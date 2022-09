Wat avocado voor je huid kan doen

Niet voor niets wordt de avocado ook wel levensvrucht genoemd. Omdat het een verscheidenheid aan voedingsstoffen bevat die de elasticiteit, stevigheid en vochtigheid van de huid kunnen verbeteren, tekenen van veroudering kunnen bestrijden en de huid kunnen beschermen tegen de zon. We geven een overzicht en tips over zowel de voordelen van het eten van avocado in de zomer als hoe het direct op de huid aanbrengen als masker voordelen kan bieden voor zonaanbidders.

Goede vetten voor kracht

Het is algemeen bekend dat avocado’s veel “goede” vetten bevatten, met name onverzadigde vetzuren, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze de elasticiteit verhogen en rimpels verminderen. Een pilotstudie die onlangs in de Journal of Cosmetic Dermatology werd gepubliceerd, toonde aan dat vrouwen die een avocado per dag aten, een significante verbetering van de stevigheid van hun huid zagen. Dit ondersteunt de bewering dat het consumeren van vetten als onderdeel van een gezond dieet gunstig is voor de huid. Daarnaast spelen vetten een belangrijke rol bij de opname van bepaalde vitamines door het lichaam. Of het nu alleen of met andere voedzame voedingsmiddelen wordt geconsumeerd, de avocado verhoogt de opname van vitamines door het lichaam.

Vitamine C en E voor meer collageen en bescherming tegen de zon

Over vitamines gesproken, avocado’s hebben ze in overvloed. Ze zijn bijzonder rijk aan vitamine E en C, antioxidanten die huidbeschadigende vrije radicalen helpen bestrijden. Hoewel vitamine C en E geen vervanging zijn voor zonnebrandcrème, is aangetoond dat ze de huid helpen beschermen tegen de UV-stralen van de zon. Vitamine C is ook essentieel voor de aanmaak van collageen, de bouwsteen van huid en haar. Daarom kan het, wanneer het lokaal wordt geconsumeerd en toegepast, helpen bij huidregeneratie en tekenen van veroudering afweren, rapporteren onderzoekers in het tijdschrift Nutrients.

Luteïne voor extra UV-bescherming

Avocado’s zijn ook een goede bron van luteïne, een natuurlijke carotenoïde die, net als vitamine E en C, een antioxidant is en de huid beschermt tegen UV-stralen. Een onderzoek uit 2016 wees uit dat de huidskleur van mensen van wie het dieet werd aangevuld met carotenoïden zoals luteïne aanzienlijk verbeterde na een periode van 12 weken.

Trek in avocado?

Avocado is een echt veelzijdig ingrediënt en kan op zoveel manieren in het eetpatroon worden opgenomen. Van klassieke avocadotoost tot een avocado scotch egg, avocado-ijs of zelfs een avocado-mocktail voor de meer avontuurlijken. Hieronder vind je een recept voor een makkelijke avocado smoothie.

En hoe maak je zelf thuis een avocadomasker?

Als je volop van de avocado wilt genieten, trakteer jezelf dan op een hydraterend huisgemaakt avocado-gezichtsmasker. Het enige wat je nodig hebt is een rijpe avocado en een eetlepel honing. Meng de twee ingrediënten tot een gladde pasta, breng aan op het gezicht en laat 10 tot 15 minuten intrekken. Verwijder vervolgens het masker met water om een ​​stralende, gladde huid te onthullen.

Receptidee – De Squeeze My Day Smoothie

Een cocktail van vers fruit, sappen en zaden om het meeste uit de dag te halen

Ingrediënten

1 avocado, pit en schil verwijderd

Sap van 1/2 sinaasappel

Sap van 1/2 citroen

1 bevroren banaan, in stukjes gesneden

2 theelepels vanille-extract

150 ml ongezoete amandelmelk 1 eetlepel hennepzaad

Benodigdheden

Keukenmachine of blender

Methode

Mix alle ingrediënten tot een glad geheel. Voeg extra amandelmelk toe als je de smoothie dunner wilt hebben. Serveer direct met een rietje.