Wandelingen in het donker – niet voor elke hond

De herfst brengt kortere dagen en dus langere avonden. Voor hondenbezitters betekent dit dat wandelingen vaak in het donker moeten plaatsvinden. Hoewel veel mensen een ongemakkelijk gevoel hebben, stellen weinigen zichzelf de vraag: hoe denken onze viervoeters over de duisternis? Zijn honden bang in het donker of hebben ze er minder last van als het zicht beperkt is?



Honden hebben over het algemeen veel beter nachtzicht dan mensen, omdat hun ogen meer lichtgevoelige staafcellen hebben, waardoor ze beter kunnen zien bij weinig licht. Honden kunnen echter nog steeds onrustig zijn in vreemde of onveilige omgevingen door beperkt zicht in het donker, zelfs als ze afhankelijk zijn van geur en gehoor. Vooral oudere honden of honden met zichtproblemen reageren vaak meer gestressed. Maar in een vertrouwde omgeving voelen ze zich meestal veilig, ook in het donker.



We geven tips over hoe je wandelingen in het donker veilig en ontspannen kunt maken voor jou en je hond. Ontdek waar je op moet letten als het gaat om de lichaamstaal van je hond en hoe je effectief angsten kunt overwinnen – of die van jezelf of die van je hond.

1. Let op je houding ten opzichte van de duisternis en je lichaamstaal

Als je je angstig voelt tijdens het wandelen in het donker, moet je dit niet laten merken in het bijzijn van je hond. Een rechte houding en een zelfverzekerde stap zullen je helpen. Het kan daarom helpen om met vrienden of andere honden te gaan wandelen, zodat je hond zich veiliger voelt omdat hij de andere honden al beter kent.

2. Let op de lichaamstaal en het gedrag van je hond

Of je in het donker kunt gaan wandelen, hangt geheel af van de voorkeuren van jouw hond. Helaas komt het vaak voor dat hondenbezitters een kwispelende staart gelijkstellen aan een goed gevoel van hun hond. Let op het gedrag en de lichaamstaal van je hond als het ’s ochtends en ’s middags donkerder wordt. Als hij tekenen van ongemak vertoont, zoals meer blaffen, kun je je routine aanpassen.

3. Oefen met het wandelen met de hond bij daglicht

Het kan handig zijn om je wandeling bij daglicht te beginnen, zodat je hond de route beter leert kennen. Een vertrouwde omgeving kan hem helpen zich meer ontspannen en veilig te voelen in het donker.

4. Verplaats activiteiten naar binnen

Als je hond niet graag in het donker wandelt of als je je zorgen maakt, kun je ook binnenactiviteiten proberen om hem bezig te houden. Het uitdagen van de hersenen van je hond is een effectieve manier om energie te verbranden en hem een ​​tevreden gevoel te geven zonder dat hij in het donker hoeft te gaan wandelen.

5. Neem je hond mee voor korte wandelingen in het donker

Ben je de eigenaar van een hond die bang is in het donker, dan kunnen korte wandelingen in het begin je hond helpen langzaam aan het donker te wennen. Je kunt de route geleidelijk uitbreiden en b.v. de routes enigszins variëren en soms kiezen voor bijzonder donkere paden. Als je hond angstig is, moet je hem altijd aangelijnd houden om te voorkomen dat hij uit angst wegrent.

6. Train je hond zelfs in het donker

Als je er moeite mee hebt om je hond in het donker goed te laten volgen, kan het nuttig zijn om in de schemering commando’s met hem te oefenen. Begin met eenvoudige commando’s zoals ‘zit’ of ‘hier’ in een goed verlichte omgeving en beloon je hond met lekkernijen als hij deze correct uitvoert. Deze helpen niet alleen bij het trainen, maar ook bij het wennen aan nieuwe situaties Zodra het donkerder wordt, kun je de oefeningen verplaatsen naar minder verlichte ruimtes. Dit vergroot het vertrouwen en de concentratie van je hond, zelfs bij slecht zicht regelmatige training zorgt ervoor dat je hond zich betrouwbaar gedraagt, zelfs in het donker.

7. Kleed je warm aan voor jezelf en je hond

Hoewel onze honden (grotendeels!) goed beschermd worden door hun eigen weerbestendige vacht, zijn er ongetwijfeld sommigen die extra ondersteuning nodig hebben om droog en warm te blijven. Vooral gezien het wisselvallige weer en de liefde van onze honden om onder alle weersomstandigheden buiten te zijn, is het zinvol om een ​​weerbestendige en warme hondenjas bij de hand te hebben. Reflectoren op de jas en kraag zorgen voor extra veiligheid in het donker. Zorg ervoor dat als je voor een knipperende halsband kiest, deze niet te intens flitst, anders kan je hond geïrriteerd raken.



Hoewel de duisternis zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt, kunnen jij en je hond er met de juiste voorbereiding en uitrusting veilig doorheen navigeren. Reflecterende kleding, passende verlichting en zorgvuldig gekozen, veilige routes zorgen ervoor dat je zichtbaar en beschermd blijft.