Waarom krijgen sommige mensen hoofdpijn van rode wijn?

Een rode wijn kan mooi passen bij de komende maaltijd. Maar voor sommige mensen veroorzaakt het drinken van rode wijn, zelfs in kleine hoeveelheden, hoofdpijn. Doorgaans kan een ‘rode wijnhoofdpijn’ optreden binnen 30 minuten tot drie uur na het drinken van slechts een klein glas wijn.

Wat in rode wijn veroorzaakt hoofdpijn?

In een nieuwe studie onderzochten wetenschappers van de Universiteit van Californië, Davis, waarom dit gebeurt – zelfs bij mensen die geen hoofdpijn krijgen als ze kleine hoeveelheden andere alcoholische dranken drinken. Onderzoekers denken dat een flavanol die van nature in rode wijnen voorkomt, de goede stofwisseling van alcohol kan verstoren en tot hoofdpijn kan leiden.

De boosdoener van de hoofdpijn: Quercetine, een flavanol

Deze flavanol heet quercetine en is van nature aanwezig in allerlei soorten fruit en groenten, waaronder druiven. Het wordt beschouwd als een gezonde antioxidant en is zelfs verkrijgbaar in supplementvorm. Maar wanneer het wordt gemetaboliseerd met alcohol, kan het problematisch zijn.



“Wanneer het in je bloedbaan terechtkomt, zet je lichaam het om in een andere vorm, quercetineglucuronide genaamd”, zegt wijnchemicus en corresponderende auteur Andrew Waterhouse, emeritus hoogleraar bij het UC Davis Department of Viticulture and Enology. “In die vorm blokkeert het de stofwisseling van alcohol.”

Ophoping van acetaldehydetoxine leidt tot blozen, hoofdpijn en misselijkheid

Als gevolg hiervan kunnen mensen uiteindelijk het toxine acetaldehyde ophopen, legt hoofdauteur Apramita Devi uit, postdoctoraal onderzoeker bij het UC Davis Department of Viticulture and Enology.



“Aceetaldehyde is een bekende giftige, irriterende en ontstekingsstof”, zegt Devi. “Onderzoekers weten dat hoge niveaus van acetaldehyde blozen in het gezicht, hoofdpijn en misselijkheid kunnen veroorzaken.”



Het medicijn disulfiram dat aan alcoholisten wordt voorgeschreven om te voorkomen dat ze drinken, veroorzaakt dezelfde symptomen. Waterhouse zei dat dit komt omdat het medicijn er ook voor zorgt dat het toxine zich in het lichaam ophoopt, terwijl een enzym in het lichaam het normaal gesproken zou afbreken. Ongeveer 40% van de Oost-Aziatische bevolking heeft ook een enzym dat niet zo goed werkt, waardoor aceetaldehyde zich in hun systeem kan ophopen.



“Wij veronderstellen dat wanneer vatbare mensen wijn consumeren met zelfs een bescheiden hoeveelheid quercetine, ze hoofdpijn krijgen, vooral als ze al een migraine of een andere primaire hoofdpijnaandoening hebben”, zegt co-auteur Morris Levin, hoogleraar neurologie en directeur van het Headache Center. aan de Universiteit van Californië, San Francisco. “We denken dat we eindelijk op de goede weg zijn om dit millennia-oude mysterie te verklaren. De volgende stap is om het wetenschappelijk te testen op mensen die deze hoofdpijn ontwikkelen, dus houd het in de gaten.”

Zonlicht verhoogt de hoofdpijnveroorzakende flavanol in druiven

Waterhouse zei dat de niveaus van deze flavanol dramatisch kunnen variëren in rode wijn.



“Quercetine wordt door de druiven geproduceerd als reactie op zonlicht,” zei Waterhouse. “Als je druiven kweekt met de trossen zichtbaar, zoals ze in de Napa Valley doen voor hun cabernets, krijg je veel hogere niveaus van quercetine. In sommige gevallen kan het vier tot vijf keer hoger zijn.”



Het quercetinegehalte kan ook verschillen, afhankelijk van de manier waarop de wijn is gemaakt, inclusief huidcontact tijdens de gisting, klaringsprocessen en veroudering.

Klinisch onderzoek naar wijnhoofdpijn

Wetenschappers zullen vervolgens rode wijnen vergelijken die veel quercetine bevatten met wijnen die heel weinig bevatten om hun theorie over rode wijnhoofdpijn bij mensen te testen.



Onderzoekers zeiden dat er nog steeds veel onbekend is over de oorzaken van hoofdpijn door rode wijn. Het is onduidelijk waarom sommige mensen er gevoeliger voor lijken te zijn dan anderen. Onderzoekers weten niet of de enzymen van mensen die lijden aan rode wijnhoofdpijn gemakkelijker worden geremd door quercetine of dat deze populatie gewoon gemakkelijker wordt beïnvloed door de ophoping van het toxine acetaldehyde.



“Als onze hypothese uitkomt, hebben we de middelen om deze belangrijke vragen te beantwoorden”, aldus Waterhouse.