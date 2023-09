Wat is er op Videoland te streamen in oktober 2023?

Laatst geüpdatet op september 20, 2023 by Redactie

Nu de dagen korter worden en de bladeren beginnen te vallen, nodigt Videoland je uit om je favoriete dekentje te pakken, een warme kop thee te zetten en jezelf te verliezen in onze wereld van content die je hart sneller zal laten kloppen. Reis mee langs ‘The Life Trail‘, een gloednieuwe Videoland Original waarin Erik Wegewijs, Nasrdin Dchar en Walid Benmbarek samen met jongeren een bijzondere reis maken vol uitdagingen en persoonlijke groei. Stap in het hilarische avontuur van ‘TAFKAL,’ een gloednieuw seizoen vol prikkelende improvisatie en maak je alvast klaar voor Kerstmis met alle kerstfilms die vanaf 1 oktober voor je klaarstaan. Dompel jezelf onder in de luxueuze levensstijl en dramatische intriges van ‘The Real Housewives of Amsterdam,’ ga met ‘Juf Roos: Op Reis naar de Regenboog’ en ervaar herkenbare, komische en ontroerende momenten in de nieuwe Videoland Original dramaserie ‘Eén Grote Familie,’ waarin de kracht van (bonus)familiebanden centraal staat. Kortom: de herfst staat voor de deur, maar Videoland laat je niet in de kou staan. Bekijk hieronder de Videoland highlights van oktober 2023.

Highlights oktober

The Real Housewives of Orange County S17

We volgen het leven van een aantal rijke vrouwen in Orange County, Californië. In hun glamoureuze leve proberen zij de balans te vinden tussen hun veeleisende carrières, het moederschap en een overvolle sociale agenda.



Seizoen 17, het nieuwste seizoen van deze serie, is vanaf 5 oktober in zijn geheel te streamen bij Videoland. Seizoen 16 is al volledig te streamen bij Videoland.

The Life Trail

De maatschappij is complexer dan ooit en met name jongeren worstelen met het maken van keuzes, hun gevoel voor eigenwaarde en de vraag hoe ze om moeten gaan met de uitdagingen die het leven ze voorschotelt. Acht jongeren met allemaal een persoonlijke uitdagingen van eenzaamheid en depressies tot het kampen met genderidentiteit, krijgen in ‘The Life Trail’ de mogelijkheid om intensief aan de slag te gaan met zichzelf en hun grootste uitdagingen te overwinnen. Acteurs Nasrdin Dchar en Walid Bembarek zijn niet alleen onderdeel van deze groep, maar hebben ook zelf hun eigen uitdagingen. Met Erik Wegewijs als inspirerende en motiverende gids maken ze een avontuurlijke reis door Zwitserland met als ultiem doel samen de eindstreep halen.



De Videoland Original ‘The Life Trail’ is vanaf 6 oktober wekelijks te streamen bij Videoland.

Zomer in Frankrijk

De verhoudingen tussen twee gezinnen worden behoorlijk op zijn kop gezet tijdens een zinderende zomer in Frankrijk.Na een jarenlange vriendschap ontstaan er tijdens de gezamenlijke vakantie ineens gevoelens tussen vader Walt (Tjebbo Gerritsma) en Marie (Fockeline Ouwerkerk), de moeder van het andere gezin. Proberend de situatie zo goed mogelijk op te lossen, maken Walt en Marie het ene na het andere plan om ook een nieuwe liefde aan te wakkeren tussen hun wederzijdse partners Luuk (Jan Kooijman) en Lieke (Jasmine Sendar).



De Nederlandse speelfilm ‘Zomer in Frankrijk’ is vanaf 6 oktober te streamen bij Videoland.

