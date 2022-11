Waarom de HappyStrappy riem een must is

Laatst geüpdatet op november 9, 2022 by Redactie

Meestal dragen we riemen om onze outfits wat extra pit te geven, maar soms dienen ze gewoon als functionele accessoires. Als je broek een beetje aan de losse kant is en je hem op zijn plaats moet houden, heb je een riem nodig die de klus klaart en er relatief leuk uitziet. Maar hier is het probleem: riemen kunnen lastig zijn om te dragen. Ze zijn ongemakkelijk, werken niet eens zo goed en hebben de neiging om onaangename uitpuilingen of de gevreesde open opening in de achterkant van je broek te creëren. Daarom zijn we blij dat we de innovatieve HappyStrappy ​​riem zijn tegengekomen: een elastische riem zonder gesp.

Comfortabel

De magie ligt in het gespvrije ontwerp van de riem, dat helpt de druk rond je middel te verlichten, waar gespen meestal ongemak veroorzaken. De riem verwijdert ook naadloos de frustrerende uitstulping van de gesp waar velen van ons zich mee kunnen identificeren. Snel naar het toilet? Ook daar geen probleem, het is een gesp minder waar je je zorgen over hoeft te maken. Het is ontworpen voor zowel volwassenen en kinderen en heeft een one size fits all maat. Door zijn rekbaarheid en verstelbaarheid is de riem zo klein als 60cm en kan zo uitgerekt worden tot maximaal 180cm! Voor vrijwel iedereen geschikt dus!

Hoe werkt de riem?

Het meest geniale aspect van deze riem is dat hij geen gespen heeft. Je haalt eenvoudig de riem door de lussen van je broek en zorgt dat beide uiteindes zich bevinden bij de voorste lussen. Dan klik je de leren uiteindes vast aan de lussen, en trek je de verstelbare gesp aan de achterkant van de riem aan totdat die comfortabel zit.

Zo ervaar je de vrijheid van het dragen van een elastische riem zonder gesp. Geen ongemakkelijke ‘buckle’ die je door je shirt heen ziet. Geen grote metalen gesp meer of een continu drukkend gevoel bij je buik, maar een riem die zo comfortabel zit dat je daadwerkelijk vergeet dat je hem om hebt.

De HappyStrappy riem is gemaakt van een rekbaar elastisch materiaal – een combinatie van Elastaan en Polyester – dat zorgt voor een hoogwaardige riem die meerekt maar ook zijn sterkte behoud. Bovendien is de riem wasbaar in de wasmachine zonder kwaliteitsverlies. De riem klik je in één keer vast aan je broek en dan kun je vergeten dat je hem om hebt. De HappyStrappy riem is verkrijgbaar in verschillende kleuren voor €14,95 per stuk of in een 2 pack bundel voor €27,95, een 3 pack bundel voor €37,95 of een 4 pack bundel voor €44,95.

Voordelen op een rij

De meest comfortabele riem die met elke beweging mee rekt, waardoor hij altijd lekker zit!

Je vergeet dat je hem om hebt: klik deze riem één keer vast aan je broek en vergeet dat je hem om hebt!

Je ziet de riem niet door je kleding heen.

Ideaal voor iedereen (vrouwen, mannen en kinderen) & voor elke gelegenheid: met zijn verstel- en rekbaarheid is deze riem geschikt voor iedereen met een taille-omtrek van 60 cm tot 180 cm.