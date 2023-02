Waarom entertainment belangrijk is voor geestelijke gezondheid en welzijn

Laatst geüpdatet op februari 16, 2023 by Redactie

Na zo lang in isolatie te hebben gezeten vanwege Covid-19, is het waarschijnlijk geen verrassing dat individueel welzijn nu bovenaan de agenda voor geestelijke gezondheid staat. Goed voor de menselijke geest en het lichaam zorgen helpt niet alleen om een ​​goede gezondheid te behouden, maar houdt ons ook gelukkig, geeft ons het gevoel dat we de controle hebben en zorgt ervoor dat we de middelen en ondersteuning hebben om met succes moeilijkheden te overwinnen en te bereiken wat we willen in het leven.



Nu alles weer open en weer normaal is, is het belangrijk om weer vermaakt te worden op de manieren die je kent en waar je van houdt. Zelfs in een tijd waarin we onze financiële portemonnee aanscherpen, als gevolg van de escalerende crisis in de kosten van levensonderhoud, kan de belangrijke rol die de entertainmentindustrie kan spelen bij het verbeteren en ondersteunen van de geestelijke gezondheid en het welzijn niet over het hoofd worden gezien.



Het is echt een gamechanger. Ze zeggen tenslotte dat lachen het beste medicijn is, en je begrijpt waarom. Entertainment, vooral live-entertainment, is de ultieme feel-good factor en de perfecte manier om te ontsnappen aan onze dagelijkse routines. Het gaat ook om het delen van elementen van plezier en lichtheid en emotionele verbondenheid met een kamer vol anderen. Hier zijn vijf redenen waarom entertainment zo belangrijk is voor geestelijke gezondheid en welzijn:

Vijf redenen waarom entertainment zo belangrijk is:

We kunnen onszelf gewoon niet helpen

We kunnen entertainment terugvoeren tot de eerste en tweede eeuw, toen handpoppen, verhalen vertellen, muziek en dans een groot deel uitmaakten van het sociale weefsel van de samenleving. Entertainment is altijd een onderdeel geweest van wie we zijn als mensen, omdat we verlangen naar plezier en gelach in ons leven.

We zijn bedraad om dingen te zoeken die ons vreugde brengen

En vermaakt worden levert dit in vrachtwagenladingen op! Je hoeft maar naar een jonge baby te kijken om te zien wat ik bedoel. Ze krijgen zoveel plezier door gewoon naar een tekenfilm op tv te kijken, kiekeboe te spelen met een volwassene of zelfs door hun eigen spiegelbeeld in de spiegel te zien. Het is allemaal amusement voor hen en het kan hen urenlang plezier en gelach bezorgen.

We hebben altijd een pauze nodig van de realiteit

We worden zo in beslag genomen door alledaagse stressfactoren dat we verlangen naar die kleine momenten of activiteiten die ons daarvan verlossen. Voor sommigen helpt het om tijd door te brengen in de sportschool, terwijl anderen misschien buiten één willen zijn met de natuur. Entertainment is echter anders omdat het de mogelijkheid heeft om ons uit ons alledaagse leven te halen en naar een wereld te brengen waar we magie en mysterie kunnen ervaren en waar we kunnen geloven in het onmogelijke.

Entertainment werkt om je heen

Van cabaretiers, zangers en buiksprekers tot dansers, muzikanten en goochelaars, vrijwel alle artiesten hadden een vorm van online aanbod tijdens de lockdown. Sommige werden uitgevoerd in hun woonkamer, andere op balkons of tuinen, maar ze vonden allemaal plaats omdat entertainers de noodzaak begrijpen om vreugde en positiviteit te verspreiden in zeer moeilijke tijden. Dit is de vastberaden geest van een artiest – ze zijn gewoon niet te stoppen en zullen altijd een manier vinden om hun vak uit te drukken.

Als mens neigen we van nature naar positiviteit en het verlangen om opgetild te worden

Hoeveel van ons leven voor het weekend, zodat we iets leuks, anders en spannends kunnen plannen tijdens onze twee vrije dagen? We doen het, omdat we zoveel positieve energie krijgen van een goede ervaring of van het samenzijn met goede mensen. Als je je gelukkig en positief voelt, straal je deze gelukkige gevoelens waarschijnlijk uit en breng je deze over op iemand anders – als een domino-effect, wat een geweldige manier is om ieders geestelijke gezondheid en welzijn te verbeteren