Waarom Puerto Rico een paradijs is voor foodies

De culinaire scene van Puerto Rico is bloeiender en levendiger dan ooit. Je kunt het ervaren van San Juan tot Cabo Rojo, van Rincón tot Fajardo en alle punten daartussenin. Van chinchorros (kiosk of kraampje aan de kant van de weg of op het strand) tot haute cuisine, de koks en chef-koks van het eiland vinden die heerlijke oma-recepten opnieuw uit en verwennen de lokale bevolking en bezoekers met eten. Je zult van die Boricua-passie kunnen genieten terwijl je nieuwsgierigheid je over het hele eiland volgt. Hier zijn 5 redenen waarom Puerto Rico een waar paradijs is voor foodies:

1) Culinaire tradities

Puerto Rico is veel meer dan rijst en bonen! Gastronomie is een essentieel onderdeel van de cultuur van Puerto Rico, die de erfenis van elementen uit de Spaanse, Afrikaanse en Taíno-keuken combineert. Je reis naar het eiland is niet compleet zonder basisgerechten te proberen, zoals mofongo, gemaakt van gebakken groene bakbananen; de tostones, dubbel gebakken bakbanaan; dobles worden traditioneel bereid met deeg van groene bakbananen gevuld met gestoofd varkensvlees; de lechón asado, langzaam geroosterd varkensvlees met sappig vlees en knapperige schil, dat onlangs tot Puerto Ricaanse culinaire erfenis is verklaard. En omdat een goede maaltijd nooit compleet is zonder dessert, zijn de tembleque, een soort zijdezachte vlaai op basis van kokosnoot, en de casquitos de guave, guavepasta vergezeld van lokale witte kaas, twee van de must-see klassiekers.

2) Geavanceerde cocktails en mixologie

De cocktailscene van het eiland is met dezelfde zorg geëvolueerd als de culinaire scene. Puerto Rico is de geboorteplaats van de piña colada, en je zult merken dat de innovatieve benadering van verfrissende drankjes tot op de dag van vandaag voortduurt, of het nu in een van ’s werelds beste bars in Old San Juan is, een brouwerijrondleiding, een lokale rumproeverij of gewoon met een cocktail bij het zwembad.



Goud of wit, kruidig ​​of donker, Puerto Rico is de rumhoofdstad van de wereld en op het eiland vind je veel creatieve interpretaties van cocktails op basis van rum. Hoewel veel barmannen hun eigen kijk hebben op klassiekers zoals de piña colada, kun je vragen om je drankje te laten mixen met bekroonde Puerto Ricaanse merken zoals Bacardi, Ron del Barrilito of Don Q, zodat je begrijpt wat we bedoelen als we het over de rum hoofdstad van de wereld. hebben.



Een prachtige manier om de meer dan 70 merken onder het kwaliteitskeurmerk Rums of Puerto Rico te proeven en te leren kennen, is door een rondleiding te krijgen door de distilleerderijen, zoals het historische Castillo Serrallés en het emblematische Casa Bacardí. Je kunt ook een aantal creatieve rumcocktails proberen in bars als La Factoría en La Casita de los Rones in het oude San Juan of La Barrita del Lado of La Central in Mario Pagán, beide in het T-Mobile District.

3) De nationale drank: de pina colada

Als je van piña colada’s houdt, moet je weten dat het beroemde tropische drankje in Puerto Rico is uitgevonden. De zoete mix van kokosroom, ananassap, witte rum en ijs werd geboren in San Juan, maar de identiteit van de schepper blijft een onopgeloste controverse op het eiland. Drie verschillende barmannen claimen de uitvinding als hun eigen uitvinding. Het Caribe Hilton hotel, een van de beroemdste in San Juan, is het decor voor twee van de verhalen over de oorsprong van de piña colada.



Andere lokale bewoners zeggen dat de piña colada dateert uit de 19e eeuw en schrijven de fruitige cocktail toe aan de Puerto Ricaanse piraat Roberto Cofresí, die zei dat hij het drankje aan zijn bemanning serveerde om het moreel op te krikken. Hoewel niet bekend is wiens handen de beroemde piña colada hebben gemaakt, is één ding zeker: het is niet alleen de nationale drank van Puerto Rico geworden, maar een favoriet over de hele wereld, waar je ook reist.



