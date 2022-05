Waar moet je op letten bij het kopen van een seksspeeltje

Waar je ook kijkt, tegenwoordig zie je overal seksspeeltjes. Ze zijn te zien in je favoriete tijdschriften, series, films, tv-programma’s en meer. En dat komt omdat het misplaatste stigma dat seksspeeltjes alleen voor eenzame of wanhopige mensen zijn, allang is verdwenen. Er zijn duizenden seksspeeltjes op de markt, dus het is normaal dat je niet weet waar je moet beginnen als je er een wilt kopen. Dildo’s, vibrators, kegelballen, orale seks simulatoren, anale seksspeeltjes – de mogelijkheden zijn eindeloos. En deze komen ook nog in verschillende vormen, maten, materialen en vibratietypes. Het is dus belangrijk dat je wat onderzoek doet voordat je een seksspeeltje koopt. Hier wat tips waar je op moet letten.

Waarom wil je een seksspeeltje?

Het eerste wat je moet doen is kijken waarom je een seksspeeltje wilt hebben. Zit je in een seksuele sleur en wil je je seksleven wat spannender maken? Of houd je van seksuele verkenning en ben je op zoek naar opwindende ervaringen? Of wil je graag iets nieuws proberen of een ‘oud favoriet exemplaar’ vervangen? Je reden om een seksspeeltje te willen, zal je veel vertellen over het vinden ervan. Wat je persoonlijke ‘waarom’ ook mag zijn, het door jou gekozen speeltje moet aan die behoefte en gevoelens voldoen.

Op welke gebieden wil je focussen?

De eindeloze hoeveelheid opties voor seksspeeltjes van tegenwoordig kan in het begin intimiderend zijn. Maar het bied je de mogelijkheid om er een te kiezen dat zich richt op de gebieden en soorten stimulatie die je de beste ervaring geven. Iedereen is anders en geniet van verschillende vormen van plezier. Als je niet zeker weet waar je je plezier op wilt richten, is het kopen van een seksspeeltje voor de eerste keer spannend. Je lichaam verkennen met, en leren welke soorten stimulatie je leuk vindt op en in je lichaam is een unieke en transformerende ervaring. Er zijn veel soorten seksspeeltjes om te proberen, waaronder onder andere: interne, externe en speeltjes voor koppels.

Welke maat en welke functies?

Ja, grootte is belangrijk, maar of je de voorkeur geeft aan groot, klein of daartussenin, is uiteindelijk een kwestie van persoonlijke voorkeur. Als je helemaal nieuw bent in dit alles en nog niet eens veel seks hebt gehad, dan is een niet al te grote, maar veelzijdige, een goede keuze is. Iets dat je kunt gebruiken voor het inbrengen of ook voor extern spelen.

Seksspeeltjes kunnen veel meer dan alleen trillen. Sommige zijn waterdicht, sommige zijn verwarmd, andere zijn handsfree of op afstand te bedienen. Dus als je aan het shoppen bent, overweeg dan welke functies je echt leuk vindt en welke een beetje te veel voor je zijn. Wil je alleen clitorale stimulatie geven, of wil je het inbrengen of gebruiken voor seks met je partner? Sommige functies zijn ook praktisch. Een waterdicht seksspeeltje betekent dat je hem mee onder de douche kunt nemen, en je kunt het ook veel gemakkelijker schoonmaken.

Welke materialen kan ik het beste gebruiken?

Wanneer je een product koopt dat in contact komt met je geslachtsdelen, is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het veilig is. Materialen zoals rubber en goedkope stoffen kunnen schadelijk zijn omdat ze poreus zijn, waardoor ze moeilijk schoon te maken zijn. Dit betekent dat bacteriën op het product kunnen blijven zitten. Ze bevatten ook ftalaten, een stof die in kinderspeelgoed door de EU verboden is omdat het schadelijk is voor de gezondheid. Seksspeeltjes van siliconen, metaal en glas zijn allemaal veilig in gebruik omdat ze niet poreus zijn, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt. Ze voelen ook heel goed aan!

Oplaadbaar versus op batterijen

Hoewel beide geweldig zijn om te gebruiken, wil je misschien de voor- en nadelen van oplaadbare en op batterijen werkende producten afwegen. Oplaadbare seksspeeltjes zijn milieuvriendelijker en compatibel met de meeste USB-opladers, zoals degene die je voor je telefoon gebruikt. Ze kunnen ook worden opgeladen in je laptop of computer. Speeltjes op batterijen zijn net zo krachtig als oplaadbare, maar je zult batterijen moeten blijven kopen! De keuze is aan jou!

Wat is mijn budget?

De laatste stap is eenvoudig: bepaal je budget. Over het algemeen is het bedrag dat je aan seksspeeltjes uitgeeft direct gerelateerd aan zijn kwaliteit en de ervaring die je krijgt als je ermee speelt. Je hoeft de eerste keer niet per se het allerduurste seksspeeltje te kopen. Door voor een goedkoper speeltje te gaan in plaats van iets high-ends, heb je meer vrijheid om te experimenteren. Het is beter om drie goedkopere te kopen voordat je je favoriete exemplaar vindt, dan één duur speeltje dat je uiteindelijk niet leuk vindt. Bij Sinful vind je allerlei soorten seksspeeltjes van hoge kwaliteit en lichaamsvriendelijke materialen voor een scherpe prijs. Ook wordt je aankoop discreet verzonden, dus je hoeft niet bang te zijn dat je buren zien wat je hebt gekocht.