Vrouwen+ verliezen in hun leven vijf maanden slaap door ongemakken tijdens hun menstruatie

Ook al leven we in 2022, nog altijd wordt menstruatie gezien als een taboe. Veel vrouwen schamen zich voor hun bloedverlies. Niet alleen overdag maar ook ‘s nachts. Uit recent onderzoek van Libresse, blijkt dat vrouwen in hun leven gemiddeld vijf maanden slaap verliezen als gevolg van hun menstruatie. Krampen (51%) en angst voor doorlekken (33%) zijn de belangrijkste redenen voor slaapverlies, ook wel periodsomnia genoemd. Om meer aandacht te vragen voor dit slaapprobleem nodigt Libresse vrouwen uit bij hun missie om bij te dragen aan een oplossing hiervoor. Op 13 september a.s. organiseert Libresse Goodnight maandverband samen met Milou Turpijn “Midnight Period Yoga”, een livestream om verlichting te bieden bij nachtelijke menstruatiekrampen.

Vijf maanden minder slaap

Als gevolg van menstruatie verliezen wereldwijd vrouwen veel slaap in hun leven, met krampen (51%) en angst voor doorlekken (33%) als belangrijkste redenen voor het slaapverlies. Ook de meerderheid (56%) van Nederlandse vrouwen geeft aan dat hun slaap negatief wordt beïnvloed door hun menstruatie. 21% zegt zich dan ook ‘uitgeput’ te voelen tijdens deze dagen.



Alleen al de onrust om mogelijk door te lekken, kan een ingrijpend effect hebben op hoe goed en hoeveel vrouwen slapen. Bij een op de vijf Nederlandse vrouwen (22%) zorgt deze angst voor een slechte nachtrust. Een reële angst: wanneer het lichaam ‘s nachts in een ontspannen toestand verkeert, verliest het ook daadwerkelijk meer bloed.

Periodsomnia

De onrust en onzekerheid die komt kijken bij menstruatie zorgt voor lange nachten van slapeloosheid: #periodsomnia. De menstruatiegerelateerde slaapproblemen zorgen voor een verschil in nachtrust tussen zij die wel en zij die niet menstrueren, ook wel de menstruatieslaapkloof. Libresse wil dit veranderen door een licht te laten schijnen op de ervaringen van miljoenen vrouwen die de nacht trotseren terwijl ze ongesteld zijn. Van draaien en woelen, hopen dat hun maandverband op zijn plaats blijft en het nemen van een warm bad om 2 uur ‘s nachts. Te veel vrouwen denken dat ze hierin alleen zijn.

Yoga Flow

Om vrouwen verlichting te bieden bij de pijn en onrust net voordat zij de nacht ingaan, organiseert Libresse daarom ‘Midnight Period Yoga’. Een virtuele yogales gegeven door Milou Turpijn. De les is rustgevend en richt zich op oefeningen en houdingen die kunnen helpen tegen belemmeringen als menstruatiekrampen, stress en ongemakken in de nacht. “Yoga is bij uitstek een vorm van beweging die je kan helpen wanneer je last hebt van menstruatieklachten. Zo kun je met specifieke houdingen de bloedtoevoer verbeteren, bindweefsel versoepelen en spieren stretchen die verkrampt zijn. Daarnaast hebben mensen vaak de neiging wanneer ze pijn ervaren om oppervlakkig te ademen en het lichaam vast te zetten. Yoga helpt om het gehele lichaam te ontspannen, de ademhaling te verdiepen en het zenuwstelsel te kalmeren.” aldus yogi Milou Turpijn.

Angst voor doorlekken

Als bescherming voor het doorlekken gebruikt de meerderheid van de vrouwen maandverband tijdens hun menstruatie. Toch voelt dit voor een derde van de vrouwen (34%) niet voldoende, zij dragen oud of meerdere lagen ondergoed als extra beschermingslaag. Ook slaapt 30% in bepaalde houdingen om het risico op doorlekken van hun maandverband te verkleinen.

De angst voor doorlekken weerhoudt ook veel vrouwen ervan hun leven ten volle te leven. 53% vindt het niet prettig bij anderen te logeren of op vakantie te gaan tijdens hun menstruatie en een op de vijf zou liever een afspraakje mislopen dan dat iemand een vlek op hun pyjama of beddengoed ziet. Ook heeft bijna twee op de drie (64%) liever geen seks of andere intieme handelingen wanneer ze ongesteld zijn. 31% geeft echter aan aan dat zij o.a. masturberen om de menstruatiepijn te verlichten.



De online yogales is dinsdag 13 september voor iedereen te volgen via het Instagram account van Milou Turpijn (@milouturpijn) om 21.30 uur.