% van de mannen. Daarnaast zijn ook boosheid (12%) en verdriet (12%) veelgenoemde gevolgen van geghost worden. Gelukkig staat bijna de helft van de vrouwen (49%) en mannen (45%) sterk in hun schoenen; zij trekken het zich niet persoonlijk aan wanneer iemand hen ghost. Met de uitkomsten van dit onderzoek hoopt happn dat singles twee keer zullen nadenken voordat ze iemand ghosten en bedenken: hoe zou dit voor iemand anders kunnen voelen?

Geen zin om te reageren?

Vrouwen ghosten dus vaker dan mannen – al geeft 19% van de vrouwen aan dat zij ook wel eens per ongeluk iemand ghosten. Maar wat is de belangrijkste reden dat singles ghosten? Bijna de helft van de singles (45%) geeft aan voornamelijk te ghosten wanneer ze voelen dat ze niet bij elkaar passen. Ook opvallend: 27% van de vrouwen geeft aan dat ze ook ghosten als de andere persoon een vervelende of ongepaste opmerking maakt, terwijl mannen eerder ghosten wanneer zij simpelweg geen zin meer hebben om te reageren (26%).

The perks of online dating: van het gesprek beginnen tot double texting

Naast ghosting heeft happn nog een aantal andere typische online datingfenomenen onderzocht. Het merendeel van de singles (74%) chat gemiddeld met één à twee personen per week op dating apps. Daarnaast blijkt dat mannen aanzienlijk vaker het gesprek beginnen dan vrouwen – 54% van de mannen geeft namelijk aan dat zij vaak het eerste berichtje sturen, tegenover 13% van de single vrouwen. Tijdens het chatten doet één op de drie singles regelmatig aan ‘double texting’, waarbij zij meerdere berichtjes achter elkaar aan dezelfde persoon sturen.

Grappige openingszinnen blijken dan weer minder populair dan gedacht: slechts één op de tien singles stuurt regelmatig een grappige openingszin naar zijn of haar crush. Bijna de helft van de singles geeft aan heel af en toe een geinige openingszin te sturen, maar alleen als de situatie dit toelaat. Ook opvallend: 16% van de mannen zegt vrij korte berichten te sturen – bij vrouwen geldt dit voor maar 6%. happn’s advies: trek de stoute schoenen aan, kom een beetje uit je comfortzone en begin dat gesprek met jouw crush!