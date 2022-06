Vrouwen voelen zich minder gestrest in het weekend

Volgens nieuw onderzoek van Binghamton University, State University of New York voelen vrouwen zich minder gestrest in het weekend, wanneer er meer rust is. Lina Begdache, assistent-professor gezondheids- en welzijnsstudies aan de Binghamton University, doet onderzoek naar de verschillende determinanten van psychische problemen. In een recent onderzoek onderzocht haar team de rol van de kwaliteit van de voeding, de tijd van de week en fysieke fitheid op het stresshormoon cortisol en hoe deze zich verhouden tot stemming (korte termijn veranderingen in mentale toestand) en mentale stress (meestal mentale angst). In totaal werden 336 records van 48 studenten geanalyseerd. Studenten registreerden hun voedingsinname gedurende drie dagen en vulden twee verschillende stemmingsvragenlijsten in op een woensdag (een piekweekdag) en een zaterdag (een rustdag).

Onderzoekers ontdekten dat tijdens een piekweekdag, personen die een negatief affect ervaren, meer kans hebben op mentale problemen, maar de kans dat deze emoties hoog blijven, neemt af tijdens downtime (bijv. weekends). Dit suggereert dat degenen die een hoge mate van mentale nood ervaren, moeten overwegen een pauze te nemen.

Lees ook: Met deze tips kun je dit weekend echt ontspannen

“Dit is belangrijk omdat het bekend is dat vrouwen twee keer zoveel risico lopen op psychische problemen zoals angst en depressie in vergelijking met mannen,” zei Begdache. “Vrouwen hebben de neiging om met verschillende verantwoordelijkheden te jongleren en te multitasken omdat hun brein hierop is ingesteld, maar dit draagt ​​natuurlijk bij aan hun mentale nood. Daarom kan de wetenschap dat het nemen van frequente pauzes hun mentale welzijn kan verbeteren, de noodzaak om hun toevlucht tot medicijnen te nemen, voorkomen.”

Begdache zei dat het plannen van wat downtime vrouwen zou kunnen helpen hun stress beter te beheersen.

“Ik weet van mezelf, als een vrouw die met veel verantwoordelijkheden jongleert, dat het soms makkelijker gezegd dan gedaan is, maar door een bewuste poging te doen om wat downtime te ervaren, kunnen we vaak succesvol zijn”, zei Begdache. “Taken delegeren of prioriteiten stellen helpt soms.”

De onderzoekers ontdekten ook dat fysiek fitte personen sneller geneigd zijn om sneller te ontspannen, dus het opnemen van enige fysieke activiteit in hun dagelijkse routine zou kunnen bijdragen aan hun mentale verbetering.

Begdache en haar team hebben een ander manuscript in behandeling waarin wordt gekeken naar de impact van oefenfrequentie op de geestelijke gezondheid tijdens weekdagen en weekenden en dit vergelijkt met de verschillende stadia van COVID-19: vóór, tijdens de pandemie en na het gemak van beperkingen.