Wasabi: Wat zit er in de felgroene pasta?

Sojasaus en wasabi worden traditioneel geserveerd bij sushi rolls. Bijna niemand in dit land kent echter de smaak van de echte. De felgroene kruidensaus uit het restaurant of de Aziatische winkel is meestal een goedkope vervanger gemaakt van normale mierikswortel met mosterdpoeder en kunstmatige kleurstoffen.

Echte wasabi

Echte wasabi (“Hon Wasabi”) komt oorspronkelijk uit Japan. De plant uit de botanische kruisbloemigenfamilie is zeer veeleisend en de oogst duurt twee tot drie jaar. De zogenaamde Japanse mierikswortel gedijt het beste in helder, stromend water. De pittige wortel wordt voornamelijk gebruikt om de pasta traditioneel te maken. In Europa betaal je voor echte doorgaans 100 tot 300 euro per kilogram en daarom is het een van de duurste groenten ter wereld.

Een goedkope imitatie in de winkel

Om deze reden heeft de voedingsindustrie een goedkope imitatie ontwikkeld. De kruidensaus bestaat meestal uit een mierikswortel-mosterdmengsel met verschillende groene kleurstoffen zoals de algen spirulina, chlorofyl (E140), koperchlorofyl (E141) of een combinatie van de kleurstoffen tatrazine (E102) en briljantblauw FCF (E 133). Er worden minimale hoeveelheden echte wasabi toegevoegd zodat fabrikanten de term ‘wasabi’ kunnen gebruiken. In de regel bedraagt ​​het aandeel maximaal drie procent. De neppasta wordt al tientallen jaren wereldwijd gebruikt – zelfs in Japan. Daar heeft het zelfs een eigen naam “Seiyo Wasabi”, wat “westerse wasabi” betekent.

Let op de ingrediënten

Als je wasabipasta koopt, kun je de ingrediënten op de ingrediëntenlijst lezen. De kwaliteit van de smaakmaker uit de tube is ook te herkennen aan de consistentie, kleur en smaak. Echte wasabi is grof omdat hij geraspt is en niet zo romig wordt als een witte mierikswortelpasta. Japanse mierikswortel heeft daarnaast een licht zoet tot fruitig aroma en een lagere zuurgraad en kruidigheid. De kleur kan worden omschreven als delicaat mintgroen, terwijl de neppasta heldergroen is. Als je een alternatief zoekt, kun je wasabipoeder gebruiken. Het wordt kort voor consumptie in water gemengd. Je kunt het eten echter ook een subtiele kruidigheid geven met vers geraspte lokale mierikswortelwortel.