Wat hebben hoogbegaafde honden gemeen?

Alle hondenbezitters denken dat hun hond speciaal is. De wetenschap heeft nu gedocumenteerd dat sommige zeldzame honden…nog specialer zijn! Ze hebben een talent voor het leren van honderden namen van hondenspeelgoed. Vanwege de extreme zeldzaamheid van dit fenomeen was er tot voor kort heel weinig bekend over deze honden, aangezien de meeste onderzoeken die dit vermogen documenteerden slechts een kleine steekproef van een of twee honden omvatten. In een nieuwe studie werpen onderzoekers van het Family Dog Project (ELTE Eötvös Loránd Universiteit, Boedapest) nieuw licht op de kenmerken van deze uitzonderlijke honden.

In een eerder onderzoek ontdekten de wetenschappers dat slechts heel weinig honden de namen van voorwerpen konden leren, meestal hondenspeelgoed. De onderzoekers wilden dit fenomeen beter begrijpen en daarom moesten ze meer honden vinden met dit vermogen. Maar het vinden van honden met dit zeldzame talent was een uitdaging! Vijf jaar lang zochten de onderzoekers onvermoeibaar over de hele wereld naar deze unieke Gifted Word Learner (GWL)-honden. Als onderdeel van deze zoektocht lanceerden ze in 2020 een campagne op sociale media en zonden ze hun experimenten met GWL-honden uit, in de hoop meer GWL-honden te vinden.



“Dit was een burgerwetenschappelijk project”, legt dr. Claudia Fugazza, teamleider, uit. “Toen een hondeneigenaar ons vertelde dat hij dacht dat zijn hond speelgoednamen kende, gaven we hem instructies over hoe hij zijn hond zelf kon testen en vroegen we hem om ons de video van de test te sturen.” Vervolgens hielden de onderzoekers een online bijeenkomst met de eigenaren om de woordenschat van de hond onder gecontroleerde omstandigheden te testen. Als de hond liet zien dat hij de namen van zijn speelgoed kende, vroegen de onderzoekers de eigenaren een vragenlijst in te vullen. “In de vragenlijst vroegen we de eigenaren naar de levenservaring van hun hond, hun eigen ervaring met het opvoeden en trainen van honden, en naar het proces waardoor de hond de namen van zijn/haar speelgoed leerde kennen” legt Dr. Andrea Sommese, co. -auteur.



De onderzoekers vonden 41 honden uit 9 verschillende landen: de VS, Groot-Brittannië, Brazilië, Canada, Noorwegen, Nederland, Spanje, Portugal en Hongarije. Bij de meeste eerdere onderzoeken over dit onderwerp waren ook Border Collies betrokken. Dus hoewel het leren van objectlabels zeer zeldzaam is, zelfs bij Border Collies, was het niet verrassend dat veel van de honden die aan het huidige onderzoek deelnamen (56%) tot dit ras behoorden. De studie documenteerde echter het vermogen om speelgoednamen te leren bij een paar honden van niet-werkende rassen, zoals twee Pomeranians, een Pekinees, een Shih Tzu, een Corgi, een Poedel en een paar gemengde rassen.



“Verrassend genoeg meldden de meeste eigenaren dat ze hun honden niet opzettelijk speelgoednamen leerden, maar dat de honden de speelgoednamen gewoon spontaan leken op te pikken tijdens ongestructureerde speelsessies”, zegt Shany Dror, hoofdonderzoeker. Bovendien had de overgrote meerderheid van de eigenaren die aan het onderzoek deelnamen geen professionele achtergrond in hondentraining en vonden de onderzoekers geen correlatie tussen de ervaring van de eigenaren met het omgaan met en trainen van honden, en het vermogen van de honden om het juiste speelgoed te selecteren bij het horen van namen.



“In onze eerdere onderzoeken hebben we aangetoond dat GWL-honden heel snel nieuwe objectnamen leren”, legt Dror uit. “Het is dus niet verrassend dat toen we de test met de honden uitvoerden, het gemiddelde aantal speelgoed dat de honden kenden 29 was, maar toen we de resultaten publiceerden, meldde meer dan 50% van de eigenaren dat hun honden al een woordenschat van meer dan 100 speelgoednamen had”.



“Omdat GWL-honden zo zeldzaam zijn, waren er tot nu toe alleen maar anekdotes over hun achtergrond”, legt prof. Adam Miklósi uit, hoofd van de afdeling Ethologie bij ELTE en co-auteur. “Het zeldzame vermogen om objectnamen te leren is het eerste gedocumenteerde geval van talent bij een niet-menselijke soort. De relatief grote steekproef van honden die in dit onderzoek is gedocumenteerd, helpt ons de gemeenschappelijke kenmerken te identificeren die deze honden gemeen hebben, en brengt ons een stap dichterbij in de zoektocht naar het begrijpen van hun unieke vaardigheden.”

Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject Genius Dog Challenge, dat tot doel heeft het unieke talent van Gifted Word Learner-honden te begrijpen. De onderzoekers moedigen hondenbezitters die denken dat hun hond meerdere speelgoednamen kent, aan om contact met hen op te nemen via de Genius Dog Challenge-website.