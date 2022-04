Waarom oogcontourcrème onmisbaar is in je skincare routine

Onze ogen zijn het visitekaartje van ons gezicht. Toch smeren velen van ons iedere dag trouw gezichtscrème, maar wordt de oogcontourcrème overgeslagen. Wat is nou het verschil tussen deze producten? Skincare expert Nivea schept voor eens en voor altijd duidelijkheid over waarom een speciale oogcrème juist onmisbaar is in je skincare routine. Hierbij heeft het merk ook meteen persoonlijk advies paraat over welke oogcrème bij jou past, wel zo fijn.

Delicaat huidje

“Huid is huid” zou je denken. Toch ligt het niet zo simpel. De huid rondom onze ogen is wezenlijk anders dan dat van de rest van ons gezicht. Met een dikte van slechts 0,5 mm is deze huid tussen de drie en vijf keer dunner en bovendien de dunste huid van ons hele lichaam. Daarom heeft deze kwetsbare huid producten nodig die hier speciaal voor zijn ontwikkeld, om irritaties en extra rimpelvorming te voorkomen.

Lees ook: Manieren om donkere kringen onder je ogen te verminderen

Niet te vergeten dat je ogen het actiefste deel zijn van je gezicht, zo knipperen we maar liefst 10.000 keer per dag met onze oogleden. Hierdoor ontstaan fijne lijntjes sneller rond je ogen. Daarbij bevat deze huid weinig talgkliertjes of ondersteunend vetweefsel die de huid soepel houden. De huid reageert daardoor sterker op externe omgevingsinvloeden zoals droge lucht, zonlicht maar ook slaapgebrek en ongezond eten. Dus dát verklaart die instant donkere kringen onder je ogen na een avondje stappen…

Oogcontourcrème to the rescue

Belangrijk om extra lief te zijn voor de huid rondom je ogen met een doelgerichte crème dus. Een oogcrème heeft herstellende en verkwikkende eigenschappen, stimuleert de doorbloeding van de huid en herstelt de vochtbalans. Tegelijkertijd wordt het huidweefsel verstevigd. Antioxidanten in een oogcrème beschermen de huid tegen vrije radicalen. Met de juiste crème houd je de huid rondom je ogen soepel én behoud je die frisse blik.

Let wel: geen huid is hetzelfde. Belangrijk is dan ook om een oogcrème te kiezen die bij jouw huidtype past. Hieronder zet Nivea een paar suggesties op een rij voor verschillende huidbehoeften rondom de ogen, zo kun je meteen aan de slag:

1. Oogcontourcrème tegen donkere kringen

Wist je dat donkere kringen onder de ogen kunnen ontstaan door disbalans van melanine? Nivea Cellular Luminous630 Oogcontourcrème schiet te hulp. De crème bevat ingrediënten om donkere kringen effectief te bestrijden. De formule met Luminous630, cafeïne en hyaluronzuur brengt onregelmatigheden in de pigmentatie in balans. Het vermindert donkere kringen en wallen, maakt de vermoeide huid rondom de ogen zachter en hydrateert waardoor fijne lijntjes verminderen. Een uitgeruste en stralende blik is all yours!

2. Oogcontourcrème tegen fijne lijntjes

Kraaienpootjes of lachrimpels zijn een heel normaal onderdeel van het huidverouderingsproces. Toch kan een juiste oogcontourcrème deze fijne lijntjes onder de ogen zichtbaar verminderen. Bijvoorbeeld de Nivea Q10 Power Anti-Rimpel Oogcontourcrème. Deze rijke crème bevat het krachtige antioxidant Q10 en creatine. Een powercombinatie die rimpels bestrijdt en donkere kringen rondom de ogen vermindert. Voor een voelbaar stevigere en gehydrateerde huid.

3. Oogcrème voor versteviging

Kan de huid onder je ogen wat extra versteviging gebruiken? Geef haar dan een oppepper met de Nivea Cellular Hyaluron Filler Verstevigende Oogcontourcrème. De formule met Hyaluronzuur en Collageen-booster vermindert rimpels en verstevigt de huid. De crème hydrateert de huid rondom de ogen intensief en verbetert de huidelasticiteit voor een verkwikkende uitstraling en een direct gladdere huid. Yes, please!

Lees ook: Huidverzorging van binnenuit: 3 redenen waarom amandelen onderdeel moeten zijn van je routine

Finishing touch

Tot slot een aantal toepassingen waarmee je optimaal resultaat uit een oogcrème haalt. Gebruik een oogcrème altijd ‘s morgens en ‘s avonds op dagelijkse basis. Zorg dat je de crème niet inwrijft maar zachtjes in de dunne huid klopt met je vingertoppen. Werk voorzichtig van binnen naar buiten. Een inkoppertje: echte schoonheid komt van binnenuit en dat geldt ook voor de huid rondom je ogen. Ondersteun het gebruik van een oogcontourcrème daarom met voldoende slaap, vocht, zonnebescherming en gezond eten.