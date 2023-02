Waarom nadenken over je waarden voordat je je mond opendoet, zorgt voor gelukkigere relaties

Laatst geüpdatet op februari 3, 2023 by Redactie

Ben je ooit boos geworden op een situatie en in een wanhopige behoefte om de wereld erover te vertellen door tekeer te gaan tegen iedereen die niet wil luisteren? Misschien is het tijd om te pauzeren; adem in en na te denken over welke waarden je dierbaar zijn.



Een nieuwe interdisciplinaire studie, uitgevoerd door filosofen en taalkundigen aan de Universiteit van Cardiff en psychologen aan de Universiteit van Bath, heeft uitgewezen dat een proces van nadenken over levenswaarden vóór een debat de bereidheid van mensen kan vergroten om naar anderen te luisteren en met hen een burgerdialoog aan te gaan.

Voor de studie rekruteerde het onderzoeksteam 303 deelnemers. De deelnemers werden allemaal in kleine groepjes geplaatst waar ze werden gevraagd om te discussiëren over de voordelen van het heffen van collegegeld voor onderwijs. Voorafgaand aan het debat werd de helft eerst gevraagd om te schrijven over de levenswaarden die zij belangrijk vinden. Alle gesprekken werden opgenomen, gecodeerd en geanalyseerd.



Uit de analyse bleek dat het proces van nadenken over waarden in de eerste plaats hielp om de ‘intellectuele nederigheid’ van individuen te inspireren: hun bewustzijn van hun eigen feilbaarheid en openheid voor de opvattingen van anderen. 60,6% van de deelnemers die eerst over hun waarden nadachten, toonden meer nederigheid in vergelijking met de gemiddelde persoon die deze taak niet kreeg.



In een ogenschijnlijk altijd verre wereld waar de meningen steeds meer gepolariseerd lijken, suggereren de onderzoekers dat hun resultaten aanleiding geven tot optimisme. Als mensen zouden stoppen en nadenken over de waarden die voor hen belangrijk zijn, zouden de debatten in de online en offline wereld veel harmonieuzer kunnen verlopen, speculeren ze.



Co-lead voor de studie, dr. Paul Hanel, die het onderzoek uitvoerde aan de Universiteit van Bath maar nu is gevestigd aan de Universiteit van Essex, legde uit: onderwerpen zullen ervoor zorgen dat je naar beneden wordt geschreeuwd voordat je de kans hebt gehad om het af te maken.



“Dit onderzoek suggereert dat polarisatie overdreven zou kunnen zijn en dat onze interacties harmonischer zouden kunnen worden door te pauzeren om na te denken over persoonlijke waarden voordat we dit soort gesprekken aangaan.”



Uit eerder onderzoek van het team van de Universiteit van Bath in 2019 bleek dat mensen in feite veel meer verenigd zijn in hun overtuigingen en waarden dan de berichtgeving in de media vaak suggereert. Het werk maakt deel uit van een breder project over ‘Changing Attitudes in Public Discourse’, geleid door Cardiff University.



Co-auteur, professor Greg Maio, hoofd van de afdeling psychologie aan de universiteit van Bath, voegde eraan toe: “Het goede nieuws van deze studie is dat de vitriool die we vaak online zien bestendigd, niet zo hoeft te zijn. Door deelnemers de kans te bieden om na te denken over hun waarden, vonden we een duidelijke verbetering in de manier waarop ze discussies aangingen.

“We willen in de toekomst kijken of dit soort waardereflectie ook online werkt, om een minder arrogante dialoog tussen social media-gebruikers aan te wakkeren. We zouden zeker geïnteresseerd zijn in het delen van onze bevindingen met ontwikkelaars van sociale media en anderen.”



Co-auteur, professor Alessandra Tanesini, een filosoof aan de Universiteit van Cardiff, voegt toe: “Ons onderzoek toont aan dat strategieën die deugdzame houdingen bevorderen door middel van waardebevestiging, het vermogen van mensen verbetert om van elkaar te leren. Onze interventie is een interventie waarvan de implementatie in scholen en universiteiten ook een belangrijke pedagogische bijdrage kan leveren aan het onderwijs van studenten”.