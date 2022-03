Waan je in vakantiesferen op deze zonnige terrassen

Wat kijken we er allemaal naar uit: zodra de temperaturen stijgen en de zon zich laat zien komt iedereen weer naar buiten en lopen de terrassen vol. Iedereen is vrolijk en komt weer gezellig samen bij zomerse horeca hotspots. Zonnebril op, fijn gezelschap, een tafel vol lekkere hapjes én een verfrissend drankje in de hand… genieten maar! Na twee jaar van ups en downs snakken we meer dan ooit naar een middag relaxen op het terras van onze favoriete zaak om de hoek, of ontdekken we de nieuwste hotspots in de buurt. We zetten een aantal favoriete zonnige terrassen uit het hele land op een rij.

SPAZIO

Aan de rand van Rotterdam opende dit voorjaar een nieuwe hotspot op een unieke locatie. Pal langs de landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport vind je SPAZIO American Italian restaurant, lounge & bar. Op het menu staan pure, eerlijke gerechten welke hun oorsprong vinden in de Italiaanse keuken met invloeden uit Amerika. SPAZIO zet deze blend van culturen voort en verwelkomt iedereen voor lunches, borrels, diner en (zakelijke) evenementen. Het ruime terras met plek voor 200 gasten geeft je een uniek zicht op de vliegtuigen en ook kinderen kunnen hun hart ophalen dankzij de grote speeltuin aan het terras.

Insight Beach Summer Club

Insight Beach Summer Club opent dit voorjaar de deuren aan de Galderse Meren nabij Breda. Komend zomerseizoen strijkt hier een uniek pop-up resort neer, waar je terecht kunt voor een dagje zon, strand en loungen in een exclusieve setting vlakbij de stad. Naast dat het een beachclub is met luxe Cabanas en loungebedden, komt er een overdekt Mediterraans terras, een zwembad, jacuzzi’s en zelfs een exclusieve Bohemian glamping. Dit belooft dé zomer hotspot van Nederland te worden, waar je hele dagen relaxt in de zon of kunt feesten tijdens één van de spectaculaire zomerevents.

Bunk Utrecht & Amsterdam

Bij Bunk in Utrecht en Amsterdam eet, drink en slaap je op unieke locaties; in gerenoveerde kerken middenin de stad. Bij beide vestigingen zijn ruime, zonnige terrassen rondom de kerk waardoor je hier altijd kunt genieten van de zon. Het terras van Bunk Amsterdam heeft dé perfecte ligging om na een mooie wandeling in het natuurrijke Noorderpark te relaxen. Het terras van Bunk Utrecht ligt aan de grachten met uitzicht op het water en is daardoor een fijne plek om met een drankje in de hand de vele voorbijgaande bootjes te spotten. Eten kun je hier natuurlijk ook: op het menu van Bunk staan gerechten die je kent uit de wereldkeuken, geserveerd met een verrassende twist. Denk aan een broodje rendang of Eggs Bennie voor de lunch en een Tajine of Ramen voor het diner.

Cannibale Royale Rotterdam

Cannibale Royale opende pas geleden haar nieuwste en tevens eerste vestiging in hartje Rotterdam. Deze stoere zaak staat bekend om het malse vlees van de grill, creatieve cocktails en lokaal craft bier. De nieuwe locatie is gelegen aan de Westblaak, de grootse skatebaan van Europa, waardoor dit terras de nodige adrenaline en entertainment aan haar gasten biedt. Geniet van je favoriete drankjes en smaakvolle gerechten in deze bijzondere urban setting terwijl de skaters langs je heen zoeven.

Flora Batava

Even ontsnappen aan de drukte van de stad en in alle rust ontspannen in de natuur? Dat doe je op de buitenplaats bij Flora Batava in Nieuwersluis-Breukelen. De in 1670 gestichte buitenplaats waarop Flora Batava zich bevindt is een oase van rust, met een prachtige tuin vol bijzondere planten. Met het voorjaar op komst is Flora Batava een heerlijke plek om op de ruime, zonovergoten terrassen te genieten van al het moois wat de tuin te bieden heeft. De rivier de Vecht stroomt direct langs de monumentale villa en het theehuis, waar je op de terrassen neerstrijkt voor een smaakvolle lunch of luxe high tea in de zon. Droom weg bij het uitzicht op de buitenplaats, de rivier en de langsvarende bootjes in de natuur.

blooming brasserie

Verscholen in het bos van Bergen en op loopafstand van de kust vind je blooming hotel, een duurzaam hotel waar je geniet van beide werelden. Vanaf blooming hotel wandel je zo het bos in of verken je de Schoorlse duinen tot aan de zee. In het hart van het hotel op de begane grond bevindt zich de blooming brasserie, een gezellige en toegankelijke plek waar wordt gewerkt met wat de eigen biologische Hoftuin hen biedt. Hierdoor is de kaart seizoensgebonden en altijd met verse, lokale ingrediënten. Op het grote terras van de brasserie geniet je met uitzicht op het bos van de zon, barfood met een twist en verfrissende drankjes. Kies bijvoorbeeld één van de cocktails waar blooming bekend om staat of ga voor het eigen gebrouwen biertje; de Bergensche Blos

De Maaltuin in Trompenburg

In april wordt de lente gevierd bij Trompenburg Tuinen & Arboretum, met pop-up horecabeleving De Maaltuin. De Maaltuin is een reizend restaurant dat sinds 2016 neerstrijkt op bijzondere plekken zoals kastelen, paleizen, musea of botanische tuinen. Trompenburg, een prachtige botanische tuin in het centrum van het Rotterdam, heeft een groot assortiment bloemen, planten en bomen die in de lente vol in bloei staan. De Maaltuin belooft een heerlijke avond uit in Rotterdam te worden, met lange eettafels tussen het groen en live muziek; een sensationele beleving middenin de stad.

Hotel Eleanor

Boutique Hotel Eleanor is de perfecte uitvalsbasis om het pittoreske Middelburg te ontdekken. Na een dag struinen door deze gemoedelijke Zeeuwse stad strijk je neer op het zonnige terras van Eleanor, waar je heerlijk kunt vertoeven in de zon. Eleanor is tevens de allereerste cocktailbar van Zeeland, dus liefhebbers van een Dark & Stormy, Espresso Martini of Pornstar Martini zijn hier aan het juiste adres. Na de drankjes geen zin meer om naar huis te rijden? Blijf lekker slapen in het boutique hotel en plof neer in één van de luxueuze suites of hotelkamers.