GLORY 89

‘GLORY’ gaat voor de allereerste keer in de geschiedenis naar Bulgarije. Bij ‘GLORY 89’ staan in de Burgas Arena diverse mooie gevechten op de rol, die natuurlijk allemaal live te streamen zijn bij Videoland. Eén van de hoogtepunten op de fight card is het gevecht tussen Levi Rigters en de Friese reus Martin Terpstra. Rigters maakt zijn langverwachte rentree. De winnaar van deze clash bemachtigt een plaats in de Grand Prix eind december. Aan dat achtmans zwaargewicht toernooi is een hoofdprijs van $500.000 gekoppeld. Niet alleen Levi Rigters keert terug in de ring, ook Rotterdammer Luis Tavares gaat weer vechten. Zijn tegenstander is de Roemeen Bogdan Stoica. Zorg ervoor dat je zaterdag 7 oktober klaar zit voor een avond vol vermaak bij Videoland.



‘GLORY 89’ is op 7 oktober vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten.

BELLATOR 300

‘BELLATOR’ is jarig en dat moet gevierd worden. Daarom zet de fameuze MMA-organisatie maar liefst 4 wereldtitelgevechten op de fightcard van ‘BELLATOR 300’. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er zoveel titels op één avond verdeeld worden. De volgende krakers staan op het programma: Ryan Bader – Linton Vassell, Cris Cyborg – Cat Zingano, Usman Nurmagomedov – Brent Primus en Liz Carmouche – Ilima-Lei Macfarlane.



‘BELLATOR 300’ is in de nacht van 7 oktober op 8 oktober live te streamen bij Videoland, vanuit de Pechanga Arena in San Diego.

TAFKAL S2

‘TAFKAL’ (The Artists Formarly Known As Lama’s) is terug! Elke week een verse gast en een zaal vol publiek dat suggesties de arena in werpt. Patrick Lodiers staat klaar met een bekende gast en zijn – nog bekendere – zoemer en de vier mannen gaan aan de slag met dátgene wat het publiek van ze wil zien: improvisatie! Beroemde en beruchte spellen zoals de Draaideur, de Doventolk, het WK in Slow Motion, het Moordspel en natuurlijk Verboden te Lachen worden weer gespeeld, in hoog tempo komen ze langs. Soms scheren ze langs de afgrond, om vervolgens weer op te stijgen tot ongekende hoogte.



Het tweede seizoen van de Videoland Original ‘TAFKAL’ is vanaf 13 oktober wekelijks exclusief te streamen bij Videoland. Seizoen 1 is al in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Juf Roos: Op Reis naar de Regenboog

Juf Roos en Gijs gaan op vakantie en daar hebben ze superveel zin in. De lunchpakketjes zijn gemaakt, de koffers gepakt … de reis kan beginnen! Maar dan gaat er iets mis. Gijs slaat per ongeluk de rode roos van de jurk van de juf waardoor die haar magie verliest. Een groot probleem want met de bijzondere jurk konden ze overal naartoe reizen en nu gaat dat niet meer. In de kist van Oma Rosalinde vinden Juf Roos en Gijs gelukkig een oplossing. Als ze alle kleuren van de regenboog verzamelen, kunnen ze de jurk weer maken. Het blijkt nog een behoorlijke zoektocht om de juiste kleuren te vinden, maar wel een hele leuke!



De bioscoopfilm ‘Juf Roos: Op Reis naar de Regenboog’ is vanaf 14 oktober exclusief te streamen bij Videoland.

Zoey 101 S3 & S4

Nickelodeons ‘Zoey 101’ gaat over het leven van Zoey (Jamie Lynn Spears) die naar een voormalig jongenskostschool gaat. Enthousiast, opgewonden en vol goede moed begint Zoey aan het nieuwe schooljaar.



Seizoen drie en vier van ‘Zoey 101′ zijn vanaf’ 15 oktober in zijn geheel te streamen bij Videoland. Seizoen één en twee stream je al volledig bij Videoland.

