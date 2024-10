Wasadvies voor klassieke winterkleding

Laatst geüpdatet op oktober 18, 2024 by Redactie

Koud weer betekent lagen op lagen warme kleding. Het betekent ook een snelgroeiende wasmand die gevuld is met grotere items zoals gebreide truien en bovenkleding. Hier zijn enkele tips voor het wassen van klassieke winterkleding.

Winterkleding wassen

Het wassen van zware bovenkleding kan een moeilijke taak zijn. Maar gelukkig hoeven deze kledingstukken niet vaak gewassen te worden. Om je jassen tussen de wasbeurten door fris te houden, is het goed om er een gewoonte van te maken om ze na gebruik te luchten en af ​​en toe een beetje textielspray op de kledingstukken te spuiten. Je jas ’s nachts buiten aan de lucht hangen kan wonderen doen om hem weer fris te laten aanvoelen zonder hem te hoeven wassen.



Nadat je je bovenkleding hebt gewassen, is het belangrijk om een ​​zacht wasmiddel te gebruiken dat vrij is van enzymen. Wasmiddelen op basis van enzymen moeten worden vermeden, omdat ze de natuurlijke oliën in de stoffen kunnen oplossen, waardoor winterjassen een deel van hun isolerende eigenschappen kunnen verliezen.

Donsjacks

De regel “was minder” is zeker van toepassing op donsjacks. Door te vaak wassen kan het dons gemakkelijk zijn luchtigheid verliezen. Donsjacks kunnen ook echt profiteren van wat luchtcirculatie om geuren te verwijderen. Wanneer je het wassen van je donsjack niet meer kunt vermijden, kies dan voor een enzymvrij wasmiddel en een zacht wasprogramma op lage temperatuur.



Droog je donsjacks binnenstebuiten in de droger op lage temperatuur. Door wollen ballen in de droger te doen, kan de hete lucht gelijkmatiger circuleren en statische elektriciteit verwijderen, terwijl de totale droogtijd drastisch wordt verkort. Pauzeer de droger van tijd tot tijd om de jas te schudden om ervoor te zorgen dat het dons gelijkmatig in het kledingstuk wordt verdeeld. Het donsjack is klaar om weer te worden gedragen als het helemaal droog is en vrij van slechte geuren.

Shell jassen

Water- en winddichte bovenkleding, zoals ski-jassen, zijn meestal ontworpen met een waterafstotende coating. Een voordeel van shelljacks is dat vuil meestal op het oppervlak blijft liggen. Meestal kun je een kledingborstel gebruiken om oppervlaktevuil zoals pluisjes, stof, huidschilfers en haar weg te vegen zodra het verschijnt. Net als bij andere jassen, kun je de tijd tussen wasbeurten ook verlengen door de jas na gebruik te luchten.



Als het toch tijd is om je shelljack te wassen, kun je het beste gewone wasmiddelen en wasverzachters vermijden die de waterdichte coating kunnen beschadigen. De materialen in deze jassen kunnen variëren, dus controleer altijd eerst het waslabel en overschrijd nooit de aanbevolen temperatuur. Vergeet niet om alle klittenband en ritsen te sluiten om rafelen te voorkomen. Vermijd ook het strijken van een shelljack, omdat het strijkijzer de waterdichte shell kan beschadigen.

Fleece

Fleece is een klassieke winterstof vanwege het isolerende vermogen, dus het is geen verrassing dat het vaak wordt gebruikt voor dekens en jassen. Houd er echter rekening mee dat er verschillende soorten fleece zijn die verschillende verzorgingsroutines vereisen en controleer voor het wassen altijd het wasetiket. Natuurlijke fleece is gemaakt van wol, maar synthetische fleece komt vaker voor en is meestal gemaakt van polyester.



Synthetische materialen zijn over het algemeen niet bestand tegen hoge temperaturen. Daarom is het het beste om fleece kledingstukken en dekens op lage temperaturen te wassen om de zachte en pluizige textuur te behouden. Voordat je fleecekleding wast, moet je eventuele vlekken voorbehandelen met vlekkenverwijderaar, omdat wassen zonder voorbehandeling ervoor kan zorgen dat vlekken permanent hechten.

Wollen truien en jassen

Wol is van nature antibacterieel en heeft daarom minder verzorging nodig dan je zou denken. Hang je wollen truien en dekens na gebruik zo vaak mogelijk buiten om te luchten om wassen tot een minimum te beperken. Wol kan gevoelig zijn voor hardnekkige vlekken zoals bessen, koffie of chocolade, dus behandel gemorst materiaal onmiddellijk om blijvende vlekken te voorkomen.



Als een onaangename geur aanhoudt nadat je wollen kledingstukken een nacht hebben gelucht, is het tijd om te wassen. Handwas is altijd aan te raden, maar je kunt ook het wolprogramma op je wasmachine gebruiken. Door de combinatie van warmte en beweging kan wol krimpen, dus wassen op een lage temperatuur. En net als bij donsjacks is het belangrijk om altijd een enzymvrij wasmiddel te gebruiken om de vezels te beschermen en je kleding langer mee te laten gaan.

Goed bewaren in de zomer

Als je je winterkleding niet gebruikt, bewaar ze dan op een manier die de stoffen en de textuur behoudt. Vouw je gebreide truien voorzichtig op en vermijd hangers die ervoor zorgen dat je kledingstukken hun vorm verliezen. Het plaatsen van cederballen of het sproeien van cederolie is een slimme manier om je winterkleding te beschermen tegen ongedierte wanneer deze in de zomer in een krappe ruimte wordt opgeborgen.