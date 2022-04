Waarom werknemers stoppen en hun eigen bedrijf beginnen

Sommige mensen zijn gewoon geboren om ondernemers te zijn. Twee door Rutgers geleide onderzoeken onderzoeken waarom sommige werknemers besluiten hun baan op te zeggen en een klein bedrijf te beginnen, zelfs als ze in het verleden hebben geprobeerd en gefaald.

De eerste studie identificeert vier verschillende ‘carrièreschokken’ waardoor werknemers eerder geneigd zijn om zelf toe te slaan.

“Je hebt misschien een carrièreplan in je achterhoofd, maar soms is er een klap in je gezicht nodig om je door te laten gaan”, zegt hoofdauteur Scott Seibert, hoogleraar Human Resource Management aan de Rutgers School of Management. en Arbeidsverhoudingen. “Managers moeten de impact van hun beslissingen begrijpen, vooral in deze krappe arbeidsmarkt, omdat je nooit weet wat de laatste druppel zal zijn voor een van je toppresteerders.”

Bij een enquête onder 226 mensen in meerdere sectoren gedurende een periode van zes maanden, ontdekten onderzoekers dat werknemers significant meer geneigd waren om stappen te ondernemen om een ​​bedrijf te starten als:

Ze geen verwachte loonsverhoging hebben ontvangen, of deze was lager dan ze hadden verwacht;

Ze namen een loonsverlaging;

Hun zakelijke ideeën werden op het werk genegeerd of afgewezen; of

Hun werkgever maakte een schandaal, fusie of andere organisatorische verandering door.

Werknemers zouden minder geneigd zijn om het ondernemerschap te verkennen als ze hun baan zouden verliezen. Onderzoekers denken dat dit te wijten is aan een erosie van vertrouwen en financiële zekerheid.

De tweede studie laat zien wat er gebeurt als voormalige ondernemers voor een bedrijf gaan werken. Ze kunnen multidimensionale vaardigheden en kennis aan de rol toevoegen, maar ze hebben de neiging om snel verveeld te raken.

“Ze zijn nog steeds ondernemers in hart en nieren en voelen zich soms buitenbeentjes in een betaalde baan”, zegt hoofdauteur Jie (Jasmine) Feng, universitair hoofddocent Human Resource Management aan de Rutgers School of Management and Labour Relations. “Deze ondernemersidentiteit zorgt ervoor dat ze eerder stoppen en in sommige gevallen een ander bedrijf starten.”

Onderzoekers ondervroegen 603 werknemers in 22 Chinese technologiebedrijven en ontdekten dat voormalige ondernemers drie keer meer kans hadden om te stoppen dan werknemers die nooit een bedrijf hadden gehad. Het onderzoeksteam analyseerde vervolgens bijna 40 jaar federale gegevens over 12.686 Amerikaanse werknemers die in een groot aantal verschillende industrieën werkten en bevestigde dat voormalige bedrijfseigenaren sneller van het schip konden springen.

Wat kunnen werkgevers doen? Uit het onderzoek blijkt dat ex-ondernemers meer bereid zijn om in loondienst te blijven als ze meer autonomie en mogelijkheden hebben om hun ondernemersvaardigheden te gebruiken, zoals het initiëren van projecten, het leiden van mensen en het gebruiken van creativiteit om nieuwe ideeën, processen en bedrijven binnen organisaties te ontwikkelen.

Onderzoekers verzamelden de gegevens voor beide onderzoeken voorafgaand aan de pandemie.

“De pandemie was een ‘carrièreschok’ op macroniveau voor miljoenen Amerikanen”, zegt Maria Kraimer, een Distinguished Professor of Human Resource Management aan de Rutgers School of Management and Labor Relations en co-auteur van de eerste studie. “Van wat we landelijk zien, hebben veel werknemers gereageerd door zelf te staken.”