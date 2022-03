Vuurwerkfestival in Malta

Malta mag dan wel een klein eiland zijn, maar dat betekent niet dat er geen grootse feesten zijn. Neem bijvoorbeeld het jaarlijkse internationale vuurwerkfestival, dat half april weer van start gaat. Onder andere de oude haven van Valletta is het prachtige decor van dit 7-daagse spectaculaire evenement.

Vuurwerk is in Malta een eeuwenoude traditie. Tijdens belangrijke feesten of gebeurtenissen werd er vuurwerk afgestoken door de ridders op het eiland. Deze traditie is al die tijd in ere gehouden in heel Malta. Op het eiland staan inmiddels zo’n 35 vuurwerkfabrieken!

Het festival

Dit jaar is het de 21e editie van het vuurwerkfestival. Het festival is een geliefd evenement, zowel bij locals als bij toeristen. Het festival heeft ook een competitief randje: elk jaar organiseert het festival een ”pyromusical-wedstrijd”. Dat betekent dat het vuurwerk is ontworpen om bij het ritme van een muzikaal nummer te passen. De meest indrukwekkende displays winnen een prijs.

Het vuurwerkfestival van Malta is ook het startsein voor alle dorpsfeesten, of zoals ze daar heten: ”festas”. Deze feesten worden gehouden tussen juni en september en vinden bijna ieder weekend wel ergens in een dorp of stad op Malta plaats. Tijdens deze feesten staat vuurwerk weer centraal, dus mocht je niet bij het vuurwerkfestival aanwezig zijn, kun je er toch nog wat van meepikken op een van de festas!

Meer informatie

Dit jaar zijn er tussen 17 en 30 april, een week lang, er elke avond shows te zien met een extra spectaculaire afsluitingsavond. Het festival is verspreid over verschillende plaatsen, vaak vanaf het water. Hierdoor heb je een prachtig uitzicht vanaf de kade. Het thema dit jaar is “een nacht met legendes”. Dit betekent dat je bij de muzikale shows nummers voorbij zult horen komen van onder meer Aretha Franklin, Michael Jackson, Amy Winehouse, Freddie Mercury en nog veel meer. Een genot voor je ogen én oren dus!

Kijk voor meer informatie www.maltafireworksfestival.com