Eén Grote Familie

Nieuwe Videoland Original feelgood dramaserie die op een herkenbare manier het samengestelde gezinsleven blootlegt. Hoe ga je om met verschillende opvoedstijlen, andere normen en waarden, frustraties, verdriet om een scheiding, nieuwe bonusgezinsleden en nieuwe geliefden? De serie vertelt het verhaal van Julia (Chantal Janzen) die samen met haar twee dochters en zoontje bij haar nieuwe vriend Taco (Lykele Muus) en zijn twee dochters en zoon intrekt. Samen moeten ze leren omgaan met hun nieuwe leven en nieuwe (bonus)familieleden, wat gepaard gaat met herkenbare, komische, ontroerende en ook moeilijke momenten.



De Videoland Original dramaserie ‘Eén Grote Familie‘ is vanaf 14 oktober in zijn geheel te streamen bij Videoland.

The Real Housewives of Amsterdam S2

Eindelijk is het zover: Cherry-Ann, Djamila, Hella, Kimmylien, Maria, Susanna en de gloednieuwe housewife Tamara zijn terug met een gloednieuw seizoen. We volgen de zeven succesvolle dames uit de Amsterdamse high society op de voet en dat belooft nog meer humor, drama en verrassende wendingen. We beginnen de eerste aflevering goed, want de kou tussen Maria en Cherry-Ann is nog niet uit de lucht na de geruchtmakende reunie van vorig seizoen. En ook de nieuwe housewife Tamara zorgt direct voor opschudding.



Seizoen twee van Videoland Original ‘The Real Housewives of Amsterdam’ is vanaf 26 oktober wekelijks te streamen bij Videoland. Seizoen één stream je al in zijn geheel bij Videoland en internationaal kent het format al dertig edities en meerdere spin-offs waarvan de Atlanta, Beverly Hills en Orange County versies bij Videoland te streamen zijn.

Without Sin

Grimmige en spannende Britse miniserie. Moeder Stella (Vicky McClure) is drie jaar geleden haar dochter verloren. Die is zeer waarschijnlijk om het leven gebracht door drugsdealer Charles (Johnny Harris), die inmiddels een celstraf uitzit, maar de moord nooit bekende. Dat lijkt te veranderen wanneer hij Stella een audiobericht stuurt: hij wil met haar afspreken in de gevangenis om zíjn kant van het verhaal te vertellen, zodat ze allebei ‘doorkunnen met hun leven’. Dat is in het geval van Stella broodnodig, want haar leven is na de dood van haar dochter een grauwe aangelegenheid geworden. Een sociaal leven heeft ze niet meer, ze drinkt veel en ze heeft haar uitstekende baan opgegeven voor een bestaan als taxichauffeur. Stella hoopt eindelijk antwoorden te krijgen over de precieze toedracht van de moord op haar dochter.



De vierdelige Britse miniserie ‘Without Sin’ is vanaf 2 oktober in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Kerst bij Videoland

Vanaf 1 oktober kun je weer genieten van betoverende kerstfilms bij Videoland. Laat je verwarmen door de magie van het seizoen! Bekijk het gehele aanbod via videoland.com/nieuws.

Binnenkort bij Videoland

Married at First Sight: Match or Mistake

In dit gloednieuwe seizoen wagen single mannen en vrouwen opnieuw een sprong in het diepe door te trouwen met iemand die ze nog nooit eerder hebben ontmoet. In deze editie speelt de groepsdynamiek een ontzettend belangrijke rol. De koppels kunnen tijdens speciale stay or leave-ceremonies aangeven of ze het experiment voortzetten, of dat de liefde er voor hen toch niet in zit. Gedragsbioloog Patrick, seksuoloog Steven en (relatie)coach Marianne zijn betrokken vanaf het eerste moment en nemen de intensieve begeleiding van de deelnemers op zich tijdens het gehele avontuur.



Het tweede seizoen van de Videoland Original ‘Married at First Sight: Match or Mistake’ is vanaf 19 september elke dinsdag en woensdag te streamen bij Videoland. Op 19 september stream je meteen twee afleveringen. Het eerste seizoen stream je al in zijn geheel bij Videoland.

