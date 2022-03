Vrouwen hechten meer waarde aan innerlijke schoonheid sinds pandemie

Wat is de definitie van schoonheid? Het is een vraag die mensen al eeuwenlang bezighoudt. Morgen is het International Women’s Day. Ter gelegenheid hiervan heeft Kruidvat, dat consumenten wil helpen om zich gezond, mooi en goed te voelen, deze vraag gesteld aan ruim 1.000 Nederlandse vrouwen* tussen de 15 en 45 jaar. De vrouwen zijn vrijwel unaniem: voor ruim 90% staat schoonheid gelijk aan je goed voelen. Opvallend is dat veel vrouwen anders over schoonheid denken sinds de pandemie. Ruim de helft is het eens met de stelling dat innerlijke schoonheid belangrijker is geworden in coronatijd. Vrouwen willen goed in hun vel zitten, want wie gelukkig is, straalt dit uit.



Je goed voelen heeft voor vrouwen meerdere betekenissen, net als schoonheid. Voor de meeste jonge vrouwen (63%) staat schoonheid gelijk aan je gelukkig voelen. Dit wordt op de voet gevolgd door ‘goed voor jezelf zorgen, van binnen en van buiten’ (62%). Ook goed doen voor een ander is belangrijk voor de meeste vrouwen (62%). Opvallend is dat het hebben van een jeugdig uiterlijk juist laag uit de bus komt, slechts 9% vindt dit belangrijk.

Generaties kijken anders naar schoonheid

Vrouwen hechten dus veel waarde aan innerlijke schoonheid. Alle generaties (Z, Y en X) noemen ‘gelukkig zijn’ en ‘goed voor jezelf zorgen, van binnen en van buiten’ het vaakst als de definitie van schoonheid. Toch zijn er ook opvallende verschillen. Een gezond lichaam staat bij Gen Y en Gen X op de derde plaats. Gen Z vrouwen hechten toch meer waarde aan zelfverzekerdheid. Een gezond lichaam staat bij hen daarom op de vierde plaats als definitie van schoonheid.

Gen Z: 15 – 25 jaar

Gelukkig voelen

Voor jezelf zorgen, van binnen en van buiten

Zelfverzekerd voelen

Gezond lichaam

Gen Y: 26 – 40 jaar

Gelukkig voelen

Voor jezelf zorgen, van binnen en van buiten

Gezond lichaam

Zelfverzekerd voelen

Gen X: 41 – 45 jaar

Gelukkig voelen

Voor jezelf zorgen, van binnen en van buiten

Gezond lichaam

Zelfverzekerd voelen

Mensen om je heen het allermooiste

Tot slot vroeg Kruidvat jonge Nederlandse vrouwen naar het allermooiste in hun leven. Eén op de vier vindt ‘zich goed voelen’ het allermooiste en voor 15% is ‘goed voor zichzelf zorgen’ het meest van belang. Toch zijn voor verreweg de meeste vrouwen hun naasten het allerbelangrijkst. Zo noemt bijna 80% vrienden en familie als het mooiste in haar leven. Dit geldt vooral voor vrouwen met een partner (86%) of kinderen (90%).