Wat is de levensduur van je hond? Je zult misschien verrast zijn

Hoe oud is je hond in mensenjaren? En welke factoren dragen bij aan een lang en gezond leven van een hond? Jarenlang werd algemeen aangenomen dat “hondenjaren” ruwweg mensenjaren maal zeven zijn — dat een 1-jarige puppy is als een 7-jarig kind, en een 11-jarige oudere hond is als een 77-jarige bejaarde. Maar het is eigenlijk veel ingewikkelder, zeggen experts.

Een deel van het probleem is dat hoewel mensen duidelijke statistieken hebben voor gezond ouder worden, er weinig bekend is over “normaal ouder worden” voor onze viervoeters. Grote honden verouderen meestal het snelst – misschien 10 keer sneller dan mensen – terwijl kleine rassen 20 jaar oud kunnen worden, met ‘hondenjaren’ ongeveer vijf keer mensenjaren.

Lees ook: 10 tips voor het verzorgen van je hond

Het Dog Aging Project, opgericht in 2018, is verreweg het meest ambitieuze project dat de kwestie van de levensduur van honden aanpakt, waarbij tienduizenden honden van alle soorten en maten, rassen en achtergronden worden ingeschreven en bestudeerd om een ​​grondig begrip van het ouder worden van honden te ontwikkelen. Hun open-source dataset geeft dierenartsen en wetenschappers de tools om te beoordelen hoe goed een specifieke hond ouder wordt en zal de weg vrijmaken voor verder onderzoek naar gezond ouder worden – zowel bij honden als bij mensen.

De onderzoekers hebben hun project en de mogelijke implicaties ervan voor zowel de menselijke als de diergeneeskunde beschreven in een artikel dat is gepubliceerd in het huidige nummer van het tijdschrift Nature. Een van hun meest intrigerende onderzoeksmethoden is het analyseren van het DNA van uitzonderlijk langlevende honden, de ‘super-honderdjarigen’ van de hondenwereld.

“Dit is een zeer groot, ambitieus, wild interdisciplinair project dat het potentieel heeft om een ​​krachtige hulpbron te zijn voor de bredere wetenschappelijke gemeenschap”, zegt Joshua Akey, een professor in Princeton’s Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics en lid van het Dog Aging Project. “Persoonlijk vind ik dit project spannend omdat ik denk dat het de gezondheid van de hond en uiteindelijk de gezondheid van de mens zal verbeteren.”

Akey, een hondenliefhebber met een 5-jarige reddingshond genaamd Abby en een 1-jarig raszuiver lab genaamd Zoey, leidt de genetische analyses samen met Elinor Karlsson van het Broad Institute.

“We zijn volgorde aan het aanbrengen in het genoom van 10.000 honden,” zei Akey. “Dit zal een van de grootste genetische datasets zijn die ooit voor honden zijn geproduceerd, en het zal een krachtige bron zijn, niet alleen om de rol van genetica bij veroudering te begrijpen, maar ook om meer fundamentele vragen over de evolutionaire geschiedenis en domesticatie van honden te beantwoorden.”

De onderzoekers hopen specifieke biomarkers van veroudering van honden te identificeren. Ze verwachten dat hun bevindingen zich om verschillende redenen zullen vertalen naar veroudering bij de mens: Honden ervaren bijna elke functionele achteruitgang en ouderdomsziekte die mensen ervaren; de omvang van de veterinaire zorg loopt in veel opzichten parallel met de menselijke gezondheidszorg; en onze honden delen onze leefomgeving, een belangrijke bepalende factor voor veroudering en een die in geen enkele laboratoriumomgeving kan worden gerepliceerd.

“Aangezien honden de menselijke omgeving delen en een geavanceerd gezondheidszorgsysteem hebben, maar een veel kortere levensduur hebben dan mensen, bieden ze een unieke kans om de genetische, omgevings- en levensstijlfactoren te identificeren die verband houden met een gezonde levensduur,” zei Dr. Daniel Promislow, de hoofdonderzoeker voor de National Institute on Aging-subsidie ​​​​die het project financiert en een professor in de biologie aan de University of Washington (UW) College of Arts and Sciences en van laboratorium medicine en pathologie aan de UW School of Medicine.

Lees ook: Tips voor het zorgen voor een oudere hond

In het bijzonder willen de onderzoekers kijken naar de 300 oudste honden in de roedel om te zien of ze de sleutels tot hun levensduur kunnen identificeren. “Een deel van het project waar ik super enthousiast over ben, is een ‘super-honderdjarige’ studie, waarbij het DNA van uitzonderlijk langlevende honden wordt vergeleken met honden die de gemiddelde leeftijd voor hun ras halen,” zei Akey, de geneticus van Princeton. “Dit is de eerste studie in zijn soort bij honden (voor zover ik weet), en ik denk dat het een slimme manier is om genetische verschillen te vinden die bijdragen aan een uitzonderlijke levensduur.”

Binnen een paar maanden is het team van plan om hun enorme dataset – volledig geanonimiseerd – te openen om te delen met wetenschappers over de hele wereld. Onderzoekers uit veel verschillende vakgebieden krijgen de kans om op talloze verschillende manieren bij te dragen aan het onderzoek, gebaseerd op hun interesses.