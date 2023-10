Waarom kunststof kozijnen een slimme keuze zijn voor gezinnen

Laatst geüpdatet op oktober 12, 2023 by Redactie

Als je een gezin hebt met één of meerdere kinderen, wil je de woning natuurlijk zo veilig mogelijk maken. Het is belangrijk dat de kids vrij kunnen spelen en jij ze met een gerust hart even alleen kunt laten. Waarschijnlijk pas je de inrichting van de woning hier goed op aan. Maar hoe zit het met de basis van het huis? Zijn de kozijnen bijvoorbeeld al veilig en kindvriendelijk genoeg? Een kunststof kozijn is vaak een slimme keuze voor gezinnen. Niet alleen door de kindveiligheid, maar ook door de andere bijkomende voordelen. Je leest er meer over in het onderstaande artikel.

Toevoegen van kinderbeveiliging

Het is mogelijk om kunststof kozijnen te laten uitrusten met kinderbeveiliging. Dit zorgt ervoor dat een raam niet verder dan 10 centimeter open kan. Een fijne toevoeging voor de ramen op zolder of de eerste verdieping. Met kinderbeveiliging verklein je het risico dat kinderen uit het raam vallen, spullen naar beneden gooien of zelf vast komen te zitten.

Geen risico op splinters

Bij houten kozijnen loop je het risico op splinters. Zeker als je het materiaal niet vaak genoeg of niet op de juiste manier onderhoudt. Hout moet bijvoorbeeld worden geschuurd en opnieuw worden geschilderd om snelle slijtage tegen te gaan. Bij kunststof kozijnen hoef je hier niet bang voor te zijn. Er is geen risico op splinters en het materiaal is veel gemakkelijker te onderhouden.

Eenvoudig schoonmaken

Met kleine kinderen in huis is er nou eenmaal een grotere kans op vlekken op de ramen en kozijnen. Een groot voordeel van kunststof is dat je het eenvoudig schoonmaakt met een licht vochtig doekje. Stof, vuil en vingerafdrukken zijn zo weer verdwenen.

Isolatie voor gezond binnenklimaat

Hoogwaardige kunststof kozijnen bieden goede isolatie. Dit draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Ook heb je minder last van tocht rondom de ramen en deuren met kunststof kozijnen.

Geluidisolatie voor fijne nachtrust

Kunststof werkt niet alleen warmte-isolerend, maar ook geluidsisolerend. Het zorgt ervoor dat geluiden van buitenaf beter worden gedempt. Je ervaart meer rust in de slaapkamer en kinderkamer, wat bevorderlijk is voor zowel je eigen nachtrust als die van de kinderen.

Brandvertragende werking

Wist je dat kozijnen van kunststof brandvertragend werken? De kozijnen voldoen aan belangrijke brandveiligheidseisen en maken jouw woning dus weer een stukje veiliger voor het hele gezin.

Duurzame investering voor de woning

Kunststof kozijnen zijn over het algemeen een duurzame investering voor de toekomst. Dit komt zowel door de lange levensduur als door de goede isolatie. De kozijnen kunnen bijdragen aan een lager energieverbruik, wat beter is voor het milieu.