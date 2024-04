Wanneer moet ik mijn kind een telefoon geven?

Laatst geüpdatet op april 15, 2024 by Redactie

Smartphones zijn zoals elk hulpmiddel in de moderne samenleving: ze kunnen nuttig zijn als ze veilig en gepast worden gebruikt, of schadelijk als ze verkeerd of te vaak worden gebruikt. Dit betekent dat ouders die hun kind een telefoon geven, ook met hen moeten overleggen hoe ze deze het beste kunnen gebruiken. In een tijd waarin experts ouders waarschuwen voor de gevaren van sociale media, moeten ouders telefoonprivileges uitrollen met een reeks duidelijke regels voor:



Wanneer het kind de telefoon kan gebruiken

Tot wat voor soort inhoud het kind toegang heeft

Welk type informatie mag worden gedeeld en wat niet, zoals gemakkelijk identificeerbare informatie en expliciete foto’s

Hoeveel telefoon- of schermtijd het kind per dag krijgt

Deze regels bedoeld zijn als algemene richtlijnen, omdat ze waarschijnlijk voor elk gezin verschillen.

Op welke leeftijd moeten ouders overwegen om een telefoon voor hun kind te kopen?

Er is geen vaste regel over wanneer het gepast is om een kind een telefoon te geven. Wat voor het ene gezin werkt, hoeft niet noodzakelijk voor het andere te werken.



Veel gezinnen introduceren mobiele telefoons voor kinderen op de middelbare school – ergens tussen de 10 en 12 jaar. Weer andere gezinnen maken misschien hun weg naar binnen, met smartwatches of andere accessoires die beperkte communicatie met alleen ouders mogelijk maken.



Wanneer ouders klaar zijn om hun kind een telefoon te geven, is het verstandig om duidelijke regels te stellen en deze in een contract op te nemen waarin de verwachtingen met betrekking tot het gebruik in een vroeg stadium duidelijk worden beschreven. Ouders moeten de voorwaarden van de overeenkomst regelmatig herzien om er zeker van te zijn dat hun kind begrijpt wat er op het spel staat.



Ouders moeten doordachte discussies voeren over de implicaties van het geven van een telefoon aan een 8- of 10-jarige. Of je nu bepaalde dingen op de telefoon vergrendelt, de schermtijd beperkt of de telefoon ’s nachts naar je teruggaat – je moet het met een zekere mate van oordeelkundigheid beheren.

Wat zijn de voordelen van een eigen telefoon voor je kind?

Mobiele telefoons verbinden kinderen met elkaar, met de buitenwereld en natuurlijk met mama, papa en andere vertrouwde volwassenen.



Over het algemeen gebruiken jongeren telefoons om het internet te verkennen om informatie te zoeken, sociale contacten te leggen en te synchroniseren met emotionele steun. Sommige kinderen – kinderen die zich als queer identificeren en kinderen die bijvoorbeeld neurodivergent zijn – ook op mobiele telefoons leunen om gemeenschap te vinden.



Kinderen gebruiken technologie om hun plaats in de wereld te vinden. Het vinden van je stam is belangrijk en als je het kunt, kan het krachtig zijn.

Wat zijn de risico’s?

De meeste gevaren van mobiele telefoons draaien rond sociale media. Sociale media kinderen kunnen blootstellen aan cyberpesten en inhoud die eetstoornissen en zelfbeschadiging bevordert. Sociale media kunnen ook van invloed zijn op trainings- en slaapgewoonten.



Mobiele telefoons bieden de mogelijkheid om blootgesteld te worden aan grafische inhoud die niet geschikt is voor de ontwikkeling en mogelijk traumatiserend is voor kinderen, evenals gemakkelijke toegang tot mensen die mogelijk kwaadwillende of schadelijke bedoelingen hebben die een groot risico vormen voor kinderen.



