Laatst geüpdatet op juli 10, 2025 by Redactie

Wondershampoos, luxe oliën, groeiserums – steeds meer haarverzorgingsproducten overspoelen het web al geruime tijd. Haar verleidelijke belofte: maximale haargroei en vol volume. Maar kunnen verzorgingsproducten deze belofte ook waarmaken? Kom je tot de kern van het probleem? We leggen hier uit wat je moet doen wanneer het haar dunner begint te worden.

Marokkaanse olie maakt geen Marokkaans haar

Als ons haar niet (meer) zo snel groeit als we zouden willen of geleidelijk aan volume verliest, kunnen daar tal van redenen voor zijn. De oorzaken zijn net zo gevarieerd als ons haar zelf: terwijl sommigen gezegend zijn met volle, glanzende manen, hebben anderen hun genen te danken aan het feit dat hun haar minder weelderig is. Dit is volkomen normaal en kan meestal niet worden veranderd – op een natuurlijke manier. Marokkaanse olie maakt geen Marokkaans haar. Maar wat als je haar ’s nachts begint uit te dunnen? Wanneer binnen een paar jaar een dikke paardenstaart is teruggebracht tot een dunne? Dan gaat deze verandering verder dan het normale dagelijkse haarverlies en is het tijd om de oorzaken uit te zoeken.

Ware schoonheid komt van binnenuit – je bent wat je eet

Er kunnen een aantal triggers zijn voor het zogenaamde diffuse, niet-erfelijke haarverlies: naast hormonale oorzaken, schildklierproblemen, stress of de verkeerde, b.v. haarverzorgingsproducten die zijn verontreinigd met siliconen, is het niet ongebruikelijk dat gebrekssymptomen aan de basis liggen van alle kwaad. Ernstigere manifestaties van deze tekortkomingen blijven soms verborgen – daarom is het des te belangrijker om symptomen zoals toegenomen haaruitval niet zomaar te accepteren en in plaats daarvan om te gaan met de behoeften van je eigen lichaam. Elke kuur of andere uiterlijke schoonheidstoepassing, hoe duur ook, is uiteindelijk gewoon verspilde moeite als de basis niet goed is. Het zijn echter juist deze die steeds meer mensen verwaarlozen. Wil je een voorbeeld? Voor de nieuwste professionele haarverzorgingsset is 100 euro voor veel mensen verrassend eenvoudig – vooral wanneer de reclamebelofte hun eigen verlangens doet ontwaken. In de supermarkt daarentegen wordt elke cent drie keer omgedraaid – trouw aan het motto gierigheid is cool, het moet veel, goedkoop en ideaal praktisch verpakt zijn. Wat velen vergeten: de koopjes die zomaar in onze winkelwagentjes belanden, komen in ons lichaam terecht, waar ze onze motoren van energie zouden moeten voorzien. En zelfs de dagelijks aanbevolen vijf porties groenten en fruit kunnen niet meer zo gezond zijn als ze in recordtijd tot XXL-formaat zijn opgekweekt. Ware schoonheid zit van binnenuit en je bent wat je eet.

Goed om te weten wat belangrijk is als het om voeding gaat:

• Vitamine A is essentieel voor de opbouw van huid en haar. Het zorgt voor een gezonde haargroei en maakt de haarschacht soepel.

• B-vitamines versterken huid en haar, activeren belangrijke stofwisselingsprocessen in de haarwortels en zorgen voor een gezonde hoofdhuid. Bijzonder belangrijk: vitamine B3 (niacine), vitamine B5 (pantotheenzuur) en vitamine B6 (pyridoxine).

• Vitamine C transporteert de belangrijke haarbouwsteen ijzer door ons lichaam naar de haarwortels en versterkt tevens de cellen in de haarschacht.

• Vitamine H (biotine): zorgt ervoor dat de schubben op de haarschacht dicht op elkaar aansluiten en geeft het haar kracht en glans.

• IJzer is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof in het bloed en speelt een belangrijke rol bij de celgroei en dus ook bij de haargroei.

• Zink, de alleskunner onder de sporenelementen, activeert tal van enzymen. Het bevordert de haargroei, beschermt de haarwortel en zorgt voor een gezonde hoofdhuid.

• Koper mag niet ontbreken in het dieetplan voor gezond haar: het maakt deel uit van veel enzymen, reguleert stofwisselingsprocessen in het lichaam en dus ook in de haarcellen.

• Silicium is een sporenelement dat bij de geboorte al in vrij grote hoeveelheden in het lichaam aanwezig is. In de loop der jaren neemt de lichaamseigen voorraad echter af en moet via voeding worden opgebouwd. Omdat het echter niet in veel voedingsmiddelen voorkomt, is het raadzaam om aanvullende voedingssupplementen te nemen.

• Eiwit is de basisstructuur van alle lichaamscellen. Het produceert de haarcomponent keratine.

Afhankelijk van je eet- en leefgewoonten kan het zinvol zijn om voedingssupplementen te nemen om een ​​bestaand tekort aan te vullen. Naast de dosering is hierbij de biologische beschikbaarheid een belangrijke succesfactor, die bepaalt of de aangevoerde vitamines en voedingsstoffen door de cel kunnen worden opgenomen.