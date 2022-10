Je eettafel is de plek waar je gezin samenkomt om te eten of spelletjes te spelen. Het is ook een plek waar je verhalen deelt en herinneringen maakt. Als je een tafel wilt waar je gezin dol op zal zijn, is een boomstamtafel een goede keuze. Een stevige houten tafel gaat jarenlang mee, en is een echte eyecatcher in het interieur. We laten hier samen met Houweling Interieur zien waarom een boomstamtafel de ideale eettafel is.

Een boomstamtafel heeft een unieke uitstraling

Hout wordt al duizenden jaren gebruikt bij de vervaardiging van meubels. Daarna kwamen er nieuwe, goedkope materialen op de markt. Toch bleef het natuurlijke materiaal erg populair. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is ongetwijfeld het uiterlijk. Houten meubelen zijn echt uniek. Elk stuk heeft zijn eigen nuances, patronen en een heel eigen karakter. Ze imponeren met hun natuurlijke elegantie en geven elke ruimte meer warmte en comfort.

Boomstamtafels zijn duurzaam

Meubilair kan een grote investering zijn. Om de beste waarde te krijgen, wil je een tafel kiezen die lang meegaat en niet uit de mode raakt. Een boomstamtafel voldoet aan beide eisen. Omdat hiervoor alleen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt, kenmerken deze tafels zich door een bijzonder goede kwaliteit. Ze zijn iets duurder in aanschaf, maar de prijs meer dan waard. Zelfs bij intensief gebruik kunnen ze generaties lang overleven. De oorsprong van het hout van de bladen van Houweling Interieur ligt met name in de Filipijnen. De veelal oude Robinia bomen worden blootgesteld aan natuurgeweld of sterven van ouderdom. De boomstamtafels beginnen bij Houweling Interieur op duurzame wijze aan een tweede leven.

Boomstamtafels zijn een milieuvriendelijk alternatief

Er zijn verschillende redenen waarom het gebruik van houten meubelen goed is voor het milieu. Allereerst zijn de meubels, zoals we hierboven al schreven zeer duurzaam, waardoor je niet zo snel een andere eettafel hoeft aan te schaffen. Ten tweede zijn deze unieke stukken gemaakt van een natuurlijk materiaal dat het milieu niet belast.

Boomstamtafels zijn tijdloos en passen bij elke inrichtingsstijl

Een ander pluspunt van een boomstamtafel is dat ze een klassieker zijn. Ook als je stijl verandert, past een houten tafel er goed bij. De reden hiervoor is dat hout prachtig te combineren is met andere materialen. Als je een echt luxe en chique uitstraling wilt, kies dan voor een Epoxy boomstamtafel. Epoxy is een soort kunsthars dat – laagje voor laagje – in de gaten, nerven en scheuren van het houten tafelblad wordt gegoten. Houd er wel rekening mee dat Epoxy boomstamtafels indrukwekkend zijn, maar duurder. De hogere kosten ontstaan ​​omdat dit soort bladen extreem tijdrovend zijn om te maken.

Epoxy boomstamtafel

Een boomstamtafel is gemakkelijk te onderhouden en te behandelen

Boomstamtafels zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Gewoonlijk is het voldoende om het stof af te vegen met een microvezeldoek. Voor het verwijderen van vuil kan een natte doek met een sopje worden gebruikt. Het is niet agressief en vormt geen film op het hout. Maar gebruik nooit een schuurspons.

Een boomstamtafels is een investering in de toekomst!

De eettafel is het middelpunt van het gezinsleven in elk huis. Het loont dus de moeite om op zoek te gaan naar een kwalitatief hoogwaardig exemplaar. Stevig, gemakkelijk te onderhouden, milieuvriendelijk en mooi – boomstamtafels hebben alle kwaliteiten om een ​​van de beste opties te zijn. Het is jouw keuze!