Mobiele telefoons kunnen de moeilijkste delen van de adolescentie nog moeilijker maken. Vóór de sociale media was het, zelfs als een kind sociaal worstelde of gepest werd op school, veel gemakkelijker om in compartimenten te worden verdeeld – zodra ze de school verlieten, konden ze thuis rust vinden en zich losmaken van de negativiteit. Met sociale media is er echter 24 uur per dag, zeven dagen per week blootstelling aan mogelijk pesten, uitsluiting en afwijzing. Kinderen kunnen op elk moment van de dag inloggen om te zien dat anderen kwetsende of bedreigende opmerkingen maken, plagen, soms erger, ze gewoon volledig negeren.

Maken monitoring-apps telefoons veiliger?

Monitoring-apps kunnen telefoons veiliger maken. Het hangt allemaal af van hoe ouders ervoor kiezen om de apps in te stellen en ze in de protocollen voor telefoongebruik van het gezin te verwerken.



Vaak werken deze apps als spionnen; eenmaal gedownload, uploaden de apps kopieën van sms-berichten en e-mails en browsergeschiedenis naar een bovenliggend dashboard. Ouders kunnen monitoring-apps instellen om hen te waarschuwen voor trefwoorden zoals ‘zelfmoord’ of verwijzingen naar zelfbeschadiging. Deze apps kunnen ook tijdslimieten stellen aan de schermtijd en filteren op bepaalde inhoud.



Hoewel monitoring-apps ouders een uitgebreid beeld kunnen geven van wat hun kinderen online doen, kunnen ze ook vertrouwensproblemen veroorzaken als kinderen niet weten dat hun ouders ze hebben geïnstalleerd.



Als jonge mensen ouders hebben die hen volgen, maar het ze pas vertellen als ze de kinderen confronteren en zeggen: ‘Waarom heb je dit gedaan?’, kan het een controleprobleem en een echt wrijvingspunt worden”.



Ouders die monitoring-apps gebruiken, moeten bereid zijn om constructieve gesprekken te voeren over problemen zodra deze zich voordoen, om geen schaamte te creëren. Zeg bijvoorbeeld: “Elke keer dat je een vraag hebt, zullen we het je rechtuit vertellen en hopen dat je het beter begrijpt.

Wat zijn enkele van de belangrijkste gevaren om op te letten?

Adolescenten zijn notoir onbezonnen – biologisch gezien zijn de impulscontrolemechanismen in hun hersenen nog in ontwikkeling tot ze ongeveer 25 jaar oud worden. Dit maakt het vooral belangrijk voor ouders om op bepaalde belangrijke gevaren te letten wanneer kinderen mobiele telefoons in hun dagelijks leven beginnen op te nemen.



Aangezien kinderen en adolescenten meer geneigd zijn zich te laten leiden door emoties dan door rationele gedachten, kunnen ouders dingen doen om hun kind te helpen problemen te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld je kind door realistische hypothetische scenario’s leiden en vertellen wat ze in die situatie moeten doen.



Een voorbeeld: als iemand je een ongepaste foto stuurt, stuur deze dan aan niemand door. Zelfs het doorsturen van expliciete foto’s kan worden beschouwd als ‘sexting’, wat strafbaar is onder de 16 jaar.



Dan is er natuurlijk het schermtijdgebruik. Vroeger werd minder dan twee uur schermtijd per dag voor kinderen van 5 jaar en ouder geadviseerd, maar de realiteit is dat de meeste kinderen veel meer dan twee uur per dag doorbrengen op schermen, en niet alle schermtijd is gelijk.



Als een kind “altijd” naar een scherm kijkt of weigert het apparaat neer te leggen en het leven te ervaren, kan het een probleem zijn (en mogelijk een geval van verslaving).



Een ander belangrijk gevaar: verhoogde angst. Als kinderen ongewoon gestrest of depressief lijken, kunnen ze te maken hebben met pesten of een andere mogelijk schadelijke ontmoeting aan de telefoon.

Ouders moeten oplettend zijn en zich bewust zijn van het gedrag van kinderen door op hen af te stemmen. Lijkt het kind dramatischer? Meer nieuwsgierig? Isoleert het meer? Als je een gedragsverandering ziet, is het een goed idee om te zeggen: ‘Ik ben bang dat je zoveel tijd aan [je telefoon] besteedt.”