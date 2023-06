Waarom muggen meer van jou houden dan van anderen

Laatst geüpdatet op juni 19, 2023 by Redactie

“Waarom ik?” is een veelgehoorde klacht gedurende de zomer wanneer muggen één persoon aanvallen, terwijl anderen ongedeerd blijven. Waarom zijn deze noodlottige, uitverkorenen muggenmagneten?

Waarom muggen ‘naar rechts swipen’ op je aroma

Gewapend met een drievoudige dreiging van sensoren die vertrouwen op zicht, geur en thermische signalen, kunnen muggen hun volgende maaltijd met griezelige precisie vinden. Om op jacht te gaan naar bloed om haar jongen te voeden, vliegt de vrouwtjesmug met een snelheid van ongeveer 2,5 kilometer per uur, op zoek naar kooldioxide. Haar zenuwcellen zijn gewapend met gespecialiseerde receptoren die de koolstofdioxide van onze uitademingen tot wel 50 meter verderop kunnen detecteren!



Door de koolstofdioxidepluim te gebruiken om haar naar de gastheer te leiden, begint het zicht van de mug aanwijzingen te geven wanneer ze binnen 9 meter komt. Binnen twintig centimeter van je lichaam voelt ze de warmte en het vocht van je lichaam, samen met andere chemicaliën zoals ammoniak, butanol en melkzuur. In feite kan een mug meer dan 100 individuele menselijke geuren detecteren.



Badend in je menselijke parfum, richt de mug zich op je lichaamswarmte terwijl hij haar landingsplaats aanwijst om het feestmaal te beginnen.

Hoe lekker ben jij?

Onderzoek heeft aangetoond dat muggen zich aangetrokken voelen tot het volgende:



Hogere lichaamstemperaturen die worden beïnvloed door activiteit, leeftijd, geslacht en zelfs het eten van gekruid voedsel.



Activiteitsniveaus tijdens het sporten, inclusief werk in de tuin en tuinieren, omdat ze meer koolstofdioxide produceren, zweet dat melkzuur bevat en hogere lichaamstemperaturen.



Mensen met grotere concentraties steroïden of Hoe je je cholesterol verlaagt en waarom het belangrijk is om dit te doen op het huidoppervlak.



Mensen met hogere niveaus van stress, die muggen lijken te kunnen detecteren en worden aangetrokken door hormonen die vrijkomen tijdens pieken van cortisol.



Mensen met een toename van een specifieke bacterie hebben meestal meer bacteriën in de buurt van hun enkels en voeten, wat de oorzaak kan zijn van muggen die zich op die gebieden richten.



Zwangere vrouwen omdat ze een iets hogere lichaamstemperatuur hebben en meer CO2 produceren.



Donkere kleding. Rood, zwart en blauw trekken meer muggen aan dan lichtere kleuren, zoals wit en geel.



Alcoholdrinkers omdat alcohol je bloedvaten doet verwijden, waardoor je huidtemperatuur stijgt. Muggen worden ook aangetrokken door het ethanolgehalte in zweet.

Hoe de muggen buffet lijn te vermijden

In plaats van de hele zomer binnen te blijven, zijn er enkele praktische tips die je kunt toepassen om je kans om gebeten te worden te verkleinen:



Douche na het sporten om je zweet en thermische handtekeningen te verminderen.



Bedek onbedekte huid door shirts met lange mouwen en lange broeken te dragen.



Draag lichtgekleurde kleding.



Gebruik oscillerende ventilatoren op het terras of de tuin om de luchtbeweging te vergroten en je CO2-signatuur te verminderen.



Gebruik een muggenspray met ingrediënten die zijn erkend en goedgekeurd.

Je kunt ook de kans verkleinen dat je muggen tegenkomt door bepaalde hotspots voor muggen te vermijden. Zoek rond je woning naar gebieden met stilstaand water in potten, speelgoed, sloten of gaten. Een mug heeft maar een eetlepel water nodig om 50-200 eitjes te leggen!