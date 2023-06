Waarom mensen die seksueel worden lastiggevallen, zich misschien niet onmiddellijk of helemaal niet melden

Laatst geüpdatet op juni 14, 2023 by Redactie

Een recent onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Exeter onthulde dat personen die seksuele intimidatie hebben meegemaakt, prioriteit geven aan andere behoeften dan het zoeken naar gerechtigheid bij het omgaan met dergelijke incidenten. Uit de studie bleek dat bezorgdheid over veiligheid belangrijker werd geacht dan het nastreven van gerechtigheid in de nasleep van intimidatie.

De bevindingen van het onderzoek werpen licht op de mogelijke redenen achter de onderrapportage van incidenten met seksuele intimidatie. Volgens de Crime Survey 2017, uitgevoerd in Engeland en Wales, werd onthuld dat een duizelingwekkende meerderheid van de personen, met name vijf op de zes, die seksuele misdrijven meemaken, ervoor kiezen om de incidenten niet formeel aan de politie te melden. Dit onderzoek biedt een mogelijke verklaring voor deze trend.



In een vergelijkende analyse onderzochten onderzoekers de antwoorden van een vertrouwelijke online-enquête, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen personen die seksuele intimidatie hadden meegemaakt en personen die dat niet hadden meegemaakt, maar werden gevraagd zich hun reacties voor te stellen. Uit het onderzoek bleek dat personen die persoonlijk seksuele intimidatie hadden meegemaakt, een breed scala aan behoeften meldden en verschillende strategieën gebruikten om hieraan tegemoet te komen. Deze personen gaven prioriteit aan veiligheid, persoonlijke controle en sociale steun en legden minder nadruk op formele acties zoals het melden van de incidenten bij de politie. Omgekeerd verwachtten individuen die geen seksuele intimidatie hadden meegemaakt meer uitgesproken behoeften te hebben en waren ze meer geneigd om maatregelen te nemen, vooral formele.



Volgens professor Manuela Barreto, de senior auteur van de Universiteit van Exeter, onthulde de studie een heersende overtuiging dat snelle en formele rapportage de juiste manier van handelen is als het gaat om het aanpakken van seksuele intimidatie. Dit begrip wordt vaak geassocieerd met de uitdrukking “ervoor uitkomen”. Uit het onderzoek blijkt echter dat de meerderheid van de personen die seksuele intimidatie ervaren, dit niet formeel meldt, en zelfs degenen die dit wel doen, stellen het vaak aanzienlijk uit. Hoewel procedurele belemmeringen bij wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten vaak worden besproken als mogelijke redenen, wordt er minder aandacht besteed aan de werkelijke behoeften van de personen die seksuele intimidatie hebben meegemaakt.



De bevindingen van ons onderzoek wijzen op een verschil tussen de verwachtingen die de samenleving koestert met betrekking tot de reactie van personen die seksueel zijn lastiggevallen en de feitelijke manier waarop zij reageren. Het is cruciaal om te erkennen dat de emoties en het gedrag van degenen die seksuele intimidatie hebben meegemaakt aanzienlijk kunnen verschillen van degenen die dat niet hebben meegemaakt. In plaats van ons alleen maar af te vragen waarom individuen niet vaker naar voren komen, zouden we onze aandacht moeten verleggen naar het bepalen van de meest geschikte handelwijze voor elk individu op basis van hun unieke omstandigheden.



In twee afzonderlijke onderzoeken onderzochten onderzoekers de reacties van deelnemers die persoonlijk seksuele intimidatie hadden meegemaakt met betrekking tot de acties die ze ondernamen. Bovendien vergeleken ze deze reacties met die van deelnemers die geen aanranding hadden meegemaakt, maar werd gevraagd zich hun reacties voor te stellen als ze dat wel deden. Bij de eerste studie waren 415 deelnemers van verschillende geslachten betrokken (259 met persoonlijke ervaring, 156 verbeeldingskracht), waarbij geen significante verschillen tussen de geslachten werden gevonden. Op basis hiervan richtte het tweede onderzoek zich uitsluitend op vrouwen (589 deelnemers – 301 met persoonlijke ervaring, 288 beelddenkers), aangezien zij vaker het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie.



Professor Thomas Morton, de hoofdauteur van de studie, voerde het onderzoek uit aan de Universiteit van Exeter en is momenteel verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij benadrukte dat er een algemene aanname is dat personen die seksuele intimidatie ervaren, in de eerste plaats worden gedreven door hun streven naar gerechtigheid. De onderzoeksresultaten dagen dit idee echter uit door te onthullen dat de behoeften van mensen verder gaan dan normaal wordt verwacht. Deze behoeften omvatten elementen zoals veiligheid, persoonlijke controle en de wens dat het leven weer normaal wordt. Interessant is dat van de verschillende behoeften die door de deelnemers werden geuit, de behoefte aan gerechtigheid niet de hoogste prioriteit had. Dit inzicht kan helpen verduidelijken waarom individuen niet altijd formele acties ondernemen, zoals het melden van incidenten bij de politie, zoals anderen misschien anticiperen.

Er worden vaak beschuldigingen geuit, zelfs in recente spraakmakende zaken, dat personen die zich niet onmiddellijk melden na het ervaren van seksuele intimidatie, de ernst of waarheidsgetrouwheid van hun beweringen ondermijnen. Het is echter een uitdaging voor degenen die geen seksuele intimidatie hebben meegemaakt om nauwkeurig te anticiperen op hun eigen behoeften en de daaropvolgende acties in dergelijke situaties. Uit archieven blijkt dat de aannames van anderen vaak onjuist zijn of op zijn minst niet overeenkomen met de uitgesproken behoeften van personen die seksuele intimidatie hebben meegemaakt.