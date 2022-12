Waarom gekke afleidingen op het werk echt goed voor je kunnen zijn

Laatst geüpdatet op december 2, 2022 by Redactie

Positieve interventies die ons afleiden van moeilijke taken, helpen in feite om onze stressniveaus te verminderen, volgens nieuw onderzoek van WHU – Otto Beisheim School of Management en Trinity Business School. Het onderzoek, uitgevoerd door een internationaal team van onderzoekers, toont aan dat korte positieve interventies, zoals het bekijken van een grappig YouTube-filmpje, je kunnen helpen om dagelijkse stress te overwinnen, zoals het afhandelen van vervelende e-mails of de taken waar je tegenop ziet. Hierdoor kun je op jouw beurt meer betrokken, creatiever en behulpzamer zijn tegenover je collega’s.

Het onderzoek werd geleid door Vera Schweitzer van WHU – Otto Beisheim School of Management met co-auteurs Wladislaw Rivkin (Trinity), Fabiola Gerpott (WHU – Otto Beisheim School of Management), Stefan Diestel (University of Wuppertal), Jana Kühnel (University of Wenen), Roman Prem (Universiteit van Graz) en Mo Wang (Universiteit van Florida).



Dus, volgens dit onderzoek, moet je de volgende keer dat je stiekem lacht om een ​​hilarische video die je collega je tijdens de lunchpauze heeft gestuurd, omarmen. Dit zal je helpen om te herstellen van een stressvolle ochtend en je voorbereiden om de rest van de dag tot een succes te maken.



Professor Vera Schweitzer, onderzoeker aan de WHU – Otto Beisheim School of Management, legde uit: “Ons onderzoek toont aan dat het ervaren van positieve gevoelens tijdens je werkdag je kan helpen om effectief te blijven, vooral wanneer de dagelijkse werkeisen vereisen dat je veel zelfbeheersing investeert. dat wil zeggen, regelgevende middelen om je humeur te beheersen.



“Proberen kalm te blijven na het lezen van bijvoorbeeld een irritante e-mail, is doorgaans behoorlijk uitputtend voor werknemers. Bijgevolg kunnen ze de rest van hun werkdag moeite hebben om zelfbeheersing te tonen, wat op zijn beurt hun betrokkenheid, creativiteit en gedrag ten opzichte van hun collega’s zou belemmeren.



“Hier komt positiviteit om de hoek kijken: het kijken naar een grappige video verhoogt het gevoel van positiviteit. Dergelijke positieve emoties stellen werknemers in staat hun regelgevende middelen te beschermen, zelfs nadat ze te maken hebben gehad met de eisen van zelfbeheersing die veel middelen verbruiken. Dit heeft op zijn beurt weer een positieve invloed op hun effectiviteit op het werk.”



Dr. Wladislaw Rivkin, Associate Professor in Organizational Behaviour, Trinity Business School, voegde hieraan toe: “De huidige werkomgevingen worden steeds veeleisender, maar we hebben maar beperkt inzicht in wat organisaties en werknemers kunnen doen om de stressvolle effecten van zelfcontrole-eisen, zoals negatieve e-mails of niet geliefde taken, te voorkomen.



“Ons onderzoek toont aan dat korte positiviteitsinterventies werknemers kunnen helpen het beste uit hun dag te halen en dat werkgevers en werknemers zouden moeten overwegen om meer positiviteit in de werkdag op te nemen! Organisaties kunnen medewerkers bijvoorbeeld via een dagelijkse nieuwsbrief aanbevelingen doen over korte grappige filmpjes of een ‘mop van de dag’ op intranet plaatsen. Door dit te doen, kunnen werkgevers helpen de negatieve effecten van zelfbeheersingseisen te verminderen.

De onderzoekers verzamelden hun resultaten door gedurende 12 werkdagen 85 werknemers te onderzoeken, die dagelijks een op tekst of video gebaseerde positiviteitsmicro-interventie ontvingen.