Waarom kiezen voor een voorschool?

Voorschool of kinderdagverblijf? Het laatste jaar voor aanvang van de school is meestal de overgang van de kinderopvang naar de basisschool. Een belangrijke stap die waarschijnlijk zou moeten zijn. Voordat ze naar school gaan, hebben veel kinderen alleen kinderopvang of kleuterschool buiten het huis van hun ouders. De kleine ernst van het leven begint met school. Plots wordt speelgoed ingeruild voor schrijf- en rekengerei. Een verandering die vaak even wennen is en niet altijd even prettig is voor kinderen en ouders. Maar dat hoeft niet zo te zijn, want tussen dagopvang en school kan de voorschool ervoor zorgen dat je kind niet zomaar in het diepe wordt gegooid. De voorschool bereidt je kind zorgvuldig en doelgericht voor op een van de belangrijkste fasen van zijn of haar leven. De voorschool combineert het beste van twee werelden: de voordelen van een kinderdagverblijf met de inhoud van een kleuterschool.

De school voor de school. Wat wordt hier gedaan?

Zoals je waarschijnlijk al dacht, is de voorschool geen klassieke school. Ook al wordt er gewerkt met goed opgeleide opvoeders en leerkrachten uit het basisonderwijs. Maar wat is het verschil tussen de klassieke basisschool en de voorschool? Heel eenvoudig: je kind krijgt de tijd en aandacht die het nodig heeft voor zijn individuele ontwikkeling. Het enige wat het niet krijgt is druk. In het voorschoolse jaar worden kinderen op een speelse manier al vroeg de eerste kennis bij gebracht d.m.v een educatief programma.

Zo worden kleuters gemotiveerd om verschillende gebieden te verkennen en nieuwe dingen uit te proberen. Tegelijkertijd maken de kleintjes kennis met schoolachtige structuren. Dit maakt de “juiste” start op school kinderspel!

Voorschoolse richtlijnen als basis om te genieten van leren

Het voorschoolse programma stelt elk kind in staat een succesvolle overgang te maken. De focus ligt dan ook op het spelenderwijs leren van vaardigheden zoals motoriek, zelfeffectiviteit en participatie. Uiteraard worden ook emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden bevorderd. Maar ook belangrijke basisvaardigheden voor begrijpend lezen en schrijven, wiskundig denken en deze vormen een wezenlijk onderdeel van het concept. En vooral één ding: plezier in het leren. De allerkleinsten verwerven de basisvaardigheden en vaardigheden die later nodig zijn voor de basisschool op een voor kinderen passende manier.