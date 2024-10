Waarom mensen denken dat ze gelijk hebben, zelfs als ze ongelijk hebben

Laatst geüpdatet op oktober 14, 2024 by Redactie

Als je zelfgenoegzaam gelooft dat je gelijk hebt in een meningsverschil met een vriend of collega, suggereert een nieuw onderzoek waarom je het eigenlijk mis kunt hebben. Onderzoekers ontdekten dat mensen van nature aannemen dat ze alle informatie hebben die ze nodig hebben om een ​​beslissing te nemen of hun standpunt te onderbouwen, zelfs als dat niet zo is.

De onderzoekers noemden het de “illusie van informatie-adequaatheid”.

“We ontdekten dat mensen over het algemeen niet stilstaan ​​bij de vraag of er misschien meer informatie is die hen zou kunnen helpen een beter geïnformeerde beslissing te nemen”, aldus medeauteur van het onderzoek Angus Fletcher, hoogleraar Engels aan de Ohio State University en lid van Project Narrative van de universiteit.



“Als je mensen een paar stukjes informatie geeft die lijken te kloppen, zullen de meesten zeggen ‘dat klinkt ongeveer goed’ en daarmee doorgaan.”



Het onderzoek omvatte 1.261 Amerikanen die online deelnamen.



Ze werden verdeeld in drie groepen die een artikel lazen over een fictieve school die niet over voldoende water beschikte. Eén groep las een artikel dat alleen redenen gaf waarom de school zou moeten fuseren met een andere school die wel over voldoende water beschikte; het artikel van een tweede groep gaf alleen redenen om apart te blijven en te hopen op andere oplossingen; en de derde controlegroep las alle argumenten voor de fusie van de scholen en voor het apart blijven.



Uit de bevindingen bleek dat de twee groepen die slechts de helft van het verhaal hadden gelezen – ofwel alleen de argumenten voor of tegen de fusie – nog steeds geloofden dat ze genoeg informatie hadden om een ​​goede beslissing te nemen, zei Fletcher. De meesten van hen zeiden dat ze de aanbevelingen in het artikel dat ze lazen, zouden volgen.



“Degenen met slechts de helft van de informatie hadden eigenlijk meer vertrouwen in hun beslissing om te fuseren of apart te blijven dan degenen die het volledige verhaal hadden”, zei Fletcher.



“Ze waren er vrij zeker van dat hun beslissing de juiste was, ook al hadden ze niet alle informatie.”



Bovendien zeiden deelnemers met de helft van de informatie dat ze dachten dat de meeste andere mensen dezelfde beslissing zouden nemen als zij.



Er was één goed nieuws uit het onderzoek, zei Fletcher. Sommige deelnemers die slechts één kant van het verhaal hadden gelezen, lazen later de argumenten voor de andere kant. En veel van die deelnemers waren bereid om van gedachten te veranderen over hun beslissing, zodra ze alle feiten hadden.



Dat werkt misschien niet altijd, vooral niet bij diepgewortelde ideologische kwesties, zei hij. In die gevallen vertrouwen mensen nieuwe informatie misschien niet, of proberen ze het te herformuleren zodat het past bij hun bestaande opvattingen.



“Maar de meeste interpersoonlijke conflicten gaan niet over ideologie. Het zijn gewoon misverstanden in het dagelijks leven”, aldus Fletcher.



Deze bevindingen vormen een aanvulling op onderzoek naar wat naïef realisme wordt genoemd, het geloof dat mensen hebben dat hun subjectieve begrip van een situatie de objectieve waarheid is, legde Fletcher uit. Onderzoek naar naïef realisme richt zich vaak op hoe mensen verschillende opvattingen hebben over dezelfde situatie.



Maar de illusie van informatie-adequaatheid laat zien dat mensen dezelfde opvatting kunnen delen – als ze allebei voldoende informatie hebben.

Fletcher, die onderzoekt hoe mensen worden beïnvloed door de kracht van verhalen, zei dat mensen ervoor moeten zorgen dat ze het volledige verhaal over een situatie hebben voordat ze een standpunt innemen of een beslissing nemen.



“Zoals we in dit onderzoek ontdekten, is er een standaardmodus waarin mensen denken dat ze alle relevante feiten kennen, zelfs als dat niet zo is”, zei hij.



“Je eerste zet als je het niet met iemand eens bent, zou moeten zijn om te denken: ‘Is er iets dat ik mis waardoor ik zijn of haar perspectief beter kan zien en zijn of haar standpunt beter kan begrijpen?’ Dat is de manier om deze illusie van informatie-adequaatheid te bestrijden.”