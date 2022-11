Laatst geüpdatet op november 10, 2022 by Redactie

Velen van ons brengen ons leven door met het najagen van ‘geluk’, een staat van tevredenheid die voor sommigen moeilijker te bereiken is dan voor anderen. Onderzoek in Psychological Science suggereert dat een van de redenen waarom geluk zo ongrijpbaar kan lijken, is dat onze huidige gevoelens de herinneringen aan ons welzijn uit het verleden kunnen verstoren.



“Gelukkige mensen hebben de neiging om de verbetering van hun tevredenheid met het leven in de loop van de tijd te overdrijven, terwijl ongelukkige mensen de neiging hebben om de verslechtering van hun geluksniveau te overschatten. Dit duidt op een zekere verwarring tussen zich gelukkig voelen en zich beter voelen”, aldus de auteurs Alberto Prati (University College London). en University of Oxford) en Claudia Senik (Sorbonne University) in een interview.

Prati en Senik analyseerden gegevens van vier longitudinale onderzoeken om te onderzoeken hoe onze huidige gevoelens onze herinneringen aan geluk uit het verleden beïnvloeden.



Eerst analyseerden Prati en Senik bestaande gegevens van het lopende onderzoek van het Duitse sociaal-economisch panel naar het welzijn van Duitse burgers, waarbij de nadruk lag op de antwoorden van 11.056 deelnemers tussen 2006 en 2016. Elk jaar hadden deelnemers gemeld hoe tevreden ze waren met hun leven op een schaal van 1 tot 10. In 2016 werd de respondenten ook gevraagd om een ​​van de negen lijngrafieken te selecteren die het beste het traject van hun tevredenheid met het leven in het afgelopen decennium weergeeft.



De grafiekselecties van de deelnemers waren over het algemeen een afspiegeling van hun eerdere reacties, schreven Prati en Senik in het artikel. Mensen die een hogere tevredenheid met het huidige leven rapporteerden, kozen eerder een grafiek die continue verbetering illustreert. Mensen met een middelmatige tevredenheid kozen eerder een grafiek die een lichte verbetering illustreert, en mensen die een lagere huidige tevredenheid met het leven rapporteerden, kozen eerder een grafiek die een daling in hun welzijn illustreert.



“Mensen kunnen zich herinneren hoe ze zich vroeger over hun leven voelden, maar ze hebben ook de neiging om deze herinnering te vermengen met hoe ze zich nu voelen”, aldus Prati en Senik.



De onderzoekers onderzochten deze trend verder met behulp van gegevens van 20.269 deelnemers aan de British Household Panel Survey van 1997 tot 2009. Als onderdeel van de enquête hadden de respondenten hun huidige tevredenheid met het leven gerapporteerd op een schaal van 1 tot 7, evenals of ze zich meer, minder of even tevreden voelden als het jaar ervoor.



Ongeveer de helft van de respondenten herinnerde zich nauwkeurig hoe hun huidige tevredenheid met het leven was vergeleken met hun rapport van het voorgaande jaar. Maar net als bij de Duitse gegevens bleken onnauwkeurige herinneringen te worden beïnvloed door actuele tevredenheid.



Deze resultaten hielden ook op geaggregeerd niveau vast. Toen Prati en Senik 18.589 driemaandelijkse antwoorden op een enquête van het National Institute of Statistics and Economic Studies analyseerden, ontdekten ze dat Franse deelnemers zich herinnerden dat ze een jaar geleden gemiddeld minder gelukkig waren dan ze in de enquête hadden gemeld.



Amerikaanse respondenten van de Gallup Poll Social Series van 1971, 1976, 2001 en 2006 vertoonden dezelfde neiging om hun geluk in het verleden te onderrapporteren, waarbij de gemiddelde reacties van 4.000 deelnemers suggereerden dat Amerikanen zich herinnerden dat ze 5 jaar geleden minder gelukkig waren dan ze destijds hadden gemeld .



“Het lijkt er dus op dat een gelukkig gevoel vandaag inhoudt dat je je beter voelt dan gisteren”, schreven Prati en Senik. “Deze herinneringsstructuur heeft implicaties voor gemotiveerd geheugen en leren en zou kunnen verklaren waarom gelukkige mensen optimistischer zijn, risico’s als lager ervaren en meer openstaan ​​voor nieuwe ervaringen.”

In hun toekomstige werk zijn Prati en Senik van plan om te onderzoeken hoe bevooroordeelde herinneringen gedrag beïnvloeden, inclusief de bereidheid van mensen om risico’s te nemen, aan ondernemerschap te doen en nieuwe ervaringen op te doen.