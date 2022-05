Waar je op moet letten bij het kiezen van de beste spijkerbroek

Als het gaat om het kopen van jeans, hebben we keuze te over – er zijn verschillende wassingen, jeans met scheuren, hoge taille, lage taille, halfhoge taille, goedkope, dure. In het beste geval is het verwarrend. Dus misschien pakken we het eerste paar dat we zien en hopen we op het beste. Want als het gaat om het kopen van jeans, is het moeilijk te weten waar je naar op zoek ben en het hele proces, kan nogal stressvol zijn. Hier geven we tips waar je op moet letten bij het kiezen van een geweldige spijkerbroek en hoe we er het beste uit kunnen halen.

Kijk naar stretch

Het eerste en belangrijkste waar je op moet letten, is de stretch in de denim. Je wilt ervoor zorgen dat je jeans een beetje meegeeft, mooi om je lichaam zit en natuurlijk het comfort optimaliseert, vooral als je hem naar je werk draagt.

Lees ook: Zo zie je er goed uit in een spijkerbroek

Probeer voordat je koopt

Iets waar we ons allemaal wel eens schuldig aan hebben gemaakt, is het overslaan van de kleedkamer, maar het is beter om ‘te proberen voordat je koopt’ in plaats van het risico te lopen dat je spijkerbroeken in je kledingkast verzamelt. Als je geen kleedkamer kunt gebruiken op het moment van aankoop, controleer dan het retourbeleid van de winkel om er zeker van te zijn dat je het terug kunt brengen als het niet goed past.

Winkel voor jouw vorm

Kijk altijd naar je vorm. Voor de meeste vrouwen zijn de benen een belangrijke troef en we willen ze laten zien in een prachtige spijkerbroek, niet verstoppen in wijde, oversized jeans die de vorm bedekken. Denk aan de delen van je lichaam waar je van houdt. Als het je taille is, ga dan voor jeans met hoge taille. Skinny/slim of straight leg jeans zijn een goede optie omdat ze er goed uitzien bij de meeste lichaamsvormen.

Overweeg de kwaliteit!

Tegenwoordig zijn jeans niet meer weg te denken uit de meeste kledingkasten, dus als je een beetje geld uitgeeft aan kwaliteit, zal dit je op de lange termijn helpen als je van plan bent om er veel van te dragen. Maar hoeveel moet je uitgeven? Een spijkerbroek van goede kwaliteit zou je tussen 80 en 125 euro moeten kosten. Met alles daaronder zou je voorzichtig moeten zijn, en alles daarboven is volledig te duur. Goedkopere jeans verliezen snel vorm door een slechte stofkwaliteit en ook de ritsen en studs gaan sneller kapot. Stof, pasvorm en kwaliteit is wat je zoekt.

Balanseer de look

Dus je hebt je nieuwe spijkerbroek en je staat te popelen om het te dragen, maar waar moet je het precies bij dragen?

Als je skinny jeans draagt, voeg dan volume toe aan je bovenste helft met statement-tops of laagjes met een jasje en statement-schoenen. Als je een denim culotte draagt, die momenteel erg trendy is, breng dan de look in evenwicht met een nauwsluitende top of een cropped jasje.

Lees ook: Zo kies je een jurk die past bij je figuur

Probeer iets nieuws

Omdat we van nature aangetrokken zijn tot stijlen waar we van houden en merken die we vertrouwen, kunnen verschillende jeansstijlen je ook verrassen en je meest geliefde items worden. Soms willen vrouwen gescheurde jeans dragen, maar zijn ze een beetje bang om er een te proberen. Maar als je er zin in hebt, probeer het gewoon.