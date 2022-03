Wat is het laatste nieuws over licenties voor casinospellen in Nederland?

Voor lange tijd was het niet legaal om online te gokken in Nederland. Casino’s kon je alleen fysiek bezoeken. Voor liefhebbers van online casino’s was dat een flinke domper, zeker sinds het moeilijker en moeilijker werd om bij buitenlandse aanbieders te spelen. Sinds oktober 2021 is dat veranderd. Je kunt sindsdien namelijk legaal spelen in online casino’s. Maar wat betekent dat voor de gebruikers en welke aanbieders zijn er actief op de markt?

De markt is sinds oktober 2021 vrijgegeven

Op 1 oktober 2021 was het eindelijk zover: een tiental online casino’s kreeg een licentie om casinospellen aan te bieden aan Nederlandse spelers. Dat had nog wel wat voeten in de aarde omdat het platform waarop spelers zich kunnen registreren voor verantwoord gokken, met de naam CRUKS (Centraal register uitsluiting kansspelen) nog niet goed werkte. Pas op 4 oktober was het platform in de lucht en konden casino’s het gebruiken.

Welke casino’s vind je momenteel in Nederland?

Zoals gezegd is een tiental casino’s online gegaan in oktober. Een maand later is daar een ander casino bijgekomen. Het aanbod aan online casino’s dat in Nederland wordt aangeboden sinds oktober is zeer divers. Natuurlijk vinden we er de bekende namen van staatsbedrijven zoals Holland Casino en TOTO. Die laatste was de enige die voor 2021 sportweddenschappen aan mocht bieden in Nederland.

Holland Casino kennen we natuurlijk allemaal van de fysieke casino’s die op verschillende plaatsen in Nederland te bezoeken zijn. Het was voor veel online gokkers spannend hoe dit casino hun activiteiten in land-based casino’s zou vertalen naar de digitale wereld.

Lees deze recensie van Time2play om te ontdekken welke slots en spellen je in dit casino kunt spelen. Op dit moment hebben TOTO en Holland Casino een voorsprong in het aantal spelers dat hun website weten te vinden. Dat komt onder meer door hun naamsbekendheid in de Eredivisie.

Andere casino’s

Andere casino’s die ook online gingen in oktober zijn bijvoorbeeld buitenlandse aanbieders als Bet365, het Britse Tombola Bingo, het Belgische Bingoal, Batavia Casino en GG Poker. Ook enkele Nederlandse aanbieders zijn actief zoals natuurlijk Holland Casino en TOTO. Daarnaast zijn er ook Fair Play Casino en BetCity. Sinds November heeft ook Jack’s Online zich hieraan toegevoegd. LiveScoreBet, een buitenlandse aanbieder, heeft ook een licentie om in Nederland kansspelen aan te bieden, maar zij hebben vooralsnog hun website nog niet gelanceerd.

Buitenlandse online casino’s werden gedoogd tot 2017

Nederlands is voor online casino’s altijd een aantrekkelijke markt geweest. Er zijn veel potentiële spelers en een grote internetcultuur. Toch heeft het lang geduurd voordat de Nederlandse Kansspelautoriteit is overgegaan op het liberaliseren van de markt. In België is online gokken bijvoorbeeld al wat langer toegestaan, onder allerlei voorwaarden.

Tot 2017 werden buitenlandse aanbieders van online casino’s in Nederland echter nog gedoogd. En met buitenlandse aanbieder bedoelen we dan casino’s die bijvoorbeeld in Malta gevestigd en gereguleerd zijn. Vanuit die standplaats boden ze spellen aan Nederlandse spelers met onder andere een Nederlands sprekende klantenservice en de mogelijkheid om te betalen met iDeal. Een betaalmethode die eigenlijk alleen in Nederland gebruikt wordt.

Voor lange tijd wist de Kansspelautoriteit dat deze casino’s, zoals Polder Casino en Fortuin Casino, bestonden, maar knepen ze een oogje toe. Totdat besloten werd dat Nederland ook eigen regels nodig voor het legaliseren van de markt en dat de eerste stap zou zijn om buitenlandse aanbieders voor eens en altijd van de markt te weren. Sinds een dag die wordt aangemerkt met ‘Zwarte Donderdag’ in juni 2017, sloten verschillende casino’s hun online deuren in Nederland om enorme boetes te voorkomen.

Sinds die bewuste donderdag hebben sommige buitenlandse aanbieders, zoals Unibet of Bwin alsnog geprobeerd om Nederlandse spelers aan te trekken. Om die reden heeft de Kansspelautoriteit deze casino’s ook nog geen licentie verleend.

Wat kunnen we verwachten in 2022?

In 2022 verwachten experts van online casino’s dat er een heleboel nieuwe casino’s een vergunning krijgen om online gokken aan te bieden in Nederland. Zo kijken liefhebbers vooral uit naar aanbieders als het hierboven genoemde Unibet en Bwin maar ook Pokerstars.

Deze aanbieders hebben, zoals gezegd, de regels van de Kansspelautoriteit overtreden in het verleden. De KSA heeft ze daarom een afkoelperiode gegeven voordat ze een vergunning kunnen krijgen. Daarom kan het zijn dat de afkoelperiode over is in de lente van 2022 en deze casino’s online kunnen in Nederland.