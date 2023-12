Wanneer heb ik recht op rechtshulp bij Univé?

Laatst geüpdatet op december 15, 2023 by Redactie

Je leven kan plots op zijn kop komen te staan door een conflict met je buren, werkgever, familielid of vriend. Terwijl je gisteren nog onbezorgd aan het genieten was van je vrije dag ben je ineens in een nachtmerrie beland waar je niet meer uit lijkt te komen. Of toch wel? Het is belangrijk om te weten dat er altijd licht aan de horizon is. Mocht er sprake zijn van een juridisch conflict, dan kun je altijd aanspraak maken op rechtshulp. Hiervoor hoef je niet gelijk naar een dure advocaat. Bij bijvoorbeeld Univé staan namelijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week juristen klaar voor het verlenen van deskundige rechtshulp, via je rechtsbijstandverzekering of middels Rechtshulp on Demand.

Laat het niet uit de hand lopen

Mogelijk zijn er nieuwe buren naast je komen wonen die je teisteren door geluidsoverlast, het schenden van de erfgrens of recht van overpad claimen. Het is belangrijk bij conflicten als deze gelijk rechtshulp in te schakelen, omdat het probleem anders al gauw van kwaad tot erger kan worden. Een simpele woordenwisseling kan gemakkelijk ontaarden in een heuse steeds grimmiger wordende tweestrijd. Wees in zo’n geval verstandig en ga niet een fysiek of mentaal gevecht aan met je buren, maar zorg voor het vinden van een jurist die dit probleem snel de kop in kan drukken. Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan heb je via dit pakket recht op het krijgen van de rechtshulp die je nodig hebt. Of het nu om slechts kort persoonlijk advies gaat of zelfs het aanspannen van een rechtszaak, Univé biedt wat dat betreft alle mogelijkheden.

Geen rechtsbijstandverzekering? Dan is Rechtshulp on Demand uitkomst

Een rechtsbijstandverzekering is erg eenvoudig af te sluiten. Toch zijn er vooraf belangrijke zaken om over na te denken die de nodige tijd kunnen vragen. Je kunt namelijk kiezen uit 3 basisverzekeringen en daarnaast eventueel nog 5 aanvullende dekkingen. Weet je niet precies wat slim is om te doen, maak dan eenvoudig gebruik van de online pakkethulp. Binnen een paar minuten heb je hiermee het pakket naar wens samengesteld en weet je ook gelijk wat de maandelijkse kosten zijn. Wil je liever alleen betalen voor hulp op het moment dat dat nodig is, dan is Rechtshulp on Demand een uitkomst. Ook hiermee bepaal je zelf het pakket van je voorkeur.

Eigen risico betalen

Goed om te weten is dat als je een rechtsbijstandverzekering Univé hebt er geen sprake is van een eigen risico indien je in contact komt met één van de meer dan 200 juristen van Univé. Anders is dit wanneer je ervoor kiest om op eigen houtje een advocaat in de arm te nemen, dus buiten de verzekeraar om. Hiervoor geldt een eigen risico van € 250. Een wachttijd voor het aannemen van jouw zaak is er overigens niet. Er kan direct contact met je worden opgenomen indien je je zaak hebt gemeld. De enige uitzondering is echtscheidingsmediation. Hiervoor geldt namelijk een wachttijd die kan oplopen tot enkele maanden.