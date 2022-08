Waarom je je hond af en toe een massage moet geven

Massages zijn niet alleen voor mensen. Ook honden hebben baat bij gerichte bewegingen, bijvoorbeeld om stress te verminderen. Een hondenmassage is echter niet alleen om je hond in een wellnessstemming te brengen. Een hondenmassage is eigenlijk in veel situaties erg nuttig.

Dit is wat een hondenmassage doet

Veel mensen genieten van een goede massage. Het verlicht spanningen en blokkades, bevordert de bloedcirculatie en zorgt voor meer welzijn. Bij honden is het niet anders. Een hondenmassage ontvouwt dezelfde positieve effecten, verlicht pijn en bevordert de gezondheid van je hond. Als je er ook van houdt om een massage te krijgen en goed gekneed te worden, dan ken je het heerlijke gevoel om op een professionele massagetafel te liggen en weg te zakken in de knuffelige bekleding.



Op dezelfde manier geniet je hond ook wanneer gespannen spieren met zachte druk weer worden ontspannen en de zuurstoftoevoer naar de harige neus wordt gestimuleerd door een betere bloedcirculatie. Zelfs bij zenuwaandoeningen kunnen symptomen worden verlicht met een gerichte massage.

In deze situaties moet je je hond masseren

Vooral in stressvolle situaties hebben mensen en dieren de neiging om hun spieren te verkrampen en te spannen. Een ontspanningsmassage kan hier wonderen doen. Ga over de getroffen gebieden in een cirkelvormige beweging terwijl je lichte druk uitoefent.



Na een operatie of wanneer je hond ziek is, kan beweging beperkt zijn. Dit leidt ook tot spierspanning en ongemakkelijke drukpunten, bijvoorbeeld als je hond maar op één kant kan liggen. Met name verkorte, ontstoken of vastzittende pezen en spieren kunnen pijnlijk zijn. Ook reuma of artrose behoren tot de klachten waarvoor massages verbetering en verlichting beloven.



Ook voor en na topsportprestaties is een massage goed voor je hond. Zeker als je veel buiten bent met je hond, kun je met een massage voorkomen dat je hond spierpijn krijgt.



Last but not least is een hondenmassage gewoon een uitnodiging aan je trouwe viervoeter om al zijn poten te strekken en volop te genieten van het aaien en kruipen.

Zo masseer je je hond

Wanneer je je hond masseert, begin dan met hem naar zijn favoriete deken te leiden. Een ligstoel of een tafel kan ook als onderstel worden gebruikt. Praat op een rustige toon met je hond en begin hem zachtjes te aaien, waarbij alle delen van zijn lichaam betrokken zijn. Begin dan met cirkelvormige bewegingen op het hoofd en oefen lichte druk uit. Pas indien nodig de druk aan als je merkt dat je hond zich niet op zijn gemak voelt. Je kunt de spieren in de nek en rug meestal intensiever masseren, maar wees voorzichtig met botten, omdat te veel druk pijn kan veroorzaken.