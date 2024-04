Wat heb je nodig voor een spa-ervaring aan huis?

Laatst geüpdatet op april 12, 2024 by Redactie

Bovenaan het wensenlijstje van veel vrouwen staat het: een spa-ervaring aan huis. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor zo’n spa-ervaring heb je namelijk luxe nodig en alleen de mooiste badkamer is goed genoeg. Wil jij een spa-ervaring aan huis? Dan kan het zomaar zijn dat je eerst flink de handen uit de mouwen moet steken.

Op weg naar je thuis-spa

Heb je besloten dat je die thuis-spa wilt? Dan is het zaak om gedegen onderzoek te doen. Hoe ziet zo’n spa eruit en hoe kun jij dat inpassen in de beschikbare ruimte? En ook: wat vind jij mooi en ontspannend? Om te beginnen is het dan een goed idee om een moodboard te maken. Knip uit woontijdschriften de items die jij mooi vindt en plak ze op een vel karton. Het gaat dan niet alleen om het sanitair, maar ook om de kleuren die jou het meest bevallen. De populairste kleuren voor in de badkamer zijn nog steeds wit en grijs, met hier en daar wat zwart. Maar natuurlijk kun jij kiezen voor groen of lichtblauw als jij dat wilt. Het gaat immers om jouw badkamer!

De volgende stap is het brengen van een bezoekje aan de showroom van Sanexo. Al kun je al wat voorwerk doen door de site te bekijken. Je ziet daar verschillende douchewanden, tegels en alles wat je verder nog nodig kunt hebben om jouw thuis-spa te kunnen realiseren. Het voordeel van een bezoek aan de showroom van Sanexo is dat je alles in het echt kunt zien én dat je advies kunt inwinnen bij de vakkundige medewerkers.

Wat mag niet ontbreken in jouw nieuwe badkamer?

Om écht te kunnen relaxen hebben veel vrouwen een luxe ligbad nodig. Maar wat nu als je daar geen ruimte voor hebt? Dan kun je kiezen voor een extra luxe douchecabine bij Sanexo. In deze douchecabine vind je, behalve een reguliere douche, ook een infraroodsysteem, een regendouche en massagejets. Dat klinkt als een complete spa-ervaring op een paar vierkante meter.

Ook bergruimte voor alle maskertjes en andere huid- en haarverzorgingsproducten is hard nodig. Bij Sanexo vind je badkamermeubels in alle soorten en maten. Met een dubbele wasbak bijvoorbeeld. Hierop kun je mooie accessoires plaatsen en in het meubel heb je genoeg ruimte voor je voorraad.

En wat denk je van planten? Je komt pas echt tot rust in een groene oase. Planten die uitermate geschikt zijn voor in de badkamer zijn varens, Aloë Vera, vetplanten en lepelplanten. Een beetje groen kan heel veel voor je doen!



