Waarom je wilt investeren in Ipanema’s voor jouw zomerbestemming

Laatst geüpdatet op augustus 7, 2023 by Redactie

Met Ipanema investeer je niet alleen in stijl, maar zet je ook stappen naar een duurzame toekomst. Het slippermerk, dat bekend staat om comfortabele, modieuze en duurzame slippers, slides en sandalen, zet zich in voor duurzaamheid op drie vlakken: product, people en planet. Nog op zomervakantie of een zonnige wintervakantie in de planning? Met een paar Ipanema’s loop je urenlang op fashionable, comfortabele slippers én draag je jouw steentje bij. Lees snel verder waarom investeren in Ipanema-slippers een slimme keuze is voor jouw zomerbestemming.

100% recyclebaar productieproces

De slippers en sandalen van Ipanema worden gemaakt van superzacht en soepel Flexpand, een uniek materiaal dat 100% recyclebaar is. In het productieproces wordt het materiaal keer op keer hergebruikt, wat jouw CO2-voetafdruk op lange termijn verkleint. Omdat elk paar slippers voor 30% uit gerecyclede grondstoffen van biologische oorsprong bestaat, wordt Ipanema internationaal erkend als een biobased merk. Alle verpakkingen zijn FSC-gecertificeerd. Het papier wordt geproduceerd uit duurzaam beheerd bosgebied, waardoor impact op het milieu geminimaliseerd wordt. Ook de hangers in de winkels zijn gemaakt van gerecycled plastic.

Fashionable, kleurrijk en veganistisch: de veelzijdigheid van Ipanema’s

Er is voor elke gelegenheid een perfect paar Ipanema-slippers. De anatomische zool zorgt ervoor dat je de hele dag comfortabel kunt rondlopen; of je nu op het strand, bij het zwembad of in de stad bent. Alle Ipanema-slippers zijn volledig veganistisch en dragen het certificaat ‘Vegan’ van The Vegan Society. Er worden geen giftige stoffen in de slippers en sandalen verwerkt. Ipanema controleert en onderzoekt ook nieuwe duurzame grondstoffen om zo continu ontwikkelingen te integreren in het productieproces.

De duurzaamheidsfeiten van de groenste slipperfabrikant van de wereld op een rij:

100% recyclebaar en Vegan.

Ieder paar slippers bestaat voor minimaal 30% uit gerecycled materiaal.

Geen giftige stoffen in de slippers en sandalen.

De energie voor productie is duurzaam opgewekt en Grendene heeft een eigen zonne-energie-installatie.

Eerlijke arbeidsomstandigheden, gecheckt door Sedex, het grootste platform voor ethische handel.

Al het afvalwater in de fabrieken wordt gerecycled.

Support eerlijke arbeidsomstandigheden

Ipanema is een merk van Grendene, ’s werelds grootste slipperproducent. Eerlijke werkomstandigheden en ontwikkeling van de medewerkers zijn kernwaarden voor de Braziliaanse fabrikant met het motto: everybody takes care of everybody. Hierop wordt toegezien door Sedex, het grootste platform voor ethische handel. In de elf eigen fabrieken worden welzijn, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg gestimuleerd en wordt kennis gedeeld in de Grendene University. Verspilling tegengaan en afval verminderen zijn andere belangrijke onderdelen.

Verminder jouw ecologische voetafdruk

De wereldwijde slipperindustrie staat bekend om haar enorme waterverbruik en de impact op waterbronnen en ecosystemen. Grendene pakt dit heel anders aan. Al het gebruikte water wordt behandeld en opnieuw gebruikt in verschillende stadia van het productieproces of voor bewatering van de omgeving. Dit innovatieve systeem leidt tot aanzienlijke waterbesparingen en draagt bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van het merk.



Alle innovatie en technologie die in de slippers zit – de circulariteit van het product, de manier waarop het gemaakt wordt en de ecologische voetafdruk – getuigt van een toewijding aan duurzaamheid die verder gaat dan mooie woorden. Zet jij samen met Ipanema stappen naar een duurzamere toekomst?