KANE: A Story Recorded

Aan de hand van nooit eerder vrijgegeven privé-opnames wordt in de nieuwe Videoland Original documentaire ‘KANE – A Story Recorded’ het verhaal verteld van één van Nederlands grootste muziekbands aller tijden: KANE. De ruim 100 uur aan privé-opnames van oprichters Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen vormen het centrale hart van deze vierdelige documentaireserie gemaakt in KANE-stijl: rauw, eerlijk en intens. Een jongensdroom waar geen einde aan lijkt te komen. Een verhaal over wilskracht, ongelimiteerd succes, heilig vuur, intens verdriet, vriendschap, ambacht, onophoudelijke media-aandacht en chemie.



De vierdelige Videoland Original documentaire ‘KANE: A Story Recorded‘ is vanaf 25 september om 19.00 uur in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Videoland Academy: Wij Zijn Beesten

Na succesvolle edities van de Videoland Academy in 2021 en 2022 gaat op 23 september de nieuwste Videoland Academy film in première tijdens het Nederlands Film Festival. In ‘Wij Zijn Beesten’ waart de dood rond in het Amsterdamse nachtleven. Een moordenaar doet jongens spoorloos verdwijnen. Hij is een monster tegen wil en dank, afhankelijk van het bloed van zijn slachtoffers. Wanneer de eenzame Bram verliefd wordt op deze duistere jongen ontstaat er een gevaarlijke relatie. Een liefde die alleen maar slachtoffers kent. ‘Wij Zijn Beesten’ is de eerste Nederlandse film in het queer vampieren-genre. Rollen zijn weggelegd voor oa. Thorn de Vries, Monk Dagelet, Jef Hellemans en Emmanuel Ohene Boafo.



De Videoland Academy film ‘Wij Zijn Beesten’ gaat op 23 september in première tijdens het Nederlands Film Festival en is vanaf dan ook te streamen bij Videoland.

De Verraders Halloween

Dertien bekende Nederlanders gaan tot het uiterste om zoveel mogelijk zilver te winnen in dit bloedstollende, psychologische spel. Intense banden worden gesmeed en het gevoel van loyaliteit wordt flink op de proef gesteld. In deze spannende strijd is niets wat het lijkt en zullen de BN’ers een andere kant van zichzelf en elkaar ontdekken. Onder leiding van presentator Frank Evenblij stappen Monica Geuze, Katja Schuurman, Fajah Lourens, Guido Weijers, Jayjay Boske, Bente Fokkens, Bertie Steur, André Dongelmans, Eva Koreman, Bokoesam, Pepijn Lanen, Tim den Besten en Rob Goossens dit jaar in het avontuur vol list, bedrog en manipulatie. Het tweede seizoen is bloederiger dan ooit: gevaarlijke missies, verleidelijke vallen en geheimzinnige bondjes.



Het derde seizoen van Videoland Original ‘De Verraders: Halloween’ is vanaf 30 september wekelijks te streamen bij Videoland. De eerste twee seizoenen stream je al volledig bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

De Roelvinkjes

De Roelvinkjes zijn terug! Opnieuw volgen we Dave, Donny én Dries tijdens hun overvolle dagelijkse leven. De Roelvinkjes hebben een uitdagende tijd achter de rug. Zo heeft Dave heeft zijn verslaving overwonnen en recent het mooiste cadeau gekregen: het vaderschap. Na het herstel van zijn ongeluk én na zijn strijd tegen kanker, heeft Donny gemerkt hoe kostbaar het leven is en dat niks voor lief mag worden genomen. En uiteraard vader Dries, die zich inmiddels dankzij TikTok de bekendste Nederlander ooit mag noemen, maar ook steeds een dagje ouder wordt. Hoe gaat het met de mannen en hoe staan zij nu in het leven?



De Videoland Original ‘De Roelvinkjes’ is elke maandag te streamen bij Videoland.

