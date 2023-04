Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Laatst geüpdatet op april 21, 2023 by Redactie

Je kunt je niet alleen als particulier verzekeren voor aansprakelijkheid, maar ook als ondernemer. Denk alleen niet dat je een particuliere aansprakelijkheidsverzekering ook zakelijk kunt gebruiken, want dat is niet het geval. Wie zich ook zakelijk wil verzekeren voor aansprakelijkheid, sluit een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af. Je kunt voor de standaardverzekering kiezen, maar het is ook mogelijk om hem uit te breiden met beroepsaansprakelijkheid. In deze tekst vertellen wij je wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies is.

Verzekering voor beroepsfouten

Wie denkt dat alle zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen hetzelfde zijn, heeft het mis. Zo zijn beroepsfouten bijvoorbeeld niet standaard meeverzekerd in een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Toch is het wel mogelijk om je ook hiervoor te verzekeren. Je moet een AVB in dat geval uitbreiden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De hoge kosten die verbonden zijn aan een schadeclaim door een beroepsfout worden dan ook vergoed door een verzekeraar. Hierbij kun je denken aan schade door een verkeerd advies, maar ook aan schade door een vergissing, inbreuk op geheimhouding of privacy.

Niet alle beroepsfouten zijn verzekerd

Als je een AVB uitbreidt met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), denk je misschien dat alle beroepsfouten verzekerd zijn. Dit is alleen niet het geval. Verzekeraars hebben bepaalde zaken namelijk uitgesloten. Zo dekt deze aanvullende verzekering bijvoorbeeld geen schade aan spullen of mensen. Gelukkig wordt deze schade gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook kosten die je maakt om je werk opnieuw uit te voeren valt niet binnen de dekking van een BAV, evenals schade die bewust of door roekeloosheid is veroorzaakt. Tot slot heeft het geen zin om een claim in te dienen bij je verzekeraar als de schade het gevolg is van fraude of diefstal.

Voor sommige beroepen verplicht

Ondernemers zijn in Nederland niet verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Toch is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor sommige beroepen wel verplicht. Ben je bijvoorbeeld advocaat, architect of financieel adviseur? Dan kun je niet om deze aanvullende verzekering heen. Ook als je een ander beroep beoefent kan het handig zijn om toch een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Opdrachtgevers eisen tegenwoordig namelijk steeds vaker van ondernemers dat zij verzekerd zijn voor aansprakelijkheid. Als je hier niet voor verzekerd bent, kan dit je klanten kosten. Reden genoeg om een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Ben je van mening dat het handig is om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Dan vraag jij je misschien af hoe je dit doet. Als je nog geen AVB hebt, kun je beide verzekeringen tegelijk aanvragen. Bij de meeste verzekeraars kun je dit online regelen. Je voegt de BAV simpelweg toe aan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en vraagt de verzekering vervolgens aan. Heb je al wel een AVB, maar wil je deze graag uitbreiden met beroepsaansprakelijkheid? Richt je dan tot de verzekeraar waarbij je deze verzekering hebt lopen. Zij kunnen de aanvullende verzekering vaak direct voor je toevoegen.