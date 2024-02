Waar moet je aan denken als je huisdier bang is voor onweer?

Laatst geüpdatet op februari 7, 2024 by Redactie

Geluidsgevoelige en angstige huisdieren kunnen bang zijn voor onweer. Wat kun je doen om de angst te voorkomen, en hoe kun je het je bange huisdier gemakkelijker maken als de storm is losgebarsten? Intimidatie komt veel voor bij honden en katten. Het kan zowel vóór als tijdens een storm verschijnen. Honden kunnen hun angst onder andere uiten door te hijgen, te trillen, door het huis te dwalen of op dingen te bijten. Katten verstoppen zich vaak of vinden het moeilijk om te kalmeren.



Soms kan een traumatische gebeurtenis de angst voor onweer bij dieren veroorzaken, maar vaak is er geen bekende oorzaak. Sommige dieren wennen er na verloop van tijd aan, terwijl anderen in plaats daarvan steeds banger worden voor elk onweer dat ze ervaren. Als je huisdier niet bang is voor onweer, kan het goed zijn om preventief te werk te gaan, zodat hij geen angst ontwikkelt. Je kunt bijvoorbeeld deuren en ramen sluiten, muziek afspelen of het dier iets geven om op te kauwen om het bezig te houden. Het is ook belangrijk dat je zelf rustig blijft.

Wat kun je doen als jouw huisdier bang is voor onweer

1. Verminder het geluid van onweer door ramen en deuren te sluiten. Een andere tip is om muziek op te zetten om het geluid van de storm te blokkeren. Trek ook de gordijnen dicht als je dier bang is voor bliksem. Vermijd ook om elke keer te roepen als je bliksem ziet of een donderslag hoort.



2. Creëer een plek in huis waar het dier zich veilig voelt. Het kan bijvoorbeeld een hoek zijn met een mand en dekens. Laat het dier niet alleen thuis als er kans is op onweer.



3. Leid af met spel. Sommige honden en katten kunnen worden afgeleid met behulp van een activeringsspeeltje met voer erin of een kauwbot.



4. Het allerbeste is om de angst te voorkomen. Dit kan deels worden gedaan tijdens de zogenaamde socialisatieperiode van het dier als het jong is. Tijdens de socialisatieperiode leert het kitten of puppy wat hij van de wereld kan verwachten. Als ze gedurende de periode geen harde geluiden tegenkomen, lopen ze een groter risico om hiervoor bang te worden.



5. Probeer te voorkomen dat het dier tijdens het onweer schrikt, dit verkleint de kans dat het de volgende keer bang wordt.