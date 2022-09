Waar kan een rugbrace bij helpen?

Als jij veel beweegt, kun je je rug op meerdere manieren overbelasten. Je kunt je bijvoorbeeld vertillen, waardoor het in je rug schiet. Wanneer dit gebeurt, kun je een rug brace dragen, dit biedt namelijk ondersteuning waardoor de pijn minder wordt. Het is ook fijn om een rug brace te dragen als je een instabiele rug hebt, de klachten zullen hierdoor minder worden. Ook tijdens sporten kan het fijn zijn om een rug brace te dragen, je voorkomt hiermee blessures. Dankzij het stevige materiaal waar een rug brace van gemaakt is, krijgt je wervelkolom voldoende ondersteuning en krijg je een goede houding. Je onderrug wordt hierdoor ontlast.

Er zijn meerdere soorten rug braces

Er zijn veel verschillende soorten rug braces, elke rugpijn is namelijk anders. Het is belangrijk dat je goed naar je lichaam luistert en aan de hand van de pijn een geschikte rug brace kiest.



– Als het in je rug geschoten is, kun je het beste kiezen voor de Spit Rugbrace Ortho Medical. Deze is nieuw en biedt goede ondersteuning.

– Om de houding van je lendenkolom te verbeteren kun je het beste kiezen voor de rug brace Push Med.

– Om de overgang tussen de borstwervellendenkolom te stabiliseren kun je de rugbrace LumboLoc Forte gebruiken.

– De Lumbo Train is geschikt voor mannen met chronische rugpijn.

– De Lumbo Train Lady is geschikt voor vrouwen met chronische rugpijn.

– Ook voor kinderen zijn er speciale rug braces: Reh4Kids en My PRIM Kids.



Je kunt er door middel van een klachtenmeter achter komen welke rug brace voor jou geschikt is. Er zijn namelijk nog meer rug braces waar je uit kunt kiezen. Dankzij de klachtenmeter kies je direct voor de goede brace.

Moet je een rug brace blijven dragen?

Hoelang je een rug brace moet dragen ligt aan wat je klachten zijn en hoeveel pijn je hebt. Normaal gesproken draag je een brace alleen op de momenten dat je pijn ervaart, bijvoorbeeld met een bepaalde handeling waarbij jij klachten ervaart. Dus krijg jij pijn wanneer je de tuin onderhoudt, dan draag je op dat moment een brace. Zodra je klaar bent met tuinieren, doe je de brace weer af.

Rug sterker maken

Om rugklachten te verminderen, is het belangrijk om je rug sterker te maken. Dit kan door middel van bepaalde oefeningen van de fysio of in de sportschool. Maar ook door het gebruiken van een balanskussen kun je je rug sterker maken. Als je op een balanskussen zit, krijg je direct een ontspannen houding. Zitten op een balanskussen zorgt voor een actieve houding en dat zorgt ervoor dat je spieren sterker worden. Hoe sterker je rugspieren zijn, hoe minder rugpijn je zult ervaren. Voorkomen is beter dan genezen. Er zijn ook speciale oefeningen die je kunt doen op zo’n balanskussen.