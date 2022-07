Waarom je een burn-out test moet doen!

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen last van een burn-out. Maar wat is een burn-outeigenlijk? Als je last hebt van een burn-out, dan betekent dit dat er sprake is van een lichamelijke of emotionele uitputting. Dit komt vooral bij volwassenen voor, maar ook zijn er steeds vaker studenten die hiermee kampen. Het is dan ook niet zo gek als je hier last van krijgt en hier is zeker wat aan te doen. De één heeft er langere tijd last van, zoals een periode van een jaar de ander is na een paar maanden alweer de oude.

Ontstaan van een burn out

Een burn-out ontstaat vaak door langdurige stress door bijvoorbeeld werk of een privésituatie. Het is dan zo dat je lichaam niet goed kan herstellen en danwordt het lastig om goed om te gaan met stressvolle situaties. Het wordt op deze manier lastig om zowel op het werk als thuis goed te kunnen functioneren. Het is dan ook echt belangrijk om genoeg rust te nemen en goed naar jezelf te luisteren. Het is aan te raden om een burn out test te doen, zodat je kunt kijken of je hier last van hebt. Als je dit op tijd doet, kun je voorkomen dat je in een langdurig hersteltraject terecht komt. Zo’n test kun je ook gemakkelijk online doen, door een aantal vragen te beantwoorden. Na zo’n test heb je meer duidelijkheid over je situatie en kun je stappen gaan ondernemen.

Herkenbare symptomen

Maar hoe weet je eigenlijk of je last hebt van een burn-out? Je kunt hier natuurlijk een test voor uitvoeren, maar het is ook gemakkelijk te herkennen aan een aantal burn out symptomen. Eén van de grootste symptomen is toch wel dat je heel erg moe bent en totaal geen energie hebt. Het is bijvoorbeeld erg lastig om uit bed te komen en de heledag heb je het idee dat je heel veel gedaan hebt. Ook zal je last hebben van concentratieproblemen of vergeet je gemakkelijk wat je ging doen. Ook kun je last hebben van gedragsveranderingen. Denk aan een moment waarbij je ineens heel boos of verdrietig wordt, of dat je last hebt van paniekaanvallen. Heel onzeker kun je hiervan worden, aangezien het een onwennig gevoel is.

Ook milde lichamelijke klachten komen voor

Het is overigens niet altijd zo dat je direct last krijgt van bovenstaande symptomen. Als je in een vroeg stadium zit van een burn-out, dan kun je ook al last hebben van kleine lichamelijke klachten. Denk aan een drammende hoofdpijn of last van je gewrichten. Wat ook vaak voorkomt, is dat je last krijgt van suizen in je oor. Dit is natuurlijk heel vervelend, dus je wilt zo snel mogelijk van deze klachten af zijn. Een burn-out komt steeds vaker voor, dus de kans is groot dat je werkgever hier een plan voor heeft. Het is aan te raden om op tijd aan de bel te trekken, zodat je de situatie voor jezelf niet verergert.