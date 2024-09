Waarom dit het juiste moment is om te beginnen met vuurwerktraining voor je huisdier

Laatst geüpdatet op september 27, 2024 by Redactie

Waar vuurwerk rond Oudejaarsavond voor mensen feest en gezelligheid betekent, levert het dieren vooral stress en angstgevoelens op. Doordat honden en katten een veel scherper gehoor hebben dan wij, komen de vuurwerkknallen een stuk intenser bij hen binnen. Maar ook dat de explosies en lichtflitsen voor hen onbekend zijn, speelt een grote rol bij de schrikreactie. Het is daarom belangrijk om je huisdier tijdig te laten wennen aan vuurwerk middels een vuurwerktraining, adviseert Monique du Bois, kynologisch adviseur bij Purina. Daarnaast helpt het om stresssignalen bij je hond of kat te herkennen en zijn er praktische tips en tricks waarmee ook je huisdier het jaar goed kan afsluiten.

Lees ook: Belangrijke tekenen dat je hond gestrest is

Oudjaarsavond als klap op de vuurpijl

Huisdieren zijn gewend aan een dagelijks ritme. Doordat er tijdens kerst vaak veel familie en vrienden over de vloer komen, zijn huisdieren rond deze periode veel onrustiger en drukker dan normaal. Vlak na kerst is het alweer tijd voor de jaarwisseling, terwijl onze dieren nog aan het bijkomen zijn van de kerstdrukte. Hierdoor kunnen zij de extra impulsen van het vuurwerk minder goed aan en worden mogelijk heftigere angstreacties getriggerd. Monique du Bois: “Denk hierbij bijvoorbeeld aan honden en katten die zich angstig verstoppen voor vuurwerk. Maar ook andere huisdieren zijn bang voor al dat geknal. Zo hebben veel knaagdieren de neiging zich in hun hol te verstoppen en springen konijnen vaak onrustig rond in hun hok.”

Vuurwerkstress herkennen

Hoewel het afwijkende stressgedrag van dieren per dier en omgeving kan verschillen, zijn er een aantal signalen waar je dit aan kan herkennen. Honden en katten vertonen beiden vaak vluchtgedrag, waarbij ze zich klein maken en willen wegkruipen. Honden kunnen gaan hijgen, de lippen aflikken, onrustig gaan rondlopen en weigeren te eten. Katten hebben, naast zich verstoppen, sterk de neiging om hun behoefte buiten de kattenbak te doen. Bij knaagdieren uit de stress zich veelal in onrustig heen en weer lopen.

Vuurwerktraining

Stress bij je huisdier rond de jaarwisseling voorkomen? Door middel van ‘vuurwerktraining’ kan je je huisdier laten wennen aan harde knallen, zodat hij hier niet meer zo erg van schrikt. Op internet zijn er veel geluidsopnamen van vuurwerk te vinden, die je steeds harder af kan spelen. Monique du Bois: “Doe dit het liefst terwijl je met je dier speelt of hem eten geeft. Merk je dat hij bang wordt, doe dan een stapje terug met het geluidsniveau.” Het is vooral belangrijk om op tijd met vuurwerktraining te beginnen en niet te wachten tot vlak voor de jaarwisseling. Monique: “Hoe eerder je huisdier aan harde knallen gewend is, hoe beter hij rond Oud en Nieuw tegen de harde knallen is opgewassen.” Voor honden zijn er ook vuurwerkcursussen waar zij leren wennen aan de harde geluiden, trillingen, de geur en lichtflitsen van vuurwerk.

Tips & tricks

1. Ramen, deuren, kattenluikje en gordijnen dicht houden: Zorg ervoor dat alle ramen, deuren en kattenluikjes goed gesloten zijn om te voorkomen dat je huisdieren naar buiten kunnen ontsnappen. Houd ook de gordijnen dicht om te zorgen dat je huisdieren geen last hebben van de visuele afleidingen van het vuurwerk.



2. Zachte muziek aanzetten: Zet rustige muziek of een witte ruis aan om de harde knallen van het vuurwerk te maskeren en je huisdier af te leiden.



3. Hond aangelijnd houden: Als je hond buiten is, zorg ervoor dat hij aangelijnd is, zodat hij niet kan wegrennen als hij schrikt. Laat je hond tijdig uit, zodat hij op oudejaarsavond binnen is.



4. Kat binnenhouden: Houd je kat de hele dag op oudejaarsdag en tijdens de jaarwisseling binnen om te voorkomen dat hij schrikt of ontsnapt.



5. Verstopplek creëren: Creëer een veilige, donkere plek waar je huisdier zich kan terugtrekken. Laat je huisdier zelf kiezen waar hij zich het veiligst voelt.

Lees ook: Zo help je een schuwe of angstige hond

Als je huisdier echt extreem bang is, is het raadzaam om de dierenarts te raadplegen. De dierenarts kan je huisdier tijdens de laatste maanden van het jaar een extra steuntje geven, bijvoorbeeld met medicatie die de stress vermindert.



Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp de PET Talk video over Huidieren en Vuurwerk