Dus of je nu op het strand ligt te luieren of geniet van de bezienswaardigheden en de melodie van het bruisende nachtleven, zorg ervoor dat je geniet van het kenmerkende drankje van het eiland en geniet van dit kleine stukje identiteit.

4) Chef-koks die je smaakpapillen verliefd zullen maken

De creativiteit en verscheidenheid van de Puerto Ricaanse keuken worden gepresenteerd door experts die de keuken van het eiland op verschillende manieren onder de aandacht brengen. Met een opkomende groep lokale chef-koks die de producten en smaken van het eiland met gespecialiseerde technieken naar een hoger niveau tillen, is de culinaire scene van Puerto Rico zeker een bezoek waard. Met smaken en technieken die je smaakpapillen zullen verrassen, zijn hier enkele van de beste chef-koks van het eiland:



José Santaella: Chef Santaella is de auteur van het best verkochte kookboek ‘Tropical Cuisine: The Classic and Contemporary Flavours of Puerto Rico’, waarvan het voorwoord is geschreven door chef-kok Eric Ripert. Ook werd hij in 2014 door het tijdschrift Food and Wine uitgeroepen tot ‘The People’s Best New Chef Gulf Coast’. Met een carrière van twintig jaar heeft de chef-kok zijn naam aan het restaurant, Santaella, gegeven en richt hij zijn talenten op het presenteren van lokale gerechten. technieken uit de hele wereld.

Juan José Cuevas: Zijn carrière begon bij het met drie Michelinsterren bekroonde Arkelare in San Sebastián, Spanje, maar zijn culinaire reis bracht hem ook naar de keukens van Barcelona, ​​San Francisco en New York. Omdat het restaurant aan de kop van The Blue Hill in New York stond, kreeg het een Michelin-ster. In Puerto Rico is hij de chef-kok van 1919, een onvergetelijke eetervaring in het Condado Vanderbilt Hotel. Het menu richt zich op gerechten van boer tot bord, bereid met de meest verse biologische en lokale ingrediënten.

Mario Pagán: Chef-kok Pagán heeft onderscheidingen ontvangen in verschillende publicaties, waaronder de New York Times en de Wall Street Journal. Hij is ook de auteur van twee kookboeken, Caribbean: Kitchens of the World (2005) en The Great Caribbean Kitchen and its 12 Great Chefs (2004). Momenteel bezit hij drie restaurants: Mario Pagán Restaurant in Condado, SAGE Italian Steak Loft, waar hij zich richt op de moderne en Creoolse keuken, en La Central van Mario Pagán in het T-Mobile District, waar hij lokale smaken combineert met stijl en internationale creativiteit. Hij is ook chef-kok bij Melao, een modern Caribisch restaurant in het Dorado Beach Resort, en RAYA, een Caribisch-Aziatisch fusionrestaurant.

5) Koffie, alstublieft

Wakker worden in Puerto Rico betekent dat je een goede kop koffie colao drinkt, of het nu puya, cortadito, termo of clarito is, en als je rond 14.00 of 15.00 uur een plaatselijk gezin bezoekt, bieden ze je ook een kopje aan van koffie. Koffie maakt een groot deel uit van de Puerto Ricaanse cultuur; het wordt sinds de 18e eeuw in het bergachtige gebied van het eiland verbouwd en in de 19e eeuw was het een van de belangrijkste industrieën.



De afgelopen jaren zijn veel koffieboerderijen opengesteld voor het publiek, waarbij ze rondleidingen over de boerderij aanbieden en bezoekers door het productieproces van zaadje tot kopje leiden. Velen hebben ook zeer goede restaurants en cafetaria’s; sommige bieden zelfs hutten voor de nacht. Voor een bezoek aan deze koffieboerderijen moet je de bergen in rijden over wegen die vaak smal en kronkelig zijn, maar je beloning zal een spectaculair uitzicht zijn op de rijen koffieplanten die zich uitstrekken langs de heuvels, terwijl je de ongerepte lucht en de algemene rust van het landschap inademt. En natuurlijk niet te vergeten de voortreffelijke koffie.



Enkele van de plantages die je kunt bezoeken zijn Hacienda San Pedro (Jayuya), Hacienda Muñoz (San Lorenzo), Hacienda Lealtad (Lares), Hacienda Pomarrosa (Ponce), Hacienda Tres Ángeles (Adjuntas), en als je meer wilt weten over de geschiedenis van koffie in Puerto Rico bezoek het Koffiemuseum in Ciales.