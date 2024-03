Waarom Barbados dé bestemming is voor een luxe reiservaring

Laatst geüpdatet op maart 21, 2024 by Redactie

Barbados, het juweel van de Caribische Zee, verwelkomt reizigers in een oase van luxe. Met haar betoverende witte stranden, exclusieve vijfsterren accommodaties en een rijke culturele erfenis, is Barbados dé bestemming voor globetrotters die op zoek zijn naar een luxe reiservaring. Wij sommen de vijf belangrijkste redenen op.

1. De tropische witte stranden van Barbados

Barbados heeft enkele van de mooiste stranden ter wereld, met zacht wit zand en kristalhelder turquoise water. Plaatsen zoals Crane Beach en Sandy Lane trekken bezoekers aan die op zoek zijn naar een luxe strandervaring. Het eiland kent meer dan 70 km aan prachtige zonovergoten stranden.

Westkust

De westkust van Barbados wordt ook wel de Platinum Coast genoemd vanwege het grote aantal luxe hotels, golfbanen en restaurants waar je heerlijk kunt genieten. Het strand is hier breed en loopt langzaam af richting zee.

Oostkust

Doordat de oostkust van Barbados aan de Atlantische Oceaan grenst is dit deel van het eiland ruiger en uitstekend om bijvoorbeeld te surfen. Dit gebied wordt zelfs geroemd als één van de beste surfplekken ter wereld.

Zuidkust

Aan de zuidwestkust van het eiland is het goed vertoeven op de prachtige stranden en je kunt hier heerlijk snorkelen doordat de zee kalm is. De zuidoostkust daarentegen is juist ideaal voor windsurfers die op de achtergrond vanaf zee uitzicht hebben op de grillige steile kliffen.

2. Luxueuze accommodaties om bij weg te dromen

Het eiland biedt een scala aan luxe accommodaties, variërend van chique boetiekhotels tot exclusieve resorts. De accommodaties op het eiland zijn ruim en gevarieerd, van pittoreske tot ruime privévilla’s, prestigieuze internationale ketens en bekroonde vijfsterrenresorts. Veel luxe resorts op Barbados hebben direct toegang tot het strand, waar gasten kunnen genieten van het zachte witte zand en het kristalheldere water van de Caribische Zee. De luxe resorts op Barbados bieden bovendien uitgebreide spa- en wellnessfaciliteiten.

Er zijn er talloze, maar we noemen een paar voorbeelden van luxueuze accommodaties op Barbados:

Sandy Lane Hotel

Coral Reef Club

Sandpiper

Cobblers Cove

Fairmont Royal Pavilion

Port Ferdinand Luxury Resorts & Residences

Zelf een (privé) villa huren? Dat kan hier:

Alleyne Real Estate

Blue Sky Luxury

Barbados Sotheby’s

3. Sportieve activiteiten die je niet mag missen

Barbados biedt spectaculaire activiteiten, variërend van internationale polo dat plaatsvindt op de mooiste terreinen van het Carabische gebied tot exclusieve regatta’s rond het eiland. Het eiland heeft ook een aantal golfbanen die zijn uitgeroepen tot de beste ter wereld. Wanneer je liever toeschouwer bent dan zelf actief bezig bent, dan is er op het eiland genoeg om te zien. Zo zijn er paardenraces te aanschouwen en staat het eiland bekend als de thuisbasis van cricket.

Te water is Barbados de ideale plek om te duiken; er worden verschillende duikexpedities georganiseerd en begeleid. Daarnaast is kitesurfen, wingfoilen, stand-up paddling en windsurfen langs de zuidkust een aanrader. Landinwaarts kun je denken aan activiteiten zoals: fietsen door het tropische bos of ontdek de grotten van Harrison. Ook kun je naar hartelust wandelen tussen de flora en fauna van Welchmann Hall Gully, Flower Forest of door het Barbados natuurreservaat.

4. Fine dining op Barbados

Het belangrijkste ingrediënt van een geweldig verblijf op Barbados is de lokale culinaire keuken. Van St. Lucy in het noorden tot St. Philip in het zuiden, Barbados heeft over het hele eiland uitstekende restaurants. De klassieke driegangenmenu’s bij de meest luxe eetgelegenheden bieden lokale favorieten aan zoals Bajan-tapas en een breed scala aan visgerechten.

Dit zijn de vier beste gastronomische restaurants op Barbados:

Restaurant Atlantis: het restaurant is gelegen op het terrein van het Atlantis Historic Inn in het prachtige St. Joseph. Dit restaurant wordt geprezen om zijn ‘All Bajan Cuisine’ (ook wel de ABC cuisine genoemd), wat een eerbetoon is aan de beste, lokale delicatessen.

Champers Restaurant: Deze plek aan de kust in het zuiden van het eiland is een van de beste gastronomische restaurants die het eiland kent. Je kunt hier terecht voor een lunch of diner en er is een uitgebreide kaart met verrukkelijke keuzes.

Fusion Rooftop: Zoals de naam al zegt is dit restaurant hoog gelegen waardoor je hier letterlijk kunt dineren onder de sterren, met een waanzinnig uitzicht. Het restaurant heeft een frisse en eigentijdse inrichting en je eet hier de lekkerste gerechten.

The Tides: Dit sfeervolle restaurant ligt direct aan zee en biedt de allerlekkerste gerechten zoals heerlijke Linguine met zeevruchten, zalm en biefstuk. Bij elk gerecht is er wel een bijpassende wijn, het restaurant heeft een uitgebreide wijnkaart beschikbaar.

5. Privé excursies

Reizigers kunnen exclusieve ervaringen op maat verwachten, zoals privéjachtcruises, privéduiklessen en gepersonaliseerde rondleidingen langs de historische bezienswaardigheden. Van de geplaveide straten van Bridgetown, een UNESCO-werelderfgoed, tot aan de majestueuze St. Nicholas Abbey. Er zijn ook mogelijkheden voor privé-excursies naar afgelegen plekken.