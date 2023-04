Wat is een salmonella infectie?

Laatst geüpdatet op april 5, 2023 by Redactie

Salmonella zijn staafvormige bacteriën uit de enterobacteriënfamilie. Ze veroorzaken gastro-intestinale aandoeningen bij mensen en leiden tot diarree door de vermenigvuldiging van bacteriën in de darm. De bacteriën komen meestal via voedsel in het spijsverteringskanaal terecht, dit kan ook gebeuren via besmette snijplanken. Dit gebeurt meestal door eieren of eiproducten die niet gaar zijn, maar ook door ijs of rauw vlees. Plantaardig voedsel kan ook worden gekoloniseerd door salmonella. Vooral wanneer rauw vlees op snijplanken wordt verwerkt en groenten vervolgens op dezelfde plank worden gesneden.



Smeerinfectie van persoon tot persoon als gevolg van slechte hygiëne kan ook leiden tot infectie. Dit gebeurt dan via handen op mond. Overdracht via dierlijke uitwerpselen is eerder zeldzaam – ook hier is een gebrek aan hygiëne de oorzaak. Reptielen kunnen vooral salmonella-uitscheiders zijn en daarom niet geschikt voor huishoudens met kleine kinderen.

Hoe manifesteert een salmonella infectie zich?

De ziekte gaat meestal gepaard met plotselinge diarree, buikpijn, malaise en zelden braken. Patiënten hebben vaak een verhoogde temperatuur. In zeer zeldzame gevallen kan een bloedbaaninfectie, sepsis, met een ernstig verloop van de ziekte optreden. Na opname van de ziekteverwekker breekt de ziekte relatief snel uit – na zes tot 72 uur, maar meestal na 12 tot 36 uur. Maar zelfs daarna blijven zieke mensen nog geruime tijd salmonella uitscheiden, in sommige gevallen tot enkele maanden”.

Wie loopt er bijzonder risico?

Vooral zeer kleine kinderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen risico. Bovenal is het verlies van vocht en zouten gevaarlijk voor de bloedsomloop. Daarom is substitutie, het vervangen van verloren gegane voedingsstoffen, bijzonder belangrijk. Zieke mensen moeten ervoor zorgen dat ze voldoende zout en vocht drinken. Hiervoor zijn in de apotheek elektrolytoplossingen verkrijgbaar. Als de diarree langer aanhoudt en gepaard gaat met hevig braken en koorts, moeten vooral gevoelige personen medische hulp zoeken.

Vermijd salmonella: hier moet je op letten

Het is belangrijk om altijd een goede hygiëne te handhaven

Invriezen doodt salmonella niet

Ze voelen zich bijzonder comfortabel bij temperaturen tussen 10 en 47°C

Koel rauw vlees en eieren evenals producten met rauwe eieren zoals mayonaise altijd en laat ze nooit in de zon liggen

Maak snijplanken goed schoon tussen de verschillende ingrediënten

Vries ijs niet opnieuw in

Zorg voor voldoende kooktijden bij temperaturen >70 graden

Verwarm water voor babyvoeding altijd tot minimaal 70°C

Zieke mensen mogen pas eten voor anderen bereiden als zeker is dat ze geen salmonella meer uitscheiden

Maar nog belangrijker is een goede handhygiëne. Was hiervoor regelmatig je handen:

Na naar het toilet te zijn geweest

Voor contact met voedsel

Na verwerking van rauwe dierlijke producten