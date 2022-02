Waarom goede koffie een must is op het werk

Het is geen geheim dat koffie op de werkplek de reputatie heeft niet echt lekker te smaken. Die reputatie begon vele jaren geleden toen kantoren kozen voor die vreselijke koffieautomaten waarin niet alleen koffie maar ook thee, chocolademelk en heet water te verkrijgen waren. Maar wij geloven dat goede koffie een must is op het werk, en vele voordelen kent. Koffie kan mensen opfleuren, een vol gevoel geven en gewoon het humeur verbeteren. Een professionele koffiemachine van bonen tot kopje is dan ook een must. Als je hierin niet wilt of kunt investeren, kun je altijd kiezen voor een koffie abonnement. Een goede keuze is bijvoorbeeld een koffie abonnement van Gio Coffee. Hierbij krijg je voor een laag bedrag per maand een hoogwaardige, professionele koffiemachine, met zorg samengestelde koffiebonen, en gratis premium service en onderhoud op de koffiemachine. Zo heb je altijd goede en verse koffie op kantoor zonder dat je daar omkijken naar hebt. Nog steeds niet overtuigd? Lees verder voor onze 6 redenen om je koffie op kantoor te verbeteren!

1. Koffie verbetert de band tussen collega’s

Het opbouwen van een verstandhouding tussen medewerkers doe je niet alleen door het project waaraan je werkt te bespreken. Het wordt gedaan door contact te maken met onze collega’s als mensen die een leven buiten kantoor hebben. Waar kun je beter bijpraten over wat er buiten kantoor gebeurt dan onder het genot van een kopje koffie?

2. Het laat je waardering voor het personeel zien

Het behouden van personeel is tegenwoordig niet eenvoudig. Door kleine manieren te vinden om waardering te tonen voor alles wat je personeel voor jou en je bedrijf doet, kom je een heel eind. Een heerlijk kopje koffie, thee of warme chocolademelk voor je medewerkers is een bedankje in een kopje.

3. Koffie zorgt voor alert en productief personeel

De cafeïne in koffie is een stimulerend middel. Veel onderzoeken hebben aangetoond dat koffie een aantal positieve effecten op de geest heeft. De impact hangt af van hoeveel koffie er wordt geconsumeerd, maar met mate kan koffie ervoor zorgen dat degenen die het drinken alerter zijn en een verhoogde concentratie zien. Dit kan op zijn beurt de productiviteit verhogen. Het is ook aangetoond dat koffie de prestaties verbetert tijdens repetitieve taken.

4. Goede koffie houdt medewerkers ter plaatse

In plaats van je werknemers tijdens hun pauze naar de dichtstbijzijnde coffeeshop te laten racen, kun je hen helpen tijd en geld te besparen door hen op kantoor goede koffie te bezorgen. Want laten we wel wezen: veel mensen zullen hoe dan ook hun dagelijkse dosis cafeïne nodig hebben, en een pauze van tien of vijftien minuten kan langer duren als er zich een onvoorzien incident voordoet. Je medewerkers kunnen tijd besparen en gefocust blijven op de taken die voorhanden zijn.

5. Goede koffie maakt mensen blij

Ondanks alle wetenschappelijke kennis over waarom koffie goed voor ons is, drinken de meesten koffie vanwege hoe we ons erdoor voelen. We drinken het omdat we genieten van de smaak en de sensatie die we ervaren als we koffie drinken. Op de eenvoudigste manier is het verstrekken van koffie van goede kwaliteit aan het personeel een gemakkelijke manier om hen iets te geven dat ze willen en waar ze blij van worden. Gelukkig personeel is waarschijnlijk meer gemotiveerd, biedt betere service aan klanten en heeft een positieve invloed op anderen om hen heen.

6. Koffie heeft vele gezondheidsvoordelen

Naast het verbeteren van de stemming en mentale focus, heeft koffie nog andere gezondheidsvoordelen. Onderzoek toont aan dat het een antioxidant is, wat goed is voor de gezondheid op de lange termijn. Bovendien hebben koffiedrinkers een lager risico op diabetes type 2, de ziekte van Alzheimer en dementie, de ziekte van Parkinson, beroertes en hartaandoeningen. Met de talrijke gezondheidsvoordelen van koffie kunnen al je medewerkers profiteren van een goede koffiemachine op kantoor.