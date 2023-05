Waarom vallen we voor bepaalde mensen?

Laatst geüpdatet op mei 15, 2023 by Redactie

Soms groeien de meest betekenisvolle relaties van het leven uit de kortste verbindingen. Zoals wanneer je naar een feest gaat en iemand ontmoet die het T-shirt van je favoriete band draagt, of die om dezelfde grappen lacht als jij, of die die impopulaire snacks grijpt, waar jij alleen (of zo dacht je), van houdt. Een kleine, gedeelde interesse leidt tot een gesprek – dat is ook mijn favoriet! – en bloeit tot blijvende genegenheid. Dit wordt het effect van de gelijkenis-estractie genoemd: we houden over het algemeen van mensen die zoals wij zijn. Nu hebben nieuwe bevindingen van een onderzoeker van de Boston University een reden ontdekt waarom.



In een reeks studies testte Charles Chu, een BU Questrom School of Business -universitair docent management en organisaties, de voorwaarden die vorm geven of we ons aangetrokken voelen tot – of uitgeschakeld door – elkaar. Hij vond een cruciale factor wat psychologen zelf-essentialistische redenering noemen, waarbij mensen zich voorstellen dat ze een diepe innerlijke kern of essentie hebben die vormt wie ze zijn. Chu ontdekte dat wanneer iemand gelooft dat een essentie hun interesses, voorkeuren en antipathieën aandrijft, ze aannemen dat het ook voor anderen hetzelfde is; Als ze iemand met één bijpassende interesse vinden, redeneren ze dat die persoon hun bredere wereldbeeld zal delen.



“Als we een beeld van ons zelfgevoel zouden moeten bedenken, zou het deze goudklompje zijn, een bijna magische kern van binnen die uitkomt en wat we kunnen zien en observeren over mensen en onszelf,” zegt Chu, die het artikel publiceerde met Brian S. Lowery van Stanford Graduate School of Business. “We beweren dat geloven dat mensen een onderliggende essentie hebben, ons in staat stelt om aan te nemen of te concluderen dat wanneer we iemand zien die een enkel kenmerk deelt, deze ook mijn hele diepgewortelde essentie moeten delen.”



Maar het onderzoek van Chu suggereert deze haast om een onbepaalde, fundamentele gelijkenis met iemand te omarmen vanwege een of twee gedeelde belangen kan gebaseerd zijn op gebrekkig denken – en dat het kan beperken met wie we een verband vinden. Werken met de aantrekkingskracht van het gelijkenis-attrekkingseffect is een tegenstander: we houden niet van degenen waarvan we niet denken dat ze zijn zoals wij, vaak vanwege één klein ding-ze houden van die politicus, of band, of boek, of tv-programma een hekel aan.



“We zijn allemaal zo complex”, zegt Chu. “Maar we hebben alleen volledig inzicht in onze eigen gedachten en gevoelens, en de hoofden van anderen zijn vaak een mysterie voor ons. Wat dit werk suggereert, is dat we vaak de lege plekken van de geest van anderen vullen met ons eigen zelfgevoel en dat kan ons soms leiden tot een aantal ongerechtvaardigde veronderstellingen.”

Proberen andere mensen te begrijpen

Om te onderzoeken waarom we ons aangetrokken voelen tot sommige mensen en niet tot anderen, heeft Chu vier studies opgezet, elk ontworpen om verschillende aspecten te plagen van hoe we vrienden maken – of vijanden.



In de eerste studie kregen de deelnemers te horen over een fictieve persoon, Jamie, die ofwel complementaire of tegenstrijdige houding tegenover hen hield. Na deelnemers hun mening te hebben gevraagd over een van de vijf onderwerpen-abortus, kapitaalstraf, wapenbezit, dierentests en zelfmoord onder begeleiding van artsen – vroeg Chu hoe ze zich voelden over Jamie, of ze het eens waren of niet eens waren met hen over de doelstelling. Ze werden ook ondervraagd over de wortels van hun identiteit om hun affiniteit te meten met zelf-essentiële redenering.



Chu ontdekte dat hoe meer een deelnemer geloofde dat hun kijk op de wereld werd gevormd door een essentiële kern, hoe meer ze zich verbonden voelden met de Jamie die hun mening over één kwestie deelden.



In een tweede studie keek hij of dat effect bleef bestaan toen de doelonderwerpen minder inhoudelijk waren. In plaats van te graven of mensen het met Jamie eens waren over zoiets verdeeld als abortus, vroeg Chu de deelnemers om het aantal blauwe stippen op een pagina te schatten en categoriseerde ze vervolgens- en de fictieve Jamie- als over- of onder-schatting. Zelfs met deze slanke connectie hield de bevindingen vast: hoe meer iemand in een essentiële kern geloofde, hoe dichter ze zich voelden bij Jamie als een collega-over- of onderschatting.



