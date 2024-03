Laatst geüpdatet op maart 15, 2024 by Redactie

Waarom moeten we onze honden trainen? Iedereen houdt van zijn harige metgezellen; Niet elk moment met hen kan echter plezierig zijn, vooral als ze niet goed zijn getraind. Van het kauwen op de schoenen tot het verscheuren van het kussen: alle eigenaren van honden hebben moeite met het omgaan met het ongewenste gedrag van hun hond. Honden training houdt de hond niet alleen mentaal en fysiek gestimuleerd, maar geeft hem of haar ook een gevoel van veiligheid.

Waarom moeten we onze honden trainen?

Honden zijn sociale dieren die van nature zijn geconditioneerd om in een familiale omgeving te leven. Ze spelen een belangrijke rol in de samenleving als metgezellen, en een goede training van deze gezinsleden is van cruciaal belang. Het helpt gedragsproblemen te voorkomen of te beheersen en bevordert een succesvolle relatie tussen hond en eigenaar, waardoor de voordelen die mensen kunnen behalen uit een band met honden worden gemaximaliseerd.



Elke hond is een brave jongen, maar niet elke hond is goed getraind. Sommige honden blaffen als de deurbel gaat, anderen trekken aan de riem tijdens het wandelen en weer anderen jagen achter andere honden of huisdieren aan. Het beheersen van dit soort woede bij honden is een onderdeel van de hondentraining dat een professional kan helpen.

Woede bij honden

Net als elke andere ziekte of gedragsprobleem wordt elke hond anders getroffen door het woede-syndroom. Honden gedragen zich agressief vanwege veelvoorkomende triggers zoals angst, contact met andere honden en/of bezitterigheid.



Het is een genetische aandoening die sommige hondenrassen kan treffen, zoals cockerspaniëls, golden retrievers, poedels, enz. Er mag nooit met een hond worden gefokt als de woede bij hem is vastgesteld door de dierenarts. Het is als een kortsluiting. Een uitbarsting van agressie die door alles kan worden uitgelokt: het aanraken van hun eten, het naderen van vreemden/andere honden. De dierenarts zou de behandeling moeten bespreken, maar soms is er geen behandeling. We mogen de hond nooit schreeuwen of straffen.

Hondentrainers kunnen nuttig zijn voor honden van verschillende leeftijden met verschillende problemen, van angst tot agressie tot het beheersen van basiscommando’s. En het inhuren van een ervaren trainer mag niet worden beschouwd als een weerspiegeling van het falen van een eigenaar.