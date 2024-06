Waarom je de Seychellen op je bucketlist moet zetten

Laatst geüpdatet op juni 14, 2024 by Redactie

De Seychellen, gelegen voor de oostkust van Afrika in de Indische Oceaan, zijn een archipel van 115 granieten en koraaleilanden die je zullen betoveren met hun schoonheid. Gezegend met ongerepte stranden en adembenemende natuurlijke schoonheid, heeft de Seychellen veel meer te bieden aan de jonge avonturiers. Hier zijn enkele fantastische redenen om dit jaar de paradijselijke eilanden van de Seychellen te bezoeken…

Geniet van enkele van de mooiste stranden ter wereld

Degenen die van minder drukke stranden houden, moeten de Seychellen bezoeken om te genieten van enkele privémomenten op ’s werelds meest gefotografeerde strand Anse Source D’Argent op het eiland La Digue of om een bezoek te brengen aan Anse Lazio op het eiland Praslin, dat alom wordt geprezen als het mooiste strand ter wereld. Geniet van gemotoriseerde watersporten zoals jetski en parasailen op Beau Vallon, het langste strand van het eiland Mahé, of ga zeilen, snorkelen, duiken, surfen, kajakken en paddleboarden op een van de andere stranden. Eilandhoppen per boot, vliegtuig of helikopter wordt aanbevolen om het gevarieerde karakter van elk eiland te ervaren.

Ervaar de serene onderwaterwereld

Geniet van snorkelen of duiken en ervaar een caleidoscoop van het zeeleven. Ontdek schildpadden, spectaculaire koraalriffen, naaktslakken, een verscheidenheid aan vissen, kreeften en vele anderen en als je geluk hebt, kun je ook zwemmen naast 12 meter lange walvissen Haaien. Ervaren duikers hebben tijdens één duik maar liefst 800 verschillende vissoorten gespot. Degenen die minder avontuurlijk zijn om te gaan duiken, hebben de mogelijkheid om de prachtige onderwaterwereld te ontdekken via een boot met glazen bodem of een semi-afzinkbaar schip.

Ontdek enkele van de zeldzaamste soorten flora en fauna

De eilanden van de Seychellen herbergen verschillende soorten vogels die alleen hier ontdekt kunnen worden, waardoor de eilanden perfect zijn voor enthousiaste vogelaars, natuuronderzoekers, ornithologen en ecotoeristen. Maak bergwandelingen en natuurpaden die op elk eiland zijn aangelegd om deze levende schatten te ontdekken. Ontdek de nationale vogel van de Seychellen ‘Black Parrot’, de zeldzaamste Jellyfish Tree, de beroemde ‘Black Paradise Flycatcher’, ’s werelds kleinste kikker, de grootste noot ‘Coco-de-mer’, de enige loopvogel van de Indische Oceaan en enkele van de meest spectaculaire zeevogelkolonies in de wereld. Een van de grootste schildpadden ter wereld, de Aldabra-reuzenschildpad, kan hier worden gespot, vooral op Curieuse Island.

Ontspan je geest, lichaam en ziel

Van de kenmerkende behandelingen van speciale spa’s die ontspannende massages bieden met exotische kruidenoliën, scrubs, detoxbaden, pakkingen en verkwikkende natte behandelingen, yoga en meditatie tot een volledig assortiment schoonheids- en verzorgingsdiensten; spa’s op de Seychellen bieden het antwoord op je volledige vernieuwing van geest, lichaam en ziel.

Rijd zelf door de eilanden of fiets naar de stranden

Zelf rijden is een geweldige manier om het binnenland van het hoofdeiland te verkennen en lokale winkelmarkten, culturele plekken en musea te bezoeken om meer te weten te komen over het erfgoed en de eeuwenoude piratengeschiedenis van deze eilanden. Als je even weg wilt zijn van de drukte van de stad, bezoek dan La Digue, een autovrij eiland waar fietsen en wandelen het enige vervoermiddel is.

Geniet van de heerlijke lokale keuken

De eetomgeving op de Seychellen is een mix van een aantal keukens. De Franse kolonisten brachten de Franse keuken mee, terwijl de immigranten uit China en India hun Aziatische smaken aan de Creoolse keuken toevoegden. Proef een aantal smakelijke gerechten zoals Ginger Crab en Filet Coral Fish, geserveerd in een passievruchtensaus in Mahé. De palmhartsalade, geserveerd met currybladeren en truffels, is ook een unieke specialiteit van de Seychellen. Een ander aanrader is een lokaal bier vervaardigd op het eiland genaamd Seybrew, en de populaire Takamaka Rum doordrenkt met interessante smaken. Een bezoek aan de distilleerderij biedt reizigers de kans om getuige te zijn van het volledige proces van hoe de geest wordt gebrouwen, gevolgd door een interessante proeverij van de verschillende smaken van de beschikbare rum.

Woon een levendig cultureel festival bij

De cultuur van de Seychellen is een weerspiegeling van de harmonieuze samensmelting van etnische diversiteit. Het Seychellen Internationale Carnival of Victoria, ook wel het Creole Festive genoemd, is een driedaags evenement, dat doorgaans elk jaar in de maand oktober op het eiland Mahé wordt gehouden. Met deelname uit 30 landen over de hele wereld kun je het eiland tijdens deze periode bezoeken om getuige te zijn van een leuke parade waarbij verschillende landen hun culturen laten zien door middel van zang, dans en acrobatiek.

Wees getuige van de activiteiten in overvloed

De Seychellen bieden interessante uitgaansgelegenheden, waaronder clubs in de regio’s Victoria en Eden Island, en casino’s in de regio’s Victoria en Beau Vallon in Mahé. De meeste grote hotels hebben openbare bars waar vaak amusementsprogramma’s met lokale dans worden georganiseerd. Ziplinen en rotsklimmen zijn enkele van de andere spannende opties die beschikbaar zijn in verschillende resorts voor zowel kinderen als volwassenen. Voor de verfijnde golfliefhebbers heeft het Constance Lemuria Hotel in Praslin een 18-holes wedstrijdbaan met adembenemende uitzichten.

Geweldige accommodaties

De Seychellen bieden een gevarieerde keuze aan accommodatiemogelijkheden voor elk budget. Van kenmerkende eigendommen van grote internationale 5-sterren hotelketens en exclusieve privé-eilandretraites die het allerbeste op het gebied van luxe in eilandstijl bieden tot de rustieke charme van kleinere hotels, pensions, self-caterings en eilandlodges met dat authentieke Creoolse tintje en sfeer – Seychellen heeft voor ieder wat wils.

Perfect weer het hele jaar door

Hoewel de Seychellen dicht bij de evenaar liggen, ligt het buiten de cyclonengordel en varieert de temperatuur daar het hele jaar door tussen de 24 graden Celsius en 32 graden Celsius. De maanden december tot maart zijn getuige van regen en vochtigheid, terwijl mei tot september relatief droger en koeler is, maar activiteiten zoals watersporten, wandelen en ziplinen zijn het hele jaar door operationeel.