“Ik ontdekte dat zowel met behoorlijk betekenisvolle dimensies van gelijkenis, evenals met willekeurige, minimale overeenkomsten, mensen die hoger zijn in hun overtuiging dat ze een essentie hebben, meer kans hebben om zich aangetrokken te voelen tot deze soortgelijke anderen in tegenstelling tot andere anderen,” zegt Chu.



In twee bijbehorende studies begon Chu dit aantrekkingsproces te verstoren, waardoor de invloed van zelf-essentiële redenering werd gestript. In één experiment bestempelde hij attributen (zoals het leuk vinden van een bepaald schilderij) als essentieel of niet -essentieel; In een ander vertelde hij de deelnemers dat het gebruik van hun essentie om iemand anders te beoordelen zou kunnen leiden tot een onnauwkeurige beoordeling van anderen.



“Het breekt dit essentialistische redeneringsproces, het verlaagt het vermogen van mensen om aan te nemen dat wat ze zien een diepere gelijkenis weerspiegelt”, zegt Chu. “Een manier waarop ik dat deed, was mensen eraan herinneren dat deze dimensie van gelijkenis eigenlijk helemaal niet verbonden is of gerelateerd is aan je essentie; De andere manier was door mensen te vertellen dat het gebruik van hun essentie als een manier om andere mensen te begrijpen niet erg effectief is.”

Onderhandelen over psychologie – en politiek – aan het werk

Chu zegt dat er een belangrijke spanning is in zijn bevindingen die hun toepassing in de echte wereld vormen. Aan de ene kant zijn we allemaal op zoek naar onze gemeenschap – het is leuk om rond te hangen met mensen die onze hobby’s en interesses delen, dezelfde muziek en boeken houden als wij, niet met ons oneens zijn over de politiek. “Dit soort denken is een echt nuttige, heuristische psychologische strategie”, zegt Chu. “Het stelt mensen in staat om meer van zichzelf te zien bij nieuwe mensen en vreemden.” Maar het sluit ook mensen uit, stelt divisies en grenzen op – soms over de vakkunde van het terrein.



“Als je een enkel feit of mening hoort dat je het eens bent of het niet eens bent, rechtvaardigt het echt om een extra adem te halen en gewoon te vertragen”, zegt hij. “Niet noodzakelijkerwijs dat enige stukje informatie nemen en er extrapoleren op, met behulp van dit soort denken om tot het einde te gaan, dat deze persoon fundamenteel goed is en van mij is of fundamenteel slecht en niet zoals ik.”



Chu, wiens achtergrond de studie van organisatiegedrag en psychologie combineert, geeft lessen over onderhandelingen bij Questrom en zegt dat zijn onderzoek veel implicaties heeft in de zakenwereld, vooral als het gaat om het sluiten van deals.

“Ik definieer onderhandelingen als gesprekken en overeenkomsten en meningsverschillen, over hoe macht en middelen tussen mensen moeten worden verdeeld”, zegt hij. “Welke conclusies maken we over de andere mensen met wie we deze gesprekken voeren? Hoe ervaren we en denken we na over overeenkomst versus onenigheid? Hoe interpreteren we wanneer iemand meer krijgt en iemand anders minder krijgt? Dit zijn allemaal echt centrale vragen voor het onderhandelingsproces.”



Maar in een tijd waarin de politieke divisie zowat elke sfeer van ons leven is binnengevallen, inclusief werkplekken, gaan de toepassingen van de bevindingen van Chu veel verder dan het handelen van het zakelijke paarden. Medewerkers beheren, samenwerken aan projecten, teamverbinding – allemaal gevormd door de oordelen die we over elkaar maken. Zelf-essentialistische redenering kan zelfs de verdeling van middelen van de samenleving beïnvloeden, zegt Chu: Wie we als ondersteuning beschouwen, wie geld krijgt en wie niet, kan worden gedreven door ‘deze overtuiging dat de resultaten van mensen worden veroorzaakt door iets diep in hen.” Daarom pleit hij voor om pauze te pushen voordat hij iemand beoordeelt die, in eerste instantie, niet op jou lijkt.



“Er zijn manieren voor ons om door het leven te gaan en andere mensen te ontmoeten en indrukken van andere mensen te vormen, zonder constant naar onszelf te verwijzen”, zegt hij. “Als we constant rondgaan om erachter te komen, wie is zoals ik, wie is niet zoals ik?, Dat is niet altijd de meest productieve manier om indrukken van andere mensen te maken. Mensen zijn veel complexer dan we hen de eer geven. ”