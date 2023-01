Waarom Israël de ideale bestemming voor soloreizigers is

Laatst geüpdatet op januari 12, 2023 by Redactie

Soloreizen is helemaal hip en waarom ook niet. Je hoeft geen rekening te houden met wat een ander wilt doen en bent geheel op jezelf aangewezen, wat ook weer empowering werkt. Een land dat steeds populairder wordt onder soloreizigers is Israël. Lees hier waarom!

Het is er veilig

Veel mensen vragen zich af of Israël een veilige reisbestemming is. Het antwoord is ja! Volgens de Amerikaanse vergelijkingssite van verzekeraars staat Israël zelfs op de vijfde plek als het gaat om meest veilige landen ter wereld, vlak onder Nederland en Zwitserland die respectievelijk op de derde en vierde plek staan. Elk jaar brengen duizenden soloreizigers hun vakantie door in Israël. Van city trippers die enkel Tel Aviv en Jeruzalem bezoeken, tot pelgrims, tot natuurliefhebbers die het avontuur in de woestijn of in het noorden opzoeken, tot vakantiegangers die enkel de stranden bezoeken.

Je maakt er gemakkelijk vrienden

Israëliërs zijn warm, sociaal en maken maar al te graag een praatje met onbekende mensen. Zeker als je alleen reist zullen veel mensen op je af komen om te vragen hoe het je vergaat. In Israël is men nou eenmaal erg op de gemeenschap gericht. Een aanrader voor soloreizigers in Israël is het aanschuiven bij een shabbat maaltijd op de vrijdagavond. Shabbat maakt zo een onderdeel uit van de Joden, dat zelfs het meest seculiere gezin een shabbat maaltijd klaarmaakt op de vrijdagavond. Andere groepen die maar al te graag hun keuken delen met toeristen zijn de druzen, moslims en de bedoeïenen.

Je vindt er gemakkelijk je weg

Israël is een klein, compact land waar niks te ver is. Vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem? Dat duurt een half uur met de trein. Vanuit Tel Aviv naar Eilat? Dat duurt ongeveer 4,5 uur met de auto. Vanuit Jeruzalem naar de Dode Zee? Dat is een rit van een uur. Het bussysteem in Israël is goed ontwikkeld en de meeste plekken zijn dan ook goed met de bus te bereiken. Soms vergt het de nodige overstap, maar dat wordt overal duidelijk aangegeven. Ook voor degenen die liever een auto willen huren is het prima te doen en er zijn geen ritten die langer dan 4,5 uur duren. Verkeersborden en belangrijke informatie worden altijd in het Hebreeuws, Engels en Arabisch aangegeven en vrijwel iedereen spreekt Engels.

Verscheidenheid aan accommodaties

Van hostels voor de soloreizigers die met een beperkt budget reizen en daarnaast veel mensen willen ontmoeten, tot hippe boetiek hotels, tot luxe hotels zoals de Six Senses in de Israëlische woestijn, tot kibboetsen voor de soloreizigers die even wat anders willen. Aan accommodaties geen gebrek in Israël en er is voor elk budget wat. Leuk is om in verschillende accommodaties te verblijven om zo een divers beeld van het land te krijgen. Veel soloreizigers verblijven bijvoorbeeld in een boetiek hotel in Tel Aviv, maar kiezen dan voor een kibboets in de woestijn.

Er is een hoop te doen

In Israël hoef je niet bang te zijn dat je je gaat vervelen als soloreiziger. Er is namelijk een hoop te doen! Steden en plekken zoals Tel Aviv, Jeruzalem en de Dode Zee spreken voor zich, maar daarbuitenom is er zoveel meer te doen. Zo kan je prachtig hiken in natuurreservaten zoals Hula in het noorden en Timna in het zuiden en kan je goed de sterrenhemel bekijken in het stadje Mitzpe Ramon in de woestijn. De stad Haifa geeft goed weer hoe de grootste religieuze groeperingen (Joden, moslims en christenen) in harmonie samenleven in Israël en Akko is een historische havenstad die zeker op je bucketlist moet staan.