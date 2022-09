Waarom zou je een gezichtstoner gebruiken?

Een gezichtstoner, ook wel gezichtstonic of tonic genoemd, kan op veel manieren worden gebruikt in de dagelijkse gezichtsverzorging. Het is geschikt voor nareiniging, verfrissing en verzachting van de huid. Vooral bij een gevoelige huid die neigt naar roodheid, irritatie en onzuiverheden, kan een milde toner zonder toevoegingen de teint aanzienlijk verbeteren.

Meerdere toepassingen voor een gezichtstoner

Hier zijn de belangrijkste toepassingen van een toner in je dagelijkse gezichtsverzorgingsroutine:

De gezichtstoner is geschikt als aanvulling op of na een reiniger om make-up te verwijderen. Het verwijdert make-upresten en voltooit een poriëndiepe reiniging.

De toner bereidt de huid voor op de volgende gezichtsverzorging. De toner wordt aangebracht na het reinigen maar vóór een serum om de vochtinbrengende crème diep in de huid te laten doordringen. Op deze manier wordt extra vocht optimaal in de huid opgesloten.

Een optimaal huidvriendelijke gezichtstoner is ook ideaal als aftersun spray. Om dit te doen, wordt de toner eerst in de hand gespoten en vervolgens zachtjes over de door de zon belaste huid of direct op de geïrriteerde plekken gesproeid.

Zelfs na het scheren verzacht de gezichtstoner de huid. Het wordt daarom ook aanbevolen als huidverzachtende aftershave voor de gevoelige mannenhuid.

Waar moet je op letten bij het kiezen van toner?

Conventionele gezichtstoner bevat vaak alcohol, die de huid uitdroogt en een onaangenaam trekkerig gevoel veroorzaakt. Alcohol verzwakt ook de beschermende huidbarrière en bevordert zo meer onzuiverheden en ontstekingen. We raden daarom een ​​milde toner zonder alcohol aan voor de gevoelige huid, die ook vrij moet zijn van conserveermiddelen, geurstoffen en emulgatoren. Geuren vormen ook een onnodig irritatiepotentieel voor een gevoelige huid die vatbaar is voor allergieën en mogen niet in je toner worden opgenomen.

De gezichtstoner in de verzorgingsroutine

Als je een gezichtstoner in je dagelijkse verzorgingsroutine integreert, let dan op de juiste volgorde. Breng de toner aan na het reinigen van je gezicht maar voor je serum. De volgorde moet zijn: Reinigingsmiddel, gezichtstoner, serum, gezichtscrème en vervolgens een gezichtsolie. De gezichtstoner bereidt je huid voor op de volgende